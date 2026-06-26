/ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

Andhra Pradesh Weather News: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వానలు పడుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలతో చెట్ల కొమ్మలతో పాటు విద్యుత్ స్తంభాలు నెలకొరిగాయి. ఈ రోజు కూడా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. , అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యంఅనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పోలవరం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఆయా జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు..
కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయంటోంది. ఆసమయంలో ఈదురు గాలులు గంటకు 40 -50 కిలోమీటర్ల వీస్తాయంటోంది వాతావరణశాఖ. అటు రాయలసీమలో కూడా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పెద్దలు పిల్లల పట్ల కేరింగ్గా వ్యవహరించాలన్నారు. ఈ సమయంలో పిల్లలు చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద, హోర్డింగ్ల దగ్గర వెళ్లకుండా చూడాలన్నారు.
తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతలు..
ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలతో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా తగ్గాయి. గత వారం రోజులుగా పలు చోట్ల 40 డిగ్రీలకు చేరిన ఉష్ణోగ్రతలు 35 డిగ్రీలకు చేరింది. అంతేకాదు ఇకపై ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలు లేవని స్పష్టం చేసింది. వ్యవసాయ దారులు ఏరువాక పున్నమి నేపథ్యంలో దుక్కి దున్ని కొత్త పంట వేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఈ సారి ఎల్నినో ప్రభావంతో తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఎగువనున్న మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడి ప్రాజెక్టులు నిండితే కానీ ఏపీలో ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకోవు. ఏది ఏదైనా రాబోయే మూడు నెలల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయో వేచి చూడాల్సిందే.
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