English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • AI Impact Summit: యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ ఆందోళనపై కేటీఆర్‌, వైఎస్‌ జగన్‌ ఖండన

AI Impact Summit: యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ ఆందోళనపై కేటీఆర్‌, వైఎస్‌ జగన్‌ ఖండన

Ex CM YS Jagan And KTR Condemns Youth Congress Protest In AI Impact Summit: కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)పై నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సదస్సులో యువజన కాంగ్రెస్‌ వ్యవహరించిన తీరుపై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. అంతర్జాతీయ సదస్సును నిరసనలకు వేదికగా మార్చుకోవడాన్ని వైఎస్సార్‌సీపీ, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:12 PM IST

Trending Photos

Anupama Parameswaran: స్టార్ హీరో కొడుకుతో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఎవరంటే..?
6
Dhruv Vikram dating rumours
Anupama Parameswaran: స్టార్ హీరో కొడుకుతో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఎవరంటే..?
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 20 రేట్లు ఎంత ఉన్నాయంటే..!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఫిబ్రవరి 20 రేట్లు ఎంత ఉన్నాయంటే..!
Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
6
Sravanthi Chokkarapu
Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
5
AP Job Calendar
AP Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
AI Impact Summit: యూత్‌ కాంగ్రెస్‌ ఆందోళనపై కేటీఆర్‌, వైఎస్‌ జగన్‌ ఖండన

Youth Congress Protest: అంతర్జాతీయ ఏఐ సదస్సులో యువజన కాంగ్రెస్‌ చేసిన ఆందోళనపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. యువజన కాంగ్రెస్‌ నాయకులు చేసిన నిరసనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఖండించారు. అంతర్జాతీయ వేడుకలో ఇలాంటి చర్యలు సహించరానివని పేర్కొన్నారు. దేశ పరువుపోయేలా ఇలా చేయడం సరికాదని ప్రకటించారు. ఇంపాక్ట్‌ సమ్మిట్‌ను రాజకీయ నాటకాల కోసం ఇలా వాడుకోవడం విచారకరమని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Top Haleem Spots: హైదరాబాద్‌లో బెస్ట్‌ 10 హలీమ్‌ హోటళ్లు ఇవే.. ఎక్కడెక్కడంటే?

ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సదస్సులో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇంపాక్ట్‌ సదస్సులో యువజన కాంగ్రెస్‌ నాయకుల ఆందోళనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. అంతర్జాతీయ సదస్సులో భారతదేశ పరువుపోయేలా యువజన కాంగ్రెస్‌ వ్యవహరించిందని వారు ఇద్దరూ ఖండించారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై రాజకీయ నాటకాలు తగవు అని హితవు పలికారు. అంతర్జాతీయ వేదికలను నిరసనకు పాల్పడడం దారుణంగా పేర్కొన్నారు.

Also Read: Student Letter: శివుడికే రూ.20 లక్షల ప్యాకేజీ ఆఫర్ ఇచ్చిన విద్యార్థి.. హుండీలో లేఖ వైరల్‌

యువజన కాంగ్రెస్‌ తీరు సిగ్గుచేటు
'ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సదస్సులో యువజన కాంగ్రెస్‌ చేసిన చర్య సిగ్గుచేటు. ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కూడా దేశాన్ని అవమానించేలా ప్రవర్తించరాదు. రాజకీయంగా ఎన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నా కూడా ప్రపంచం ముందు మాత్రం ఐక్యతగా ఉండాలి' అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ హితవు పలికారు.

దేశం ప్రతిష్టకు భంగపాటు
'యువజన కాంగ్రెస్ సభ్యులు తమ అల్ప రాజకీయ నాటకాల కోసం 'ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026'ను వేదికగా ఎంచుకోవడం అత్యంత విచారకరం. ఇలాంటి అంతర్జాతీయ వేదికలను నిరసనల కోసం ఉపయోగించడంతో ప్రపంచ దేశాల ముందు మన దేశం ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండటం సహజమే. కానీ ఎక్కడ, ఎలా నిరసన తెలపాలో అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. రాజకీయ అసమ్మతిని వ్యక్తం చేయడానికి ఒక సమయం, సందర్భం ఉంటాయి. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026 వంటి అంతర్జాతీయ సదస్సు ఖచ్చితంగా దానికి వేదిక కాదు. వారి సొంత పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి అదే ఏఐ సదస్సును ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న సమయంలోనే యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ నిరసన చేపట్టడం విచిత్రం' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Also Read: BJP Attack: గుంటూరు కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయంపై బీజేపీ దాడి.. వైఎస్‌ షర్మిల ఖండన

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganKT Rama RaoCongress PartyYouth Congressbrs party

Trending News