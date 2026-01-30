Mood Of The Nation Survey: ఏపీలో ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే గెలిచేది ఎవరు? తాజా సర్వేలో సంచలన నిజాలు!

Mood Of The Nation Survey Andhra: ఆంధ్రప్రదేశ్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ముగిసి కొద్ది నెలలు గడుస్తున్నా, రాజకీయ వేడి మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రముఖ మీడియా సంస్థ ఇండియా టుడే దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 'మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్' (MOTN) సర్వేలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల నాడిని స్పష్టం చేసింది.
కూటమి హవా కొనసాగుతుందా?
ఇండియా టుడే సర్వే ప్రకారం, రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరిగినా తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP), జనసేన, బీజేపీ (BJP) కూటమికే ప్రజలు పట్టం కడుతున్నట్లు తేలింది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అమరావతి పునఃప్రారంభం వంటి నిర్ణయాలు ప్రజల్లో సానుకూలతను పెంచాయని సర్వే వెల్లడించింది.
సీట్ల లెక్కలు (అంచనా)
లోక్సభ స్థానాల ప్రాతిపదికన ఇండియా టుడే వెల్లడించిన అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి.
NDA కూటమి (TDP + JSP + BJP): మొత్తం 25 లోక్సభ స్థానాల్లో మెజారిటీ స్థానాలను ఈ కూటమి కైవసం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఓట్ల శాతం కూడా గత ఎన్నికల కంటే నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
YSRCP: ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సీట్ల సంఖ్యలో పెద్దగా మార్పు లేకపోయినా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓట్ల శాతం పుంజుకుంటున్నట్లు సర్వే సూచించింది.
సర్వేలో తేలిన ప్రధానాంశాలు..
ముఖ్యమంత్రి పనితీరు: చంద్రబాబు నాయుడు అనుభవం, పరిపాలన దక్షతపై ప్రజలు నమ్మకంగా ఉన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ 'సూపర్ సిక్స్' హామీల అమలుపై ప్రజలు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
పవణ్ కళ్యాణ్ ప్రభావం: ఉప ముఖ్యమంత్రి హోదాలో పవణ్ కళ్యాణ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, ముఖ్యంగా పంచాయతీ రాజ్, అటవీ శాఖల్లో ఆయన మార్పులు యువతను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
వైఎస్ జగన్ పరిస్థితి: ఓటమి తర్వాత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కొంతవరకు క్యాడర్లో ధైర్యాన్ని నింపుతున్నాయని, అయితే అధికారం చేజిక్కించుకునే స్థాయికి సెంటిమెంట్ ఇంకా పెరగలేదని సర్వే అభిప్రాయపడింది.
కేంద్ర రాజకీయాల ప్రభావం..
రాష్ట్రానికి కేంద్రం అందిస్తున్న నిధులు, పోలవరం ప్రాజెక్టుకు బడ్జెట్ కేటాయింపులు వంటివి కూటమికి ప్లస్ పాయింట్లుగా మారాయి. అదే సమయంలో ప్రత్యేక హోదా వంటి పెండింగ్ అంశాలపై ప్రజల్లో ఇంకా అసంతృప్తి ఉన్నట్లు కూడా సర్వే పేర్కొంది.
మొత్తానికి ఇండియా టుడే 'మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్' సర్వే ప్రకారం.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగితే మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వస్తుందని స్పష్టమవుతోంది. అయితే, అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం కాకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ సమీకరణాలు మారే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
