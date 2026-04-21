English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
Rajahmundry News: ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి నోటా రప్పా.. రప్పా.. మంత్రి పదవి కోసమేనా ఈ కామెంట్స్..!

AP Politics: టీడీపీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి రప్పా... రప్పా అంటున్నారు..! అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి తామే ఏదైనా చేయగలమనీ రెచ్చగొట్టే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు‌..! అయితే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్లకు మంత్రి పదవి తెచ్చి పెడుతుందా..! లేక ఆయన నలభై ఏళ్ల  ఇమేజ్ డామేజ్ అవుతుందా..! రాజమండ్రి వైసీపీ నేతలు గోరంట్లకు ఏమని కౌంటర్ ఇస్తున్నారు..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 21, 2026, 07:27 PM IST

Trending Photos

Purushaha Movie: నవ్వుకోండి గురూ.. రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా పవన్ కళ్యాణ్ &#039;పురుష:&#039;..
5
Purushaha Movie
Purushaha Movie: నవ్వుకోండి గురూ.. రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా పవన్ కళ్యాణ్ 'పురుష:'..
Bank Holidays 2026: రేపు మంగళవారం ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays 2026: రేపు మంగళవారం ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకంటే?
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. తులం పసిడి పై రూ. 6100తగ్గింపు.. ఏప్రిల్ 21వ తేదీ ధరలివే..!!
7
Gold Price Today
Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. తులం పసిడి పై రూ. 6100తగ్గింపు.. ఏప్రిల్ 21వ తేదీ ధరలివే..!!
Kuja Transit: మేషరాశిలో కుజ సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..మీరున్నారా..!
6
Mangal Gochar 2026
Kuja Transit: మేషరాశిలో కుజ సంచారంతో ఈ 4 రాశుల వారు జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్నారు..మీరున్నారా..!
AP Politics: 2029లో అధికారంలోకి వచ్చాక రప్పా... రప్పా రూట్ లో వెళ్తామని వైసీపీ నేతల నుంచి తరచూ వినిపిస్తున్న వార్నింగ్. వారికి రాజమండ్రి రూరల్ టిడిపి ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి రివర్స్ లో రప్పా రప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల మీడియా సమావేశాలు సందర్భంగా మేమే నరుకుతాం... వైసీపీ కార్యకర్తలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాలేరు అనే కామెంట్స్ చేయడం పరిపాటిగా మారింది. రెండు రోజుల క్రితం రాజమండ్రిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలోనూ వైసీపీ అధినేత జగన్ పై హత్య రాజకీయాల్లో అరితేరారు అంటూ మండిపడ్డారు. దీంతోపాటు మేము తలుచుకుంటే వైసీపీ కార్యకర్తలు రోడ్లపైకి రాగలరా అని ప్రశ్నించారు. అంతేకాదు అధికారంలో ఉన్న మేమే నరకడాలు చేయగలం అంటూ రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

కొన్ని నెలల క్రితం.. ముఖ్యంగా జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వైసీపీ శ్రేణులు రప్పా... రప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టారు. ఆ సమయంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు. మేము రప్ప రప్ప అంటే ఇళ్ల నుంచి బయటకు రాగలరా అంటూ మండిపడేవారు. తలకాయ తీసేస్తాం అంటూ వైసీపీ అధినేత జగన్ పై గోరంట్ల వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల వైసిపి నుంచి కూడా రప్పా...  రప్పా స్లోగన్ వినిపించడం తగ్గిందనే చెప్పుకోవాలి. కానీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల మాత్రం తన మీడియా సమావేశాల్లో తామే రప్పా... రప్పా చేస్తామంటూ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. కానీ తమ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు శాంతియుతంగా ఉండటం అలవాటు కాబట్టి ఈ కారణంగానే టీడీపీ శ్రేణులు ప్రజా స్వామ్యం ప్రకారం నడుకుంటున్నామనీ గోరంట్ల చెబుతున్నారు..

