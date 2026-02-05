English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Schools And Colleges: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూల్స్, కాలేజీల్లోనే సదుపాయం.. అది కూడా పూర్తిగా ఉచితం ఫ్రీ!

Schools And Colleges: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూల్స్, కాలేజీల్లోనే సదుపాయం.. అది కూడా పూర్తిగా ఉచితం ఫ్రీ!

Free Aadhaar Update For Students AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఇకపై ఆధార్ వివరాల అప్‌డేట్ కోసం కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. విద్యార్థులు తమ విద్యా సంస్థల్లోనే ఈ సేవలను ఉచితంగా పొందవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:45 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
rakul preet singh
Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
5
YS Jagan
YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
Schools And Colleges: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. స్కూల్స్, కాలేజీల్లోనే సదుపాయం.. అది కూడా పూర్తిగా ఉచితం ఫ్రీ!

Free Aadhaar Update For Students AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఇకపై ఆధార్ వివరాల అప్‌డేట్ కోసం కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. విద్యార్థులు తమ విద్యా సంస్థల్లోనే ఈ సేవలను ఉచితంగా పొందవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

చిన్న వయసులో ఆధార్ తీసుకున్న విద్యార్థులు, వయసు పెరిగే కొద్దీ తమ బయోమెట్రిక్ (వేలిముద్రలు, ఐరిస్) వివరాలను తప్పనిసరిగా అప్‌డేట్ చేసుకోవాలని నిబంధన ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏపీ ప్రభుత్వం విద్యాసంస్థల్లోనే ప్రత్యేక క్యాంపులను ఏర్పాటు చేస్తోంది.

ఫిబ్రవరి నెల షెడ్యూల్ ఇక్కడే..
ఈ నెలలో రెండు విడతలుగా ఈ ప్రత్యేక క్యాంపులు జరగనున్నాయి.
మొదటి విడత: ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుండి 6వ తేదీ వరకు.
రెండో విడత: ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుండి 20వ తేదీ వరకు.

బయట ఆధార్ సెంటర్లలో అప్‌డేషన్ కోసం రుసుము వసూలు చేస్తారు. కానీ, 5 నుండి 17 ఏళ్ల వయస్సు గల విద్యార్థులు ఈ స్కూల్ క్యాంపుల్లో ఉచితంగా అప్‌డేట్ చేయించుకోవచ్చు. గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది నేరుగా స్కూళ్లకు వచ్చి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. ఆధార్ సెంటర్ల వద్ద గంటల కొద్దీ వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా తప్పుతాయి.

ఎందుకు అప్‌డేట్ చేయించుకోవాలి?
చిన్నప్పుడు తీసుకున్న ఆధార్‌లోని బయోమెట్రిక్ వివరాలు పెద్దయ్యాక మారతాయి. వీటిని అప్‌డేట్ చేయకపోతే.. ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన లబ్ధి ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఉన్నత చదువుల అడ్మిషన్లు, స్కాలర్‌షిప్‌ల దరఖాస్తుల్లో సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. భవిష్యత్తులో ఆధార్ కార్డు చెల్లుబాటు కాకుండా పోయే అవకాశం ఉంది.

తెలంగాణలోనూ ఇదే సదుపాయం
ఏపీ తరహాలోనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక ఆధార్ క్యాంపులను నిర్వహిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం కోసం విద్యార్థులు లేదా తల్లిదండ్రులు సంబంధిత మండల విద్యాశాఖాధికారిని (MEO) సంప్రదించవచ్చు.

విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆధార్ అప్‌డేట్ ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలు, విద్యా సంబంధిత ప్రయోజనాలు పొందడంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవు.

Also Read: TTD Ghee Testing Lab: తిరుమల భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..ఇకపై కల్తీ చేస్తే దొరికిపోతారు!

Also Read: Jabardasth Bobby Accident: జబర్దస్త్ నటుడు మృతి..రాజమండ్రి బ్రిడ్జిపై ఘోర ప్రమాదం..కన్నీరుమున్నీరైన సుమ!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ap governmentFree Aadhaar Update for Students APFree Aadhaar Update Campsaadhar update centersSchools and colleges

Trending News