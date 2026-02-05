English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Tirupati Laddu SIT Report: వైసీపీ నేతలకు పవన్ కళ్యాణ్ వార్నింగ్..క్లీన్ చిట్ రాలేదు..భారీగా కల్తీ జరిగింది!

Tirupati Laddu SIT Report: వైసీపీ నేతలకు పవన్ కళ్యాణ్ వార్నింగ్.."క్లీన్ చిట్ రాలేదు..భారీగా కల్తీ జరిగింది!"

Pawan Kalyan Tirupati Laddu: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ నేతలపై మరోసారి నిప్పులు చెరిగారు. తిరుమల లడ్డూ నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో సిట్ (SIT) తమకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని వైసీపీ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. తప్పు చేసిన వారు భగవంతుడికి క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి, బుకాయించడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 5, 2026, 03:45 PM IST

Trending Photos

DA Hike: బడ్జెట్‌ నిరాశపర్చినా కేంద్రం నుంచి ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. డీఏ 63 శాతానికి పెంపు?
6
Dearness allowance
DA Hike: బడ్జెట్‌ నిరాశపర్చినా కేంద్రం నుంచి ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌.. డీఏ 63 శాతానికి పెంపు?
Meenakshi Chaudhary: ఆ ఒక్కటి ఉంటే చాలు.. జీవితంలో ఇంకేం వద్దు అంటున్న మీనాక్షి చౌదరి..
5
Meenakshi Chaudhary
Meenakshi Chaudhary: ఆ ఒక్కటి ఉంటే చాలు.. జీవితంలో ఇంకేం వద్దు అంటున్న మీనాక్షి చౌదరి..
Shani Dev Transit: శనిదేవుడి రాశిలో అరుదైన గ్రహ సంయోగం.. ఈ రాశి వారికి లక్ తో పాటు.. డబుల్ జాక్ పాట్..!
9
Shani dev transit
Shani Dev Transit: శనిదేవుడి రాశిలో అరుదైన గ్రహ సంయోగం.. ఈ రాశి వారికి లక్ తో పాటు.. డబుల్ జాక్ పాట్..!
Dhanshakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో అరుదైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఆస్తులు కలిసొస్తాయి..
5
Dhan Shakti Rajayoga 2026
Dhanshakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో అరుదైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఆస్తులు కలిసొస్తాయి..
Tirupati Laddu SIT Report: వైసీపీ నేతలకు పవన్ కళ్యాణ్ వార్నింగ్.."క్లీన్ చిట్ రాలేదు..భారీగా కల్తీ జరిగింది!"

Pawan Kalyan Tirupati Laddu: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వైసీపీ నేతలపై మరోసారి నిప్పులు చెరిగారు. తిరుమల లడ్డూ నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో సిట్ (SIT) తమకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని వైసీపీ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. తప్పు చేసిన వారు భగవంతుడికి క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి, బుకాయించడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఉండవల్లిలోని సీఎం చంద్రబాబు నివాసంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ లడ్డూ కల్తీ అంశంపై కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రిపోర్టుల్లో నిజాలు ఏంటి?
నెయ్యి కల్తీపై నేషనల్ డెయిరీ డెవలప్‌మెంట్ బోర్డు (NDDB) ఇచ్చిన నివేదికలను పవన్ గుర్తు చేశారు. ఒక రిపోర్టులో చేప నూనె, మరొకటిలో జంతు కొవ్వు (పంది, గొడ్డు కొవ్వు), ఇంకొకటిలో పామాయిల్, కెమికల్స్ కలిసినట్లు స్పష్టంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"ఎక్కడా సిట్ గానీ, సీబీఐ గానీ వైసీపీకి క్లీన్ చిట్ ఇవ్వలేదు. పాల కొవ్వుతో రావాల్సిన నెయ్యిలో రసాయనాలు ఉన్నాయని రిపోర్టులు చెబుతుంటే, క్లీన్ చిట్ అని ఎలా చెప్పుకుంటారు?" అని పవన్ నిలదీశారు. వైసీపీ హయాంలో దేవాలయాలపై జరిగిన దాడులను పవన్ ఏకిపారేశారు. రామతీర్థం, పిఠాపురం ఘటనలను 'పిచ్చోళ్లు చేశారని' నమ్మబలికారని ఆరోపించారు.

దుర్గగుడిలో వెండి విగ్రహాలు పోతే 'ఇంకోటి కొనుక్కోవచ్చు' అన్న అహంకారపూరిత వ్యాఖ్యలను ఆయన గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 219 దేవాలయాలను అపవిత్రం చేసిన చరిత్ర వైసీపీదని మండిపడ్డారు. "సాధారణంగా మనుషులపై పగబడతారు, కానీ వైసీపీ వాళ్లు సాక్షాత్తూ భగవంతుడి మీదే పగబట్టారు" అని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు.

మార్కెట్‌లో కేజీ నెయ్యి 400 రూపాయలకు పైగా ఉంటే, అంతకంటే తక్కువ ధరకే కొన్నారంటేనే అందులో కల్తీ ఉందనేది సామాన్య గృహిణికి కూడా అర్థమవుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. తిరుమల నుండే అయోధ్యకు లడ్డూలు పంపారని, అక్కడ కూడా ఈ అపచారం జరిగిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వివేకా హత్యతో పోలిక
వివేకా హత్య విషయంలో 'గుండెపోటు' అని ఎలాగైతే అబద్ధాలు ఆడారో, ఇప్పుడు నెయ్యి కల్తీ విషయంలో కూడా అలాగే అబద్ధాలు చెబుతున్నారని విమర్శించారు. ఏడు కొండలు అక్కర్లేదు.. రెండు చాలు అన్న వాళ్లు ఏ స్థాయికైనా దిగజారుతారని పవన్ అన్నారు.

తప్పు చేసిన వారు భగవంతుడి ముందు మోకరిల్లి క్షమాపణ అడగాలని, లేనిపక్షంలో సర్వనాశనం అయిపోతారని పవన్ హెచ్చరించారు. కల్తీకి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరినీ బాధ్యుల్ని చేస్తామని, ఎవరినీ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ALso Read: TTD Ghee Testing Lab: తిరుమల భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్..టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..ఇకపై కల్తీ చేస్తే దొరికిపోతారు!

Also Read: Sachivalayam Employees Promotion: ఏపీలో ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ల పండుగ..'స్వర్ణ గ్రామం-స్వర్ణ వార్డు'లో కీలక మార్పులు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Ghee adulterationTirumala LaddoosCBI probepawan kalyanPawan Kalyan on Tirumala Laddu Issue

Trending News