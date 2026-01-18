Gorantla Madhav Arrest: వైసీపీ మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం..కోర్టు సీరియస్..నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ!

Gorantla Madhav Pocso Case: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. విజయవాడ పోక్సో (POCSO) కోర్టు అతనికి షాక్ ఇచ్చింది. ఆయనపై నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ (NBW) జారీ చేస్తూ కోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మైనర్ బాలికకు సంబంధించిన సున్నితమైన వివరాలను బహిర్గతం చేశారనే ఆరోపణలపై నమోదైన కేసులో, ఆయన విచారణకు గైర్హాజరు కావడంతో కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
అసలేం జరిగింది?
గతంలో జరిగిన ఒక అత్యాచార ఘటనలో బాధితురాలైన మైనర్ బాలిక వివరాలను మాధవ్ మీడియా ముందు బహిర్గతం చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై అప్పటి మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదైంది.
పోక్సో చట్టం నిబంధన: ఏదైనా నేరానికి గురైన మైనర్ల పేర్లను, గుర్తింపును లేదా ఇతర సున్నితమైన వివరాలను వెల్లడించడం చట్టరీత్యా నేరం. దీనిని ఉల్లంఘించినందుకు మాధవ్పై ఈ కేసు ఫైల్ అయ్యింది.
కోర్టు ఆగ్రహానికి కారణం..
ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా విజయవాడ పోక్సో కోర్టు గతంలోనే మాధవ్కు పలుమార్లు నోటీసులు జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ ఆయన విచారణకు హాజరు కాకపోవడంతో కోర్టు తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆయనపై నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ (NBW) జారీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
కోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో గోరంట్ల మాధవ్ వర్గాల్లో కలకలం మొదలైంది. తనపై జారీ అయిన ఈ వారెంట్ను రద్దు (Recall) చేయాలని కోరుతూ మాధవ్ రేపు (సోమవారం) కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవైపు మాజీ ఎంపీ కావడం, మరోవైపు అత్యంత సున్నితమైన పోక్సో కేసు కావడంతో ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
