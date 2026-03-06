English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Swarna Grama Swarna Ward Bill: సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..పేరు మార్పుతో ప్రమోషన్ల పండుగ..ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

Swarna Grama Swarna Ward Bill: సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..పేరు మార్పుతో ప్రమోషన్ల పండుగ..ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

Swarna Grama Swarna Ward Promotions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలో భారీ మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. కూటమి సర్కార్ ఈ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేస్తూ, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలకు పెద్దపీట వేస్తూ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 6, 2026, 07:33 AM IST

Trending Photos

Ayesha Khan Troll: &#039;ఓం భీమ్ బుష్&#039; నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..&#039;ధురందర్&#039; బ్యూటీ సంచలనం!
9
Ayesha Khan Trolling
Ayesha Khan Troll: 'ఓం భీమ్ బుష్' నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..'ధురందర్' బ్యూటీ సంచలనం!
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
7
PM KISAN
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
8
Central government
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
5
PM KISAN
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
Swarna Grama Swarna Ward Bill: సచివాలయ ఉద్యోగులకు శుభవార్త..పేరు మార్పుతో ప్రమోషన్ల పండుగ..ఏపీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

Swarna Grama Swarna Ward Promotions: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థలో భారీ మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. కూటమి సర్కార్ ఈ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేస్తూ, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలకు పెద్దపీట వేస్తూ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సచివాలయ వ్యవస్థను కేవలం సేవా కేంద్రాలుగానే కాకుండా, అభివృద్ధికి చిరునామాలుగా మార్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు శాసనమండలిలో కీలక బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇకపై 'స్వర్ణ గ్రామం - స్వర్ణ వార్డు'
గతంలో ఉన్న 'గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల' పేరును ఇకపై 'స్వర్ణ గ్రామం, స్వర్ణ వార్డు' కార్యాలయాలుగా మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 2047 నాటికి 'స్వర్ణాంధ్ర' లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో భాగంగా ఈ సంస్థాగత మార్పులు చేపట్టారు. సచివాలయ ఉద్యోగుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి కీలక ప్రకటన చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రమోషన్లు లేక ఒకే హోదాలో ఉండిపోయిన వేలాది మంది ఉద్యోగులకు త్వరలోనే పదోన్నతులు కల్పించనున్నట్లు మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపనుంది.

ప్రజలకు అందే సేవల్లో జాప్యం తగ్గించి, జవాబుదారీతనాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం మూడంచెల పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. గతంలో దారిమళ్లిన ఆర్థిక సంఘం నిధులను ఇప్పుడు నేరుగా పంచాయతీలకే కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు బదులుగా ప్రజాప్రతినిధులే నేరుగా పెన్షన్లు అందించడం ద్వారా వ్యవస్థలో మరింత పారదర్శకత వచ్చిందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

సచివాలయాలను రాజకీయ కేంద్రాలుగా కాకుండా, సామాన్య పౌరుడికి అవినీతి రహిత సేవలు అందించే నిజమైన సేవా కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దడమే ఈ మార్పుల వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ నూతన విధానం ద్వారా అటు ఉద్యోగులకు లబ్ధి చేకూరడమే కాకుండా, గ్రామీణ స్థాయిలో పాలనా యంత్రాంగం మరింత సమర్థవంతంగా తయారు కానుంది.

Also Read: Divvela Madhuri Cake Cutting: తిరుమల కొండపై అపచారం..బిగ్‌బాస్ దివ్వెల మాధురిపై కేసు నమోదు..భక్తులు ఆగ్రహం!

ALso Read: Russia Oil Supply To India: భారతదేశానికి మరోసారి రష్యా భరోసా..యుద్ధం వేళ చమురు సరఫరా కోసం మాస్టర్ ప్లాన్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Swarna Gramam Swarna Ward BillSwarna Grama Swarna Ward PromotionsAP Secretariat Employee PromotionsAndhra Pradesh Governance ReformsGrama Ward Sachivalayam Employees

Trending News