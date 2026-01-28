English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • AIRFORCE–Bezawada Batch: ఇది బ్యానర్‌ కాదండోయ్.. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌–బెజవాడ బ్యాచ్ కాస్ట్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌..!

AIRFORCE–Bezawada Batch: ఇది బ్యానర్‌ కాదండోయ్.. 'ఎయిర్‌ఫోర్స్‌–బెజవాడ బ్యాచ్' కాస్ట్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌..!

AIRFORCE–Bezawada Batch: విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ బ్యానర్ చూసి ఇదేదో అమెరికా నుంచి వస్తున్న ఓ కుర్రాడికి ఏర్పాటు చేసినట్లు ఉంది. కానీ అందులో కాన్సెప్ట్ చూస్తే.. సినిమాకు సంబంధించి కాస్ట్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌ అంటూ డిఫరెంట్‌గా మొదలుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌–బెజవాడ బ్యాచ్ అంటూ నిర్మాత అనిల్ సుంకర తీస్తున్న కొత్త మూవీ వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 28, 2026, 07:44 AM IST

Trending Photos

Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
11
Mana Shankara Varaprasad Garu WW Box Office Collections
Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!
5
PM Kisan latest news
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!
Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?
6
Ganapath Part 1 disaster movie
Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
5
Prathap Singh Anusha Hegde Divorce
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
AIRFORCE–Bezawada Batch: ఇది బ్యానర్‌ కాదండోయ్.. 'ఎయిర్‌ఫోర్స్‌–బెజవాడ బ్యాచ్' కాస్ట్ ఆన్‌బోర్డింగ్‌..!

AIRFORCE–Bezawada Batch: స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ సుంకర మరో సరికొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కంటెంట్‌ బేస్‌డ్‌గా.. సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌లతో సినిమాలు నిర్మించే ప్రొడ్యూసర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన.. ఈసారి కొత్త టాలెంట్‌కు అవకాశం కల్పించేందుకు డిఫరెంట్‌గా ప్లాన్ చేశారు. 'షో టైమ్-సినిమా తీద్దాం రండి' అంటూ ఆయన మొదలు పెట్టిన మూవీ మేకింగ్ రియాలిటీ షోకు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. సినిమాలపై ఆసక్తి ఉండే యువతకు అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఇండస్ట్రీలో టాక్‌ ఆఫ్‌ ద టౌన్‌గా మారింది. ఈ విజన్‌కు సంబంధించిన అనిల్ సుంకర్ మరో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఏటీవీ ఒరిజినల్స్‌ (ATV Originals) బ్యానర్‌పై  కొత్త నటీనటులతో ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సినిమా టైటిల్‌ను 'ఎయిర్‌ఫోర్స్‌–బెజవాడ బ్యాచ్' (AIRFORCE–Bezawada Batch)గా ప్రకటించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమా ప్రయాణాన్ని అధికారికంగా మొదలుపెడుతూ.. తొలి కాస్ట్ మెంబర్‌ను యూనిక్, మెమరబుల్ స్టైల్‌లో ఆన్‌బోర్డ్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన బ్యానర్ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. "అమెరికాకి వెళ్లి, మా బెజవాడ బ్యాచ్‌ని మర్చిపోకండి రా.. ఏదో ఒక పని చేసుకోండి అని సలహాలు ఇచ్చేంత ఎత్తుకు ఎదిగిన మా అర్జున్‌కు స్వాగతం.." అంటూ బ్యానర్‌పై రాశారు. విజయవాడ బ్యాక్‌డ్రాప్‌గా సాగే ఈ సినిమాలో ఉద్యోగాలు లేని నలుగురు యువకుల కథను తీసుకున్నారు. ఫ్రెండ్‌షిప్, డ్రీమ్స్, ఎమోషన్స్‌తో రూపొందిస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఒక్క బ్యానర్‌తోనే ఎయిర్‌ఫోర్స్‌–బెజవాడ బ్యాచ్ సినిమా కథ ఏంటో హింట్ ఇచ్చేశారు. 

ఇటీవల నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాతో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ కొట్టిన నిర్మాత అనిల్ సుంకర.. ఈసారి స్టార్లతో కాకుండా కొత్త టాలెంట్‌కు అవకాశం ఇచ్చేందుకు ఈ సినిమా మొదలుపెట్టడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఇండస్ట్రీలో కొత్త టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన చేస్తున్న సరికొత్త ప్రయోగాన్ని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన నటీనటులు, టెక్నీషియన్స్ వివరాలతో పాటు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్స్‌ను త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు. 

Also Read: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Also Read: Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ATV OriginalsAIRFORCE–Bezawada BatchAIRFORCE–Bezawada Batch MovieProducer Anil SunkaraProducer Anil Sunkara Movies

Trending News