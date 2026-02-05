Sachivalayam Employees Promotion: ఏపీలో ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ల పండుగ..'స్వర్ణ గ్రామం-స్వర్ణ వార్డు'లో కీలక మార్పులు!

Grama Ward Sachivalayam Promotion: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. సచివాలయ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించే దిశగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక విన్నపాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం, వారి కెరీర్ ఎదుగుదలకు సంబంధించి కీలక ఉత్తర్వులను సిద్ధం చేస్తోంది.
ప్రమోషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం
సచివాలయాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న అర్హులైన ఉద్యోగులందరికీ ప్రమోషన్లు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. దీనివల్ల వేల మంది ఉద్యోగులకు హోదాతో పాటు వేతన పరంగానూ లబ్ధి చేకూరనుంది.
సచివాలయ వ్యవస్థలో పారదర్శకత, పనితీరును మెరుగుపరచడానికి 'మూడంచెల వ్యవస్థ'ను అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని ద్వారా బాధ్యతల విభజన, పర్యవేక్షణ మరింత సులభతరం కానుంది.
ఖాళీల భర్తీ, క్రమబద్ధీకరణ
ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణలో భాగంగా, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను సచివాలయ ఉద్యోగులతో భర్తీ చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. దీనివల్ల ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న సిబ్బంది కొరత తీరడమే కాకుండా, సచివాలయ ఉద్యోగులకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
'స్వర్ణ గ్రామం – స్వర్ణ వార్డు' లక్ష్యంతో సాగుతున్న ఈ సంస్కరణలు సచివాలయ ఉద్యోగుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. త్వరలోనే ఈ ప్రమోషన్లు, బదిలీలకు సంబంధించిన అధికారిక మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
