English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Vijayawada City
  • PV Sindhu: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌పై ఒలింపిక్‌ స్టార్‌ పీవీ సింధు ప్రశంసలు

PV Sindhu: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌పై ఒలింపిక్‌ స్టార్‌ పీవీ సింధు ప్రశంసలు

PV Sindhu Praises Deputy CM Pawan Kalyan: గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లక్ష్య సాధనకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ కృషి చేస్తున్నారని ఒలింపిక్‌ స్టార్‌, ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు ప్రశంసించారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ గ్రామీణ ప్రాంతానికి చేస్తున్న సేవలపై పీవీ సింధు ప్రశంసలు కురిపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 3, 2026, 06:03 PM IST

Trending Photos

Brown Bread Vs White Bread: బ్రౌన్ బ్రెడ్‌ వర్సెస్ వైట్ బ్రెడ్ .. ఈ రెండింటిలో మన హెల్త్‌కి ఏది మంచిదో తెలుసా?
5
brown bread vs white bread
Brown Bread Vs White Bread: బ్రౌన్ బ్రెడ్‌ వర్సెస్ వైట్ బ్రెడ్ .. ఈ రెండింటిలో మన హెల్త్‌కి ఏది మంచిదో తెలుసా?
Kanika Mann Pregnancy: 4వ తరగతిలోనే &#039;నాగిని&#039; హీరోయిన్‌కి గర్భం..విపరీతంగా బొప్పాయి తినిందట..చివరికి..
8
Kanika Mann
Kanika Mann Pregnancy: 4వ తరగతిలోనే 'నాగిని' హీరోయిన్‌కి గర్భం..విపరీతంగా బొప్పాయి తినిందట..చివరికి..
Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!
6
star heroine dedication
Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!
Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!
5
casting couch Tollywood
Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!
PV Sindhu: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌పై ఒలింపిక్‌ స్టార్‌ పీవీ సింధు ప్రశంసలు

Pawan Kalyan: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వినూత్న ఆలోచనలతో గ్రామీణాంధ్రకు మేలు.. మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్‌తో పల్లెల్లో పారిశుధ్య విప్లవం తెచ్చారని ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు తెలిపారు. గ్రామాల్లో మురుగునీటి సమస్యకు ఇది చక్కటి పరిష్కార మార్గం అని.. సిమెంటు డ్రెయిన్లతో పోలిస్తే 80 శాతం నిర్మాణ వ్యయం ఆదా అయిందని వివరించారు. పరిశుభ్రమైన, ఆరోగ్యవంతమైన గ్రామీణాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్య సాధన కోసం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ విప్లవాత్మక ఆలోచనలను అమలుచేస్తున్నారని ఒలంపిక్ మెడలిస్ట్ పీవీ సింధు తెలిపారు. డిప్యూటీ సీఎం ఆలోచనల నుంచి పురుడు పోసుకున్న మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్ పల్లెల్లో మురుగు సమస్య నివారణలో గేమ్ ఛేంజర్ లాంటిదని పీవీ సింధు వివరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉప ముఖ్యమంత్రి 20 నెలల పాలన గురించి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ విడుదల చేసిన వీడియో సందేశంలో మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్ లాంటి సరికొత్త విధానాలు అమలు చేయడంపై ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్‌ క్రీడాకారిణి పీవీ సింధు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. పాలనా వ్యవహారాలు కొత్తే అయినా పవన్ కల్యాణ్ వినూత్న కార్యక్రమాలతో ప్రజా సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషిస్తున్నారని చెప్పారు. మన దేశంలో మెజారిటీ శాతం ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే నివసిస్తుంటారని తెలిపారు. అయితే గ్రామాల్లో పారిశుధ్యం పెద్ద సవాలుగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. సరైన మురుగు నీటి పారుదల వ్యవస్థ లేక ప్రజలు అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారని పీవీ సింధు పేర్కొన్నారు. 

ఈ సమస్యకు పవన్ కల్యాణ్ మ్యాజిక్ డ్రెయిన్స్ రూపంలో అద్భుత పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొన్నారు. ఇంకుడు గుంతలతో కూడిన డ్రెయిన్లు ఇళ్ల నుంచి వచ్చే మురుగు నీటిని క్షణాల్లో మాయం చేస్తాయి. మూడంచెల ఫిల్టర్ బెడ్ల ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటిని భూగర్భ జలంగా మార్చేస్తాయి. మురుగు నీటి నిల్వ, దుర్వాసన తదితర సమస్యలకు మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు చక్కటి పరిష్కార మార్గం' అని పీవీ సింధు తెలిపారు. సాధారణ సిమెంట్ డ్రెయిన్ల నిర్మాణంతో పోలిస్తే మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లకు 80 శాతం నిర్మాణ వ్యయం కూడా ఆదా అవుతుందని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంతోపాటు పారిశుద్ధ్యాన్ని ఈ మ్యాజిక్ డ్రెయిన్లు పెంపొందిస్తాయని చెప్పా. 

'ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైన జీవనాన్ని సాగించే వెసులుబాటు కల్పిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం పవన్ కల్యాణ్ భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి ముందు చూపుతో కూడిన వినూత్న కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేపట్టాలి. గ్రామీణాంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా' అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PV Sindhupawan kalyanJanasena partyAndhra Pradesh

Trending News