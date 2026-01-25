Actor Shivakarthik: శంబాల హిట్తో హీరో ఆది సాయికుమార్తోపాటు చాలా మంది నటులకు మంచి పేరు తీసుకువచ్చింది. వారిలో నటుడు శివకార్తిక్ కూడా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో శివకార్తిక్ నటనకు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ మూవీ విజయోత్సవంలో భాగంగా ఆయన తన సినీ ప్రయాణం గురించి చెప్పుకొచ్చారు. తాను గుంటూరు జిల్లా వరగాని నుంచి వచ్చానని.. తమది వ్యవసాయాధారిత కుటుంబం అని తెలిపారు. తనకు ఎలాంటి మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని.. ఒంటరిగానే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి నిలదొక్కుకున్నానని చెప్పారు.
తాను మొదట జోష్ మూవీలో నటించానని.. ఈ సినిమా కోసం వేలమంది ఆడిషన్స్ ఇస్తే అందులో తాను సెలెక్ట్ అయ్యాయని శివకార్తీక్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ తరువాత నేచురాల్ స్టార్ నాని ‘భీమిలి కబడ్డీ జట్టు’, ‘పిల్లా జమీందార్’ సినిమాలు చేశానని తెలిపారు. అయితే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా బిజీగా ఉన్న సమయంలోనే తనకు లజ్జా అనే సినిమాలో హీరోగా అవకాశం వచ్చిందన్నారు. ఈ చిత్రం కోసం తాను రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డానని.. కానీ ఫలితం మాత్రం సరిగా రాలేదన్నారు. దీంతో హీరోగా.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా గ్యాప్ రావడంతో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించానని పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలోనే పంతం మూవీ తన యాక్టింగ్ చూసి డైరెక్టర్ బాబీ మెచ్చుకున్నారని చెప్పారు. దీంతో నటుడిగా మరింత మంచిస్థాయికి వెళ్లాలని అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నానని అన్నారు.
ఆ టైమ్లో తాను ఆర్జీవీ ‘భైరవగీత’ మూవీలో పవర్రోల్ చేయడంతో బోయపాటి శ్రీను చాలా మెచ్చుకున్నారని తెలిపారు. ఆ తరువాత ఆయనే తనను పిలిచి ‘అఖండ’లో అవకాశం ఇచ్చారని.. ఆ తరువాత తాను చేసిన సినిమాలకు మంచి పేరు వచ్చిందన్నారు. ‘ఉగ్రం’ మూవీ తరువాత తన నటన గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నారని అన్నారు. నాగచైతన్య తండేల్ సినిమాలో మంచి పాత్ర దక్కిందన్నారు.
"ఎప్పుడు సింపతీ పాత్రలే కాకుండా.. డిఫరెంట్ రోల్స్ చేయాలని అనుకుంటున్న సమయంలో నాకు శంబాల సినిమాలో అవకాశం దక్కింది. మనీష్ అనే కో డైరెక్టర్ ద్వారా డైరెక్టర్ యుగంధర్ మునిని కలిశాను. ఆడిషన్స్ ఇవ్వడంతో నాకు అద్భుతమైన పాత్ర దక్కింది. అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ను పోషించే పాత్ర. ఇలాంటి రోల్ లభించడం అంటే ఓ నటుడికి అదృష్టం అనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ యుగంధర్ మునికి నేను ఎప్పటికీ రుణ పడి ఉంటాను." అని శివకార్తిక్ అన్నారు. ప్రస్తుతం తాను నటుడిగా సంతృప్తిగా ఉన్నానని.. అయితే విక్రమ్ చేసిన ‘శివ పుత్రుడు’ వంటి విభిన్నమైన పాత్రలు పోషించాలని ఉందని చెప్పారు. తాను కీలక పాత్రలు పోషించిన హైందవ, వృషకర్మ సినిమాలు ఈ ఏడాది విడుదల అవుతున్నాయని తెలిపారు.
