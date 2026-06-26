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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తరించడంతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. అంతేకాదు పలు జిల్లాలకు నేడు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. అత్యవసరమై బయటకు వెళ్లేవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:54 AM IST
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..
Image Credit: AP Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. బిగ్ అలర్ట్..
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