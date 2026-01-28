AIRFORCE–Bezawada Batch: స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ సుంకర మరో సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కంటెంట్ బేస్డ్గా.. సరికొత్త కాన్సెప్ట్లతో సినిమాలు నిర్మించే ప్రొడ్యూసర్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన.. ఈసారి కొత్త టాలెంట్కు అవకాశం కల్పించేందుకు డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేశారు. 'షో టైమ్-సినిమా తీద్దాం రండి' అంటూ ఆయన మొదలు పెట్టిన మూవీ మేకింగ్ రియాలిటీ షోకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలపై ఆసక్తి ఉండే యువతకు అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్గా మారింది. ఈ విజన్కు సంబంధించిన అనిల్ సుంకర్ మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఏటీవీ ఒరిజినల్స్ (ATV Originals) బ్యానర్పై కొత్త నటీనటులతో ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సినిమా టైటిల్ను 'ఎయిర్ఫోర్స్–బెజవాడ బ్యాచ్' (AIRFORCE–Bezawada Batch)గా ప్రకటించారు.
ఈ సినిమా ప్రయాణాన్ని అధికారికంగా మొదలుపెడుతూ.. తొలి కాస్ట్ మెంబర్ను యూనిక్, మెమరబుల్ స్టైల్లో ఆన్బోర్డ్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. "అమెరికాకి వెళ్లి, మా బెజవాడ బ్యాచ్ని మర్చిపోకండి రా.. ఏదో ఒక పని చేసుకోండి అని సలహాలు ఇచ్చేంత ఎత్తుకు ఎదిగిన మా అర్జున్కు స్వాగతం.." అంటూ బ్యానర్పై రాశారు. విజయవాడ బ్యాక్డ్రాప్గా సాగే ఈ సినిమాలో ఉద్యోగాలు లేని నలుగురు యువకుల కథను తీసుకున్నారు. ఫ్రెండ్షిప్, డ్రీమ్స్, ఎమోషన్స్తో రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఒక్క బ్యానర్తోనే ఎయిర్ఫోర్స్–బెజవాడ బ్యాచ్ సినిమా కథ ఏంటో హింట్ ఇచ్చేశారు.
ఇటీవల నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ కొట్టిన నిర్మాత అనిల్ సుంకర.. ఈసారి స్టార్లతో కాకుండా కొత్త టాలెంట్కు అవకాశం ఇచ్చేందుకు ఈ సినిమా మొదలుపెట్టడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఇండస్ట్రీలో కొత్త టాలెంట్ను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన చేస్తున్న సరికొత్త ప్రయోగాన్ని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన నటీనటులు, టెక్నీషియన్స్ వివరాలతో పాటు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ను త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు.
