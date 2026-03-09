English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Kavuri Samba Siva Rao Died: కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరి సాంబశివ రావు కన్నుమూత.. పలువురు సంతాపం..

Kavuri Samba Siva Rao Died: కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరి సాంబశివ రావు కన్నుమూత.. పలువురు సంతాపం..

Kavuri Samba Siva Rao Died: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా విభజన సమయంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కీలక పాత్ర పోషించిన నేత కావూరి సాంబశివరావు. ఏపీ నుంచి ఎంపీగా పలుమార్లు గెలిచి లోక్ సభకు వెళ్లారు.  తాజాగా ఈయన అనారోగ్యంతో కన్నుమూసారు. ఈయన వయసు 82 యేళ్లు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:34 PM IST

Trending Photos

Hyderabad: హైదరాబాద్‌ సీఐటీడీ డిప్లొమా కోర్సులలో ప్రవేశాలు.. దరఖాస్తు, ఎంపిక వివరాలు..!
6
Hyderabad jobs
Hyderabad: హైదరాబాద్‌ సీఐటీడీ డిప్లొమా కోర్సులలో ప్రవేశాలు.. దరఖాస్తు, ఎంపిక వివరాలు..!
Prema Second Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన నటి ప్రేమ..49 ఏళ్ల వయసులో మరోసారి వివాహం!
8
Prema Second Marriage
Prema Second Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన నటి ప్రేమ..49 ఏళ్ల వయసులో మరోసారి వివాహం!
Trisha Krishnan: దళపతి విజయ్ త్రిషతో ప్రేమాయణం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!
6
Thalapathy Vijay divorce issue
Trisha Krishnan: దళపతి విజయ్ త్రిషతో ప్రేమాయణం గురించి ఏం చెప్పారంటే..!
International Women&#039;s Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!
6
Womens Day 2026
International Women's Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!
Kavuri Samba Siva Rao Died: కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరి సాంబశివ రావు కన్నుమూత.. పలువురు సంతాపం..

Kavuri Samba Siva Rao Death News: కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరి సాంబశిరావు అనారోగ్యంతో కన్నుమూసారు. ఈయన వయసు 82 సంవత్సరాలు. ఈయన ఐదుసార్లు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పలు లోక్ సభ నియోజక వర్గాల నుంచి గెలిచి పార్లమెంట్ కు వెళ్లారు. 1984, 1989, 1998, మచిలీ పట్నం లోక్ సభ స్థానం నుంచి గెలిచారు. ఆ తర్వాత 2004, 2009 లో ఏలూరు లోక్ సభ స్థానం నుంచి గెలిచారు. అంతేకాదు అప్పటి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రిగా సేవలు అందించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

మొత్తంగా 5 సార్లు లోక్ సభకు ఎన్నికైన చరిత్ర ఈయనది. మొత్తంగా  8, 9, 12, 14,15 లోక్ సభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 2014 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చురుకగా వ్యవహరించిన ఈయన ఏపీ విభజన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తూ ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి అదే పార్టీలో కొనసాగుతున్న పెద్దగా యాక్టివ్ గా మాత్రం లేరు. 

గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కావూరి సాంబశివరావుకు ఓ కుమారుడు, ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం ఎంపీగా ఉన్న బాలకృష్ణ చిన్నల్లుడు భరత్..  కావూరి సాంబశివరావు కు కూతురు కుమారుడే.  1943లో జన్మించిన ఈయన వరంగల్ నిట్ లో  పట్టభద్రుడయ్యారు. ఈయనకు పలు కార్పోరేట్ కంపెనీలతో పాటు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ఈయన మృతిపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సహా పలువరు రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kavuri Samba Siva Rao DiedEx Central Minister Kavuri DiedKavuri Samba Siva Rao DeadEluru EX MPKavuri News

Trending News