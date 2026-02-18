Rajya Sabha Elections: సానా సతీష్.. ఈ పేరు నారా లోకేష్ పాదయాత్ర వరకు ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడే పుట్టి పెరిగినా ఆయనకు పెద్దగా కాకినాడ జిల్లాతో పరిచయం లేదు. ఇక్కడ నాయకులతో సంబంధాలు లేవు. ఆయన లోకేష్ కోటరీలో ఉంటారని మాత్రమే తెలుసు. లోకేష్ పాదయాత్ర బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ నుంచి కాకినాడ జిల్లాకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చారు. పాదయాత్ర మొత్తం ఆయనే పర్యవేక్షించారు. అంతకుముందు ఆయన వ్యాపార, వాణిజ్య వేత్త, వైసీపీ నేతలతో వ్యాపారాలున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఆయనకు లోకేష్ అండదండలు పూర్తిగా ఉన్నాయి. దీంతో వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరి రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన మోపిదేవి వెంకటరమణ సీటును సతీష్ కి ఇచ్చారు. ఆయన ఎంపీ అయిన దగ్గర్నుంచి పూర్తిగా వార్తల్లోకి వచ్చారు. కాకినాడ జిల్లాలో టీడీపీకి మంత్రి లేరు. ఇక్కడ నుంచి జనసేన తరపున పవన్ కళ్యాణ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. టీడీపీకి పెద్దదిక్కుగా ఉండేందుకు ఆయనను రాజ్యసభకు ఎంపిక చేస్తారు. పైగా కాకినాడ పార్లమెంటు నుంచి జనసేనకే చెందిన తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు. ఇటు మంత్రి అటు ఎంపీగా జనసేన ప్రాతినిధ్యమే వహిస్తుండడంతో రాజ్యసభ సభ్యునిగా సతీష్ కీలకంగా వ్యవహరించారు. దీనికి తోడు ఆయన రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శిగా కూడా ఎంపికయ్యారు.
ప్రస్తుతం ఎంపీ తంగెళ్ళ ఉదయ శ్రీనివాస్ కాకినాడ పార్లమెంటు సభ్యుడిగా కీలకంగా ఉన్నారు. ఆయన నిధులు కూడా జనసేన నాయకులకే ఇస్తున్నారు అన్న ప్రచారం ఉంది. దీంతో ఆయనకు పోటీగా రాజ్యసభ నుంచి సతీష్ నిలబడ్డారు. పార్లమెంటులో ప్రశ్నలు అడగడంలో కూడా ఈ ఇద్దరూ పోటీ పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సతీష్ రాజ్యసభ పదవీకాలం జూన్ తో ముగుస్తోంది. కనీసం రెండేళ్లు కూడా ఆయన ఎంపీగా చేయలేదు. మరోసారి తనకు కంటిన్యూ చేయాలని హైకమాండ్ను కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం కాకినాడ జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలతో పెద్దగా ఆయనకు పొసగడం లేదు. అయినప్పటికీ టిడిపికి ఆయనే పెద్దదిక్కు కావడంతో మరోసారి ఆయనను రాజ్యసభకు పంపేందుకు లోకేష్ సిఫార్సు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. మరో 15 ఏళ్లు టిడిపి జనసేన పొత్తు ఉంటుందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ చెబుతున్నా ఈ జిల్లాలో జనసేన టిడిపి మధ్య ఆధిపత్యం పోరు జరుగుతోంది. టిడిపికి కాపు కాసేందుకు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన సతీష్ ను మరోసారి రాజ్యసభకు పంపడం ద్వారా ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరిలో కాపులను దగ్గర చేసుకోవచ్చని టిడిపి యోచనగా ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఎపిసోడ్ను తెరపైకి తెచ్చి కాపులను బుజ్జగించేందుకు, వారిని మచ్చిక చేసుకునేందుకు ముద్రగడ పద్మనాభంను ఆ పార్టీ రంగంలోకి దిగింది. కాకినాడ జిల్లాలో జనసేన ఆధిపత్య ఉంది. దీంతో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సతీష్ కు రెండోసారి అవకాశం ఇస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు కూడా అంగీకరిస్తున్నాయి. అయితే కొందరు టిడిపి ఎమ్మెల్యేలు దీనిని అంగీకరించడం లేదని తెలుస్తోంది. మరోవైపు కూటమిలో ఖాతాలోకే నాలుగుసీట్లు వస్తున్నాయి.
ఇందులో రెండు సీట్లు టీడీపీ తీసుకుంటుందని తెలుస్తోంది. మిగిలిన రెండు సీట్లను మాత్రం.. ఒకటి జనసేన, మరొకటి బీజేపీకి ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఎంపీ సాన సతీష్ను కంటిన్యూ చేస్తే.. మరో ఎంపీ సీటు ఎవరికి కేటాయిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ పోస్టు కోసం టీడీపీలో చాలామంది నేతలు పోటీ పడుతున్నారు. ఇందులో కాకినాడ జిల్లా తునికి చెందిన సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు, పిఠాపురం టీడీపీ నేత ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ ఉన్నారు. అయితే సాన సతీష్ ను ఎంపీగా రెన్యూవల్ చేస్తే.. ఇదే జిల్లా నుంచి మరో నేతకే ఎంపీ సీటు ఇస్తారా లేదా అనే దానిపై సస్పెన్స్ నడుస్తోంది.
మొత్తంమీద కూటమి ఖాతాలోకి నాలుగు సీట్లు వస్తుండగా.. ఈసారి పోస్టుల లొల్లి మాత్రం. సీఎం చంద్రబాబుకు తలనొప్పిగా మారింది. కానీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని.. యువ నాయకత్వానికే ఎంపీ పదవులు ఇవ్వాలని కూటమి నేతలు ఓ అంగీకారానికి వచ్చారని తెలుస్తోంది. ఇక బీజేపీ నుంచి మరో ఎంపీ పరిమళ్ నత్వానీని కూడా తిరిగి రెన్యూవల్ చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు జనసేనకు ఎంపీ పోస్టు దక్కితే మెగా బ్రదర్ నాగబాబు లేదా.. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త లింగమనేని రమేష్కు ఇస్తారని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఏదీఏమైనా టీడీపీ నుంచి సాన సతీష్ను కంటిన్యూ చేస్తే.. మాత్రం.. ఇదే జిల్లాకు చెందిన సీనియర్ నేతలకు మొండిచెయ్యి పక్కా అని సొంత పార్టీ నేతలే చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు..