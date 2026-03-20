English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
AP Politics: గోరంత‌ అనుమతులు.. కొండంత తవ్వకాలు.. గతంలో కంటే బరితెగించి..!

AP Politics: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం నియోజకవర్గంలో జనసేన ఎమ్మెల్యేపై అక్రమ మట్టి తవ్వకాల ఆరోపణలు రచ్చకు దారితీశాయి‌..! కూటమిలో ఒక పార్టీ ఎమ్మెల్యే  వ్యవహారాలు మిగిలిన రెండు పార్టీలకూ మురికి అంటించాయి..! జనసేన ఎమ్మెల్యే కారణంగా టీడీపీ, బీజేపీ సైతం ఇరుకున పడే పరిస్థితి వచ్చిందా..! దేవుడి ఎదుట సత్య ప్రమాణాలు చేయాలంటూ వైసీపీ చేసిన ఛాలెంజ్‌తో అక్కడ పాలిటిక్స్ రసవత్తరంగా మారాయా..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:44 PM IST

Trending Photos

AP Politics: తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం నియోజకవర్గంలోని చెరువుల్లో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. వేసవి కావడంతో  పూడిక తీసి చెరువులను అభివృద్ధి కోసం ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు అనుమతులు ఇస్తారు. పూడిక మట్టిని పొలాలు మెరక చేయడం లేదా గ్రామ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మాత్రమే వినియోగించాలి. అయితే గోరంత‌ అనుమతులు ఇస్తే కొండంత తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక చెరువును పది వేల క్యూబిక్ మీటర్లు మాత్రమే పూడిక తీసేందుకు అనుమతుల ఇస్తే అంతకు కొన్ని రెట్లు అధికంగా మట్టిని కొల్లగొడుతున్నారు. చెరువుల్లో జేసీబీలను దించి భారీ లారీల్లో మట్టిని ఇతర ప్రాంతాలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. రాజానగరం మండలం భూపాలపట్నంలోని పాలెపు చెరువు, కోరుకొండ మండలం మునగాల పంచాయితీ కూర్మన్న చెరువు తదితర ప్రాంతాల్లో అక్రమ మట్టి తవ్వకాలు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. తమ నియోజకవర్గంలో ఈ వేసవికి గతంలో కంటే బరితెగించి అక్రమంగా మట్టి కొల్లగొడుతున్నారని ఆయా గ్రామాల రైతులు, స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ఈ నేపథ్యంలోనే వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా ఇటీవల సంచలన విమర్శలు చేయడం రాజకీయ రచ్చకు దారి తీసింది. ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ మాత్రమే కాదు ఆయన భార్య బత్తుల వెంకటలక్ష్మి సైతం డబ్బులు వసూలు చేస్తూ వేలాది లారీల అక్రమ మట్టి తవ్వకాలను నడిపిస్తున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజా ఆరోపించారు. కొంగు చాచి డబ్బులు వసూళ్లు... అంటూ ఆమెపై వ్యక్తిగతంగా కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
అటు మాజీ ఎమ్మెల్యే రాజా తమపై చేసిన ఆరోపణలకు ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ ఘాటుగా స్పందించారు. బూతు పదాలతో కౌంటర్ ఇచ్చారు. తన భార్య ఎక్కడైనా మట్టి అక్రమ తవ్వకాల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు నిరూపిస్తే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానని ఎమ్మెల్యే బత్తుల ఛాలెంజ్ చేశారు. అయితే ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ చేసిన తమపై చేసిన బూతు వ్యాఖ్యలకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా సోదరుడు, వైసిపి యువనేత జక్కంపూడి గణేష్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. మరోసారి అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఎమ్మెల్యే ఇంటికి వస్తామంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇలా  జక్కంపూడి ఫ్యామిలీ వెర్సెస్ ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ మధ్య ఆరోపణలు... బూతు వ్యాఖ్యలు, మాస్ కౌంటర్లతో నియోజకవర్గంలో పాలిటిక్స్ మరోసారి వేడెక్కాయి.
 
ఇదిలా ఉంటే మట్టి అక్రమాల మురికి జనసేన ఎమ్మెల్యే మాత్రమే కాదు.. కూటమిలో ఉన్న టిడిపి, బిజెపికి కూడా  అంటుకుంది. ఎమ్మెల్యే చేస్తున్న అక్రమ మట్టి తవ్వకాల పై ఇక్కడ టిడిపి ఇంచార్జ్ గా ఉన్న బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి, రాజమండ్రి ఎంపీ దగ్గుబాటి పూరంధేశ్వరి మౌనంగా ఉన్నారంటే వారికి కూడా అక్రమ మట్టి తవ్వకాల నుంచి డబ్బుల‌ మూటలు అందుతున్నాయా అని వైసిపి మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా ఆరోపించారు. ఆయన సోదరుడు గణేష్ మరో అడుగు ముందుకేసి మట్టి అక్రమాలు తనకు సంబంధం లేదని ఛాలెంజ్ చేసిన ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ తన కుటుంబ సభ్యులతో సహా దేవుడి ఎదుట సత్య ప్రమాణాలకు రావాలని సవాల్ చేశారు. 

కోరుకొండ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఎదుట సత్య ప్రమాణం ఛాలెంజ్ కు జనసేన ఎమ్మెల్యే సహా నియోజకవర్గ టిడిపి ఇంచార్జ్ బొడ్డు వెంకటరమణ.. బిజెపి ఎంపీ పురంధేశ్వరి హాజరు అవుతారా అని ప్రశ్నించారు. మరోవైపు ఈ ఎపిసోడ్ ద్వారా జక్కంపూడి బ్రదర్స్ తమకు రాజకీయ ప్రత్యర్ధిగా ఉన్న  జనసేన ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణను మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ కూటమి మొత్తాన్ని ఇరుకున పెట్టినట్లు అయ్యింది. అంతే కాకుండా అక్రమ వ్యవహారాలతో జనసేన ఎమ్మెల్యే బత్తులకు ఎంత చెడ్డపేరు వస్తే టీడీపీకి అంత మేలు జరుగుతుందనీ వైసీపీ నేత గణేష్ వ్యూహాత్మక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అక్రమాల్లో మునిగిన జనసేన ఎమ్మెల్యేకు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీకి పక్కన పెడితే ఈసారి టికెట్ తనకు వస్తుందని టిడిపి ఇంచార్జ్ బొడ్డు వెంకటరమణ బావిస్తున్నట్లుగా ఉందని జక్కంపూడి గణేష్ అంటున్నారు. దీనిపై టిడిపి ఇన్చార్జ్  బి.వి.ఆర్ చౌదరి స్పందిస్తారా లేదా చూడాల్సి ఉంది. 
 
మరోవైపు వచ్చే ఎన్నికల్లో బత్తుల బలరామకృష్ణ తనకు బదులు భార్య వెంకటలక్ష్మితో పోటీ చేయించాలని ఇప్పటినుంచే భావిస్తున్నారు. ఆ కారణంగానే వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రాజా సైతం ఇప్పటి నుంచే ఎమ్మెల్యే బత్తుల భార్య వెంకటలక్ష్మి పై అవినీతి ఆరోపణలు చేయడం మొదలుపెట్టినట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే కొంగు చాచి డబ్బులు వసూళ్లు అంటూ మహిళలపై వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేయడం వైసీపీకి మైనస్ అయిందనే చర్చ జరుగుతోంది. మరోవైపు అక్రమాల ఆరోపణలపై జనసేన, వైసీపీ మధ్య రాజకీయ రచ్చలో టిడిపి, బిజెపి ఇరుక్కోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ ఎపిసోడ్ లో ‌ఇకపై ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మరి. 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap politicsRajanagaram Illegal Soil MiningRajanagaram NewsJakkampudi raja

Trending News