అయితే తాజాగా గోరంట్ల మరోసారి నరుకుతాం అంటూ చేసిన  కామెంట్స్ పై రాజమండ్రి వైసీపీ నేతలు నుంచి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ వచ్చింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు చెల్లుబోయిన వేణు,  రాజానగరం మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజాలు ఎమ్మెల్యే గోరంట్లకు గట్టిగా ఇచ్చి పడేశారు. తామే గోరంట్లను ఇంటి నుంచి బయటకు రాకుండా చేయగలమనీ దీని కోసం అధికారం అవసరం లేదనీ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పటికే పలుసార్లు నరుకుతాము అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసిన బుచ్చయ్య ఇకనైనా  పద్ధతి మార్చుకోకపోతే ఇబ్బంది పడతారని జక్కంపూడి రాజా హెచ్చరించారు. అటు మాజీ ఎంపీ మార్గాని భారత్ సైతం ఎమ్మెల్యే గోరంట్లకు గట్టిగా సమాధానం చెప్పారు. మంత్రి పదవి కోసమే గోరంట్ల తమ పార్టీ అధినేతపై నీచమైన విమర్శలు చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. రాజకీయాల చివరి దశలో నిందారోపణలు మానుకుని బుచ్చయ్య గౌరవంగా తప్పుకోవాలనీ భరత్ అన్నారు. 

ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలుగా పనిచేస్తున్న వారిలో గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరికి ఏపీలోనే కాదు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సీనియర్ శాసనసభ్యులు అనే గుర్తింపు ఉంది. 1983 లో టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి వరుసగా పది ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 80 ఏళ్లు పైబడిన వయసులోనూ ఇప్పటికీ రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. పార్టీ కార్యక్రమాల్లో కార్యకర్తలతో మమేకం అవుతూ మరింత జోరుగా పనిచేయడం ఆయన ప్రత్యేకత. 

అయితే సీనియర్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్లకు చంద్రబాబు హయాంలో ఇప్పటికీ ఒక్కసారి కూడా మంత్రి పదవి దక్కకపోవడం ఆయన రాజకీయ జీవితంలో వెలితిగా మారింది. అంతేకాదు. కమ్మ సామాజిక వర్గంలో ఇచ్చే మంత్రి పదవి సమీకరణాలు తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన గోరంట్లకు అవరోధంగా మారుతున్నాయని ఎప్పటినుంచో వినిపిస్తున్న కారణం. అయితే వైసీపీపై గట్టి విమర్శలు చేయడంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్లకు ప్రత్యేక గుర్తింపు పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉంది. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రతిపక్షగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడూ... ప్రస్తుతం అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేగానూ వైసిపి అధినేత జగన్ పైనా... ఆయన రాజకీయ, కుటుంబ చరిత్ర పైనా ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల గట్టి విమర్శలు చేస్తుంటారు. 

మరోవైపు వచ్చే ఏడాది జగన్ పాదయాత్ర ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో విమర్శలు దాడిని తట్టుకుని...‌ గట్టి కౌంటర్లు ఇవ్వడంలో ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల వంటి సీనియర్ నేతలు అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో  గోరంట్లకు మంత్రి పదవి ఇస్తే ఆయన చేసే విమర్శలకు మరింత మైలేజ్ ఉంటుందని పార్టీ అధిష్టానం భావించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో రాజమండ్రి వైసీపీ నేతలు అంటున్నట్లుగా మంత్రి పదవి కోసమే గోరంట్ల ఇలా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారా అనే చర్చ జరుగుతోంది..

మొత్తంమీద ఏపీ పాలిటిక్స్ లో సీనియర్ నేతగా ఉన్న గోరంట్ల తన 40 ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవంలో ఇలా నరుకుతాము... దాడులు చేస్తాము అనే వ్యాఖ్యలు చేయడం ఆయన పొలిటికల్ ఇమేజ్ కు డ్యామేజ్ గా మారుతోంది. దీంతో పాటు గోరంట్ల కంటే చాలా జూనియర్ లు అయిన రాజమండ్రి వైసిపి యువనేతలు జక్కంపూడి రాజా... మార్గాని భరత్ నుంచి గట్టి కౌంటర్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రాజకీయ రచ్చ ప్రకారం చూస్తే ఇకపై గోరంట్ల ఎలాంటి రెచ్చగొట్టే కామెంట్స్ చేసినా యువ నేతలు నుంచి దీటైన సమాధానంతో పాటు... లేదా తీవ్ర పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. వైసీపీ ఇచ్చిన రప్పా...  రప్పా స్లోగన్ ని అడ్డుపెట్టుకుని ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల ఉద్దేశపూర్వకంగానే రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలతో అధిష్టానం వద్ద మార్కుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా...40 ఏళ్ల రాజకీయం అనుభవం ఉన్న నేత తన కెరీర్ ను వివాదాలు లేకుండా చూసుకుంటారా... ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మరి.
 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap politicsTDPysrcpCM ChandrababuYS Jagan

Trending News