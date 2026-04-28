Summer Coaching Camps: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. వేసవి సెలవులు రావడంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం పలు అంశాల్లో ప్రత్యేకంగా శిబిరాలు నిర్వహించనుంది. క్రీడలతోపాటు ఇతర అంశాల్లో వేసవి శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఏపీలో 8 నుంచి 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సమ్మర్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఏపీ శాప్ క్రీడా శాఖ ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్ర ప్రణాళికతో 2026 సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తామని.. మొత్తం 423 మండలాల్లో 1,020 వేదికలలో 55 క్రీడా విభాగాల్లో 1389 క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.
Also Read: Chandrababu: విశాఖ విశ్వనగరం అన్స్టాపబుల్.. ఎవరూ ఆపలేరు: చంద్రబాబు
విజయవాడలోని ఏపీ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంపుల నిర్వహణపై శాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడు సమావేశం నిర్వహించారు. మీడియాకు సమ్మర్ క్యాంప్ శిబిరాల వివరాలను వెల్లడించారు. వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకునేలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్రంగా, పారదర్శకంగా సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంపుల నిర్వహణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలిపారు. అన్ని జిల్లాల డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్లు, స్థానిక స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్స్, క్రీడా ప్రమోటర్లు, ఇతర సంస్థల సహకారంతో ఈ క్యాంపులను విజయవంతం చేస్తామని రవి నాయుడు తెలిపారు.
Also Read: Chandrababu: కేంద్రానికి లేఖ.. మొక్కజొన్న రైతులకు అండగా సీఎం చంద్రబాబు
వేసవి సెలవులను సార్థకంగా వినియోగించుకునేలా క్రమబద్ధమైన క్రీడా శిక్షణతో పిల్లల్లో క్రీడలపై ఆసక్తి పెంపొందించడం ప్రధాన లక్ష్యమని శాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడు వెల్లడించారు. చిన్న వయస్సు నుంచే క్రీడలను జీవితంలో భాగంగా చేసుకుని ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవరుచుకునేలా ప్రోత్సహించడమే వేసవి శిబిరాల ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ స్థాయిలో కూడా క్రీడలను మరింత ప్రోత్సహించనున్నట్లు తెలిపారు.
సమ్మర్ శిబిరాలు
2026 సంవత్సరానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 423 మండలాల్లో 1,020 వేదికలలో సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంపులు
55 క్రీడా విభాగాలు
1389 క్యాంపులు
ప్రతి క్యాంప్ సమర్థవంతంగా నడిచేలా పక్కా ప్రణాళిక రూపొందించామని.. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న క్రీడా సామగ్రికి తోడు అవసరమైన స్పోర్ట్స్ మెటీరియల్ కొనుగోలుకు నిధులు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. క్యాంప్ నిర్వహణ, ఇన్చార్జ్ ఖర్చులు, ప్రచార కార్యక్రమాలకు అవసరమైన నిధులను కూడా సమకూర్చామని, ఒక్క రూపాయి కూడా వృథా కాకుండా వినియోగించేలా పారదర్శక విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. క్యాంపుల నిర్వహణ కలెక్టర్ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో జరుగుతుందని.. క్రీడాకారులు, వైద్యులు, స్పోర్ట్స్ ప్రమోటర్లు, వ్యాపార సంస్థలు, స్పాన్సర్లు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కావాలని ఆహ్వానించారు.
ప్రస్తుతం డిజిటల్ పరికరాల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో యువత క్రీడలకు దూరమవుతున్న పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రత్యేక క్రీడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు శాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడు తెలిపారు. అన్నీ క్రీడలకు అవసరమైన సామగ్రిని అందుబాటులో ఉంచి స్థానిక స్థాయిలో శిక్షణా శిబిరాలు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. గ్రామ స్థాయిలో యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి క్రీడలతో ఐక్యత, క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించడమే లక్ష్యమని వివరించారు.
