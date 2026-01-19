Prabhala Theertham: కోనసీమ ‘ప్రభల తీర్థం’ సంక్రాంతి సంబురాల్లో అపశృతి.. ఉత్సవాల్లో ఎవరి పాత్ర ఎంత..!

AP Sankranthi Prabha Theertham Celebrations:సంక్రాంతి సంబరాల్లో కోనసీమలో నిర్వహించే ప్రభల తీర్థానికి విశేష ప్రాచుర్యం ఉంది. అంబాజీ పేట మండలం మొసలపల్లి శావారు జగ్గన్నతోటలో ప్రభలతీర్థం ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. 11 గ్రామాల్లో కొలువు దీర్చిన రుద్రుడి ప్రతిరూపాలను ప్రభలో ప్రతిష్టించి పూజించారు. ఆయా గ్రామాల్లోని ప్రజలంతా స్వామివారిని సమిష్టి భాగస్వామ్యంతో అలంకరించారు. గంగలకుర్రు అగ్రహారం - వీరేశ్వర స్వామి, గంగలకుర్రు – చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి, వ్యాఘ్రేశ్వరం – వ్యాఘ్రేశ్వర స్వామి, ఇరుసుమండ - ఆనంద రామేశ్వరస్వామి, వక్కలంక – కాశీ విశ్వేశ్వరస్వామి, పెదపూడి – మేనకేశ్వరస్వామి, ముక్కామల – రాఘవేశ్వర స్వామి, మొసలపల్లి – మధుమానంత భోగేశ్వరస్వామి, నేదునూరు – చెన్నమల్లేశ్వరస్వామి, పాలగుమ్మి – చెన్నమల్లేశ్వరస్వామి, పుల్లేటికుర్రు – అభినవ వ్యాఘ్రేశ్వరస్వామిలను ప్రత్యేకంగా ప్రభలను రూపొందించి పూజించారు.
గ్రామాల్లో పూజలందుకున్న రుద్ర రూపాలను జగ్గన్నతోటకు ప్రదర్శనగా తీసుకొచ్చి ఒకేచోట కొలువుతీర్చి ఆరాధించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఉత్సవాలు నాలుగు శతాబ్ధాలకు పైగా ప్రభల తీర్థాన్ని కోనసీమ వాసులు సమైక్యంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయా గ్రామాలనుంచి పచ్చని పొలాల్లో తీసుకురావడం, మధ్య మధ్యలో పంటకాల్వలు దాటడం చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఏకాదశ రుద్రులను ఒకేచోటకు చేర్చితే.. ప్రజల కష్టసుఖాల గురించి చర్చించి సుఖశాంతులు ప్రసాదించేందుకు ఆశీర్వచనాలు అందిస్తారని భక్తుల విశ్వాసం. ఏకాదశ రుద్రులను చేర్చే పవిత్ర స్థావరాన్ని జగ్గన్నతోటగా పిలుస్తారు. ముసలపల్లి భోగేశ్వర స్వామి ప్రభ ముందుగా జగ్గన్నతోటకు చేరగా, చివరగా గంగలకుర్రు అగ్రహారం వీరేశ్వర స్వామి ప్రభ ఎగువ కౌశకినది దాటుకుంటూ తోటలోకి చేరుకుంటుంది. ప్రభల ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని కళ్లారా చూసేందుకు ప్రజలు అసంఖ్యకంగా తరలివచ్చారు.
కోనసీమలో జరిగే ప్రభల తీర్థం ఉత్సవం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. దేశ రాజధానిలో 2023 జనవరి 26తేదీన జరిగిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో ప్రభల తీర్థం థీమ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచిన ప్రభలతీర్థం ప్రత్యేకతను చాటుకుంది.2025లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సీఎం చంద్రబాబునాయుడు మంత్రివర్గ సభ్యుల సమావేశంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభలతీర్థాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ప్రభల తీర్థం నిర్వహణ, మౌలికసదుపాయాల కల్పన, ఏర్పాటు పనులకు 10 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించినట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు.
ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రభల తీర్థానికి 300 మందికి పైగా పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. కోనసీమ జిల్లాలో సంక్రాంతి ప్రభల ఉత్సవాలను ప్రజలకు ఏవిధమైన ఇబ్బందులు కలగకుండా, ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఉత్సవ కమిటీలకు సూచించారు. సంక్రాంతి రోజున జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ మీనా బందోబస్తుపై డీఎస్పీ సుంకర మురళీమోహన్, పోలీసు అధికారులతో సమీక్షించారు. ఉత్సవాలు జరిపే విధానం, బాణాసంచా కాల్పులు, ఎంతమంది వస్తారనే విషయాలపై చర్చించారు.
