Social Media Ban: 13 యేళ్లలోపు పిల్లలకు కర్ణాటక, ఏపీలో సోషల్ మీడియా బ్యాన్..!

Social Media Ban in Karnataka Andhra Pradesh: అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీ ఎదిగే పిల్లలను పక్కదోవపట్టిస్తోందని నిపుణుల అధ్యయనంలో తేలడంతో భారతదేశంలోనే సోషల్ మీడియాను 13 యేళ్ల పిల్లలకు నిషేధించిన తొలి రాష్ట్రంగా కర్ణాటక చరిత్ర సృష్టించింది.టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి రావడంతో... ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల వినియోగం విస్తృతమైంది. ఆర్థికంగా వెనుక బడిన కుటుంబాల్లోనూ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వినియోగం నిత్యావసర వస్తువులా మారిపోయింది. దీంతో పురిటి బిడ్డకు తెలిసీ తెలియని రోజులనుంచే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు అందించి... బొమ్మలతో ఆడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
బిడ్డలు ఎదిగే క్రమంలో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లతో... సోషల్ మీడియాకు పిల్లలు అత్యంత చేరువవుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో చోటుచేసుకున్న పెడధోరణి... ఎదిగే పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని మేధావులు, సామాజిక నిపుణులు, విద్యావంతులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
ఎదిగే పిల్లలు సోషల్ మీడియాకు అతుక్కుపోవడంతో... చదువు సంధ్యలపై దృష్టి సారించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. పిల్లలపై సోషల్ మీడియా తీవ్రంగా ప్రభావం చూపిస్తోంది. పిల్లలు నిద్రనుంచి లేవగానే... ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లను వెతుక్కునే పరిస్థితి దాపురించింది. దీనికితోడు... ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో గేమింగ్ యాప్ లు, ఫేస్ బుక్, ఇన్ స్టా గ్రామ్, యూట్యూబ్ వీడియోలను చూస్తూ గంటలతరబడి కాలయాపన చేస్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది.
సమాజంలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు... చిన్న పిల్లల్లో వింత ప్రవర్తనలతో సామాజిక మార్పులు ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. చిన్న వయసునుంచే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల ద్వారా... సోషల్ మీడియా జాఢ్యం చిన్నపిల్లలను పెడదోవపట్టిస్తోందని సామాజిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
చిన్నపిల్లలు మారాం చేస్తున్నపుడు.... ఎదిగే వయసులో బొమ్మల ద్వారా విజ్ఞానం పెంపొందించాలని తల్లి దండ్రులు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లను అందించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు... పెరిగే పిల్లలను చేజేతులా చెడగొడుతున్నారని సామాజికవేత్తలు, మానసిక నిపుణులు తప్పుబడుతున్నారు. పిల్లలు సత్ప్రవర్తనతో పెరగాల్సిన సమయంలో కన్న తల్లిదండ్రులే సోషల్ మీడియాను అలవాటుచేసి...తప్పుదోవపట్టిస్తున్నారనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
బడి ఈడు వచ్చిన తర్వాత....పిల్లలను బడిలో చేర్చినా... ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లపైనే ధ్యాస ఉంటోంది. ఇంటికి రాగానే చదువు విషయాలకంటే.. బొమ్మలతో ఆకర్షించే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లతో గడిపేందుకు పిల్లలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కాలక్రమంలో సోషల్ మీడియాకు అలవాటుపడి నిద్రలోనూ కలవరిస్తున్న పిల్లలు ఎక్కువయ్యారు.
వినోదంతో విజ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటారనుకున్న తల్లిదండ్రులపై పిడుగుపడినంత వాస్తవాలను తెలుసుకుని నిర్ఘాంతపోతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అశ్లీలత చిన్నారులపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతోందని మానసిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో అశ్లీలతతో చిన్న వయసులోనే తప్పుదోవపడుతున్నారని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
వివిధ యూనివర్సిటీల్లోని మేధావులు, విద్యావంతులతో చర్చించిన తర్వాత..... సమాజంలో విపరీత పోకడలకు దారి తీయకుండా ఉండాలంటే... సోషల్ మీడియాపై నిషేధం అవసరమేనని నిర్ణయించారు. దీంతో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య.. అత్యున్నతస్థాయి సమావేశంలో సోషల్ మీడియాపై ఆంక్షలు విధించి... చిరుప్రాయంలోనే మెదళ్లను పాడు చేయనీకుండా జాగ్రత్త పడటం సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకున్నారు. దీంతో కర్ణాటకలో చిన్నపిల్లలకు 16 యేళ్ల లోపు ఉన్న వారిని సోషల్ మీడియాను దూరం చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయాన్ని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య కర్ణాటక విధానసభలో వెల్లడించారు.
సమాజంలో సత్ప్రవర్తన... చిన్నపిల్లల్లో మార్పు అవసరమేనని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు అందాయి. చిన్నపిల్లలను సోషల్ మీడియాకు దూరం చేయాలన్న నిర్ణయం సహేతుకమేనని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెజారిటీ ప్రజలు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా సమర్థించారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియాపై నిర్ణయం తీసుకున్న కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు అసెంబ్లీలో ఎదిగే పిల్లల్లో సోషల్ మీడియా ప్రభావంపై ప్రస్తావించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ 16 యేళ్ల పిల్లలకు సోషల్ మీడియాను దూరం చేయాలని ప్రకటించారు.
ఎదిగే పిల్లలను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా పెట్టాల్సిన బాధ్యత కన్న తల్లిదండ్రులదేనని అటు కర్ణాటక ప్రభుత్వం, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్పకనే చెప్పింది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లను చిన్నపిల్లలకు అలవాటు చేయడంవల్లే... సోషల్ మీడియాకు బానిసలుగా మారి, చదువుపై ధ్యాసలేకుండా పోతోందనే భావన సామాజిక నిపుణుల్లో వెల్లడైంది. సోషల్ మీడియా నియంత్రణకు కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుసరించిన మార్గాన్నే ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయనే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. పిల్లల మంచి ఎదుగుదలకు తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు? సోషల్ మీడియాకు దూరంగా పెడుతారా? పిల్లల్లో సత్ప్రవర్తనతో పెంచుతారా? అనే విషయం దేశంలో చర్చనీయాంశమైంది.
ప్రతి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు... సోషల్ మీడియా యాప్ లను ఫోన్లలో ఉంచకుండా.... పిల్లలకు ఫోన్లు అందిస్తారా ? సోషల్ మీడియాకు దూరంగా క్రమశిక్షణతో పిల్లలను పెంచి ప్రయోజకులుగా తీర్చి దిద్దాలని సామాజిక వేత్తలు, మానసిక నిపుణులు కోరుతున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)
