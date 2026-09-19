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Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిలో కలకలం.. దసరా నవరాత్రుల పేరిట నకిలీ పూజా టికెట్ల విక్రయాలు..బైటపడ్డ భారీ స్కామ్..!

Indrakeeladri durgapuja ticket scam:  దసరా మహోత్సవాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక పూజలైన కుంకుమార్చానలు,శ్రీ చక్రార్చన, చండీ హోమం వంటి టికెట్ల కోటాను దేవస్థానం ఇంకా విడుదల చేయలేదని ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:15 PM IST
Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిలో కలకలం.. దసరా నవరాత్రుల పేరిట నకిలీ పూజా టికెట్ల విక్రయాలు..బైటపడ్డ భారీ స్కామ్..!
Image Credit: vijayawadanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vijayawada: ఇంద్రకీలాద్రిలో కలకలం.. దసరా నవరాత్రుల పేరిట నకిలీ పూజా టికెట్ల విక్రయాలు..బైటపడ్డ భారీ స్కామ్..
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