కొత్తపేటలో ప్రభల విడిది, బాణసంచా కాల్చే ప్రదేశాలు పరిశీలించారు. బందోబస్తు ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. 2 వీలర్, 4 వీలర్ వాహనాల పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఈ చారిత్రాత్మక ప్రభల తీర్థానికి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేలా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అవకాశం లేకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
కోనసీమ పరిసరాల్లో సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ప్రభల తీర్థం ప్రత్యేకతను చాటుకుంది. కోనసీమ వ్యాప్తంగా 160 ప్రాంతాల్లో ప్రభల తీర్థాలను కొలువు దీర్చారు. అన్నిగ్రామాల్లో ప్రభలను అలంకరించినప్పటికీ.. సాంప్రదాయానుసారం 11 గ్రామాలనుంచి తీసుకొచ్చిన రుద్రేశ్వరులను జగ్గన్నతోటలో ప్రతిష్టించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ప్రభల ఊరేగింపులు చూడడానికి లక్షలాది మంది తరలి వచ్చారు. తాటి, వెదురు, పోక చెట్లను ఉపయోగించి భారీ ప్రభలను రూపొందించారు. నూలు వ్రస్తాలతో వీటిని అందంగా ముస్తాబు చేస్తారు. వీటికి వరి కంకులు, కూరగాయలతో పాటు నెమలి పింఛాలను అలంకరించారు. సుమారు 10 అడుగుల నుంచి 20 అడుగుల వెడల్పు, 20 అడుగుల నుంచి 55 అడుగుల ఎత్తుతో టన్ను బరువుమేర ప్రభలు రూపుదిద్దుకున్నాయి.
ప్రభల తీర్థం నిర్వహణలో అధికార యంత్రాంగ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేశారు. జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తనీకుండా ముందస్తుగా పోలీసులు రూట్ మ్యాప్ రూపొందించారు. జగ్గన్నతోటకు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వక్కలంక, కముజులంక, నేదునూరు, రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న వ్యాఘ్రేశ్వరం, అగ్రహారం ప్రాంతాలనుంచి వచ్చేవారు ఏవింధా రావాలోనని సూచన చేశారు. ప్రభల తీర్థంకున్న విశేష ప్రాచుర్యంతో చుట్టుపక్కల గ్రామీణ ప్రజలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు తరలివచ్చారు. జగ్గన్నతోట పరిసరాలు జనసంద్రంగా మారాయి. వాహనాలు బారులుతీరి నిలిచిపోయాయి. జగ్గన్నతోట పరిసరాలు ప్రభల తీర్థంకోసం వచ్చిన జనంతో ప్రత్యేక సందడి చోటుచేసుకుంది.
జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థంలో ఊహించని విధంగా రద్దీ పెరగడంతో తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. పోలీసు అధికారులు సూచనలు చేసినప్పటికీ.. ప్రజాప్రతినిధులు, పరిసర గ్రామాల ప్రభలు వాహనాలతో భారీగా తరలివచ్చారు. ఒక దశలో వాహనాలు కదలడానికి వీల్లేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ దశలో తొక్కిసలాట జరిగింది. అక్కడున్న ప్రజలు త్వరితగతిన స్పందించి, తొక్కిసలాట నియంత్రణకు పోలీసులకు సహకరించారు. తొక్కిసలాటలో ఊపిరి పీల్చుకోడానికి ఇబ్బందిపడిన వృద్ధుడికి సపర్యలు చేపట్టారు. అదృష్ణవశాత్తు తొక్కిసలాట నియంత్రణతో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. దీంతో అధికార యంత్రాంగం ఊపిరిపీల్చుకుంది.
ప్రభల తీర్థానికి జనం భారీగా తరలిరావడంతో రద్దీ చోటుచేసుకుంది. పచ్చనిపొలాలు, పంట కాల్వలు, ప్రభలు దాటే నది వద్ద ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయని తెలిసినా.. ప్రజల్లో మితిమీరిన విశ్వాసం ఉత్సవాల్లో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ప్రభల తీర్థంపై జరిగిన భారీ ప్రచారంతో ప్రభల తీర్థాన్ని స్వయంగా చూడాలనే భావన, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు వాహనాల్లో భారీగా తరలి రావడంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ.. ప్రజల రద్దీని నియంత్రించలేక పోయారు. ఉత్సవాలు, తిరుణాళ్లు జరిగే చోటుకు స్వయంగా వెళ్లాలనే ఆతృతే రద్దీకి కారణమని, రద్థీ సమయంలో స్వీయ నియంత్రణ లేకపోవడం తొక్కిసలాటకు దారితీసిందని అక్కడి ప్రజలు తెలిపారు. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలకు వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు వెళ్లనీకుండా కుటుంబీకులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని జగ్గన్నప్రభల తీర్థం ఘటన హెచ్చరిస్తోంది. భవిష్యత్తులో జరిగే ఉత్సవాల్లో అధికార యంత్రాంగంతో పాటు, ప్రజలు సహకరించి, రద్దీ నియంత్రణతోనే ప్రమాదాలు, ప్రాణపాయకర పరిస్థితులులేని ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవచ్చనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
