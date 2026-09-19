/Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిలో కలకలం.. దసరా నవరాత్రుల పేరిట నకిలీ పూజా టికెట్ల విక్రయాలు..బైటపడ్డ భారీ స్కామ్..!

Fake tickets scam busted on Vijayawada durgapuja: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివార్ల దేవస్థానంలో దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈసారి అక్టోబర్ 11 నుండి అక్టోబర్ 20, 2026 వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే దీనిపై ఆలయ అధికారులు ప్రకటన చేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కల్గకుండా దుర్గమ్మతల్లి ఆలయ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే.. రాబోయే ‘దసరా మహోత్సవాలు–2026’ను ఆసరాగా చేసుకుని నకిలీ పూజా టికెట్లను విక్రయిస్తున్న వ్యక్తులపై దేవస్థాన కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. శీనా నాయక్ విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇటీవల తేదీ 16-09-2026న కావలికి చెందిన ఒక మహిళా భక్తురాలు దసరా ఉత్సవాల్లో 18-10-2026 నాటి రూ.3,500/- విలువ గల ఆఫ్లైన్ ‘శ్రీ చక్రార్చన’ టికెట్ను కొనుగోలు చేసానని, టికెట్ పై అనుమానం కలిగిందని ధృవీకరణ కోసం దేవస్థానం ఐటీ విభాగంను సంప్రదించింది. దీంతో ఈ ఘటనకు చెందిన స్కాం కాస్త వెలుగులోకి వచ్చింది. దుర్గమ్మ తల్లి దేవస్థానం నుండి దసరా ఉత్సవాలు కోసం ఇంకా ఎలాంటి ఆన్ లైన్ కోటా విడుదల చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. ఆఫ్లైన్ టికెట్ అమ్మకాలు లేవని ఆ భక్తురాలికి ఐటీ విభాగం నిర్ధారించి, వెంటనే ఆ విషయం ఈవో కు తెలియజేశారు.
సదరు మహిళ ఒక తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉండే ‘శర్మ’ అనే వ్యక్తి నుండి ఈ టికెట్ కొనుగోలు చేసినట్లు, అతని పూర్తి వివరాలు తెలియవని ఆమె తెలియజేశారు. దీంతో ఈవో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
పాత పూజా టికెట్ ను తేదీ, వివరాలు మార్చినట్లుగా గుర్తించి, భక్తులను మోసం చేస్తున్న ఈ నకిలీ టికెట్ల ముఠాపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, ఈ వ్యవహారంలో ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులనుకోరారు. భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీస్తున్న వారి తీవ్ర చర్యలు తీసుకోవాలని ఈరోజు మధ్యాహ్నం పోలీస్ కమిషనర్ వారిని కలిసి ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు.
దేవస్థానంలో నిర్వహించే అన్ని ఆర్జిత సేవలు, పూజలు, దర్శన టికెట్లు పారదర్శకమైన ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా మాత్రమే జారీ చేయబడతాయని స్పష్టం చేశారు. దసరా మహోత్సవాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక పూజలైన కుంకుమార్చానలు,శ్రీ చక్రార్చన, చండీ హోమం వంటి టికెట్ల కోటాను దేవస్థానం ఇంకా విడుదల చేయలేదు. పూజల టికెట్ కోటా విడుదల తేదీలు మీడియా ద్వారా ముందుగానే భక్తులకు తెలియజేస్తామన్నారు.
దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్,వాట్సాప్ మన మిత్ర,దేవస్థానం లో నిర్దేశించిన కౌంటర్లలో కాకుండా బయట వ్యక్తులు, దళారుల వద్ద టికెట్లు కొని మోసపోవద్దని సూచించారు. ఎవరైనా దేవస్థానం పేరిట దర్శనం, పూజా టికెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే ఆలయ అధికారులకు లేదా పోలీసులకు సమాచారం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
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