Kavuri Samba Siva Rao Died: కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరి సాంబశివ రావు కన్నుమూత.. పలువురు సంతాపం..

Kavuri Samba Siva Rao Death News: కేంద్ర మాజీ మంత్రి కావూరి సాంబశిరావు అనారోగ్యంతో కన్నుమూసారు. ఈయన వయసు 82 సంవత్సరాలు. ఈయన ఐదుసార్లు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని పలు లోక్ సభ నియోజక వర్గాల నుంచి గెలిచి పార్లమెంట్ కు వెళ్లారు. 1984, 1989, 1998, మచిలీ పట్నం లోక్ సభ స్థానం నుంచి గెలిచారు. ఆ తర్వాత 2004, 2009 లో ఏలూరు లోక్ సభ స్థానం నుంచి గెలిచారు. అంతేకాదు అప్పటి మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర జౌళి శాఖ మంత్రిగా సేవలు అందించారు.
మొత్తంగా 5 సార్లు లోక్ సభకు ఎన్నికైన చరిత్ర ఈయనది. మొత్తంగా 8, 9, 12, 14,15 లోక్ సభలకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 2014 వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చురుకగా వ్యవహరించిన ఈయన ఏపీ విభజన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తూ ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. అప్పటి నుంచి అదే పార్టీలో కొనసాగుతున్న పెద్దగా యాక్టివ్ గా మాత్రం లేరు.
గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. కావూరి సాంబశివరావుకు ఓ కుమారుడు, ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం విశాఖపట్నం ఎంపీగా ఉన్న బాలకృష్ణ చిన్నల్లుడు భరత్.. కావూరి సాంబశివరావు కు కూతురు కుమారుడే. 1943లో జన్మించిన ఈయన వరంగల్ నిట్ లో పట్టభద్రుడయ్యారు. ఈయనకు పలు కార్పోరేట్ కంపెనీలతో పాటు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ఈయన మృతిపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సహా పలువరు రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.