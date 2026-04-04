Thalliki Vandanam 2026: తల్లికి వందనంపై సీఎం చంద్రబాబు తీపికబురు..అకౌంట్లోకి రూ.15 వేలు జమ చేసేది అప్పుడే?

Thalliki Vandanam 2026 Release Date: తల్లికి వందనం పథకంపై ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి సర్కారు తీపికబురు చెప్పింది. ఈ పథకం తాలూకా డబ్బులు ఎప్పుడు బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారనే విషయంపై ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం అనగా 2026-27 ఏడాదికి గానూ సంబంధించి నిధులు ఎప్పుడు విడుదల చేస్తుందనే దానిపై పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తల్లికి వందనం అనే ఈ పథకం కింద స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో (ఇంటర్) చదివే విద్యార్థులకు ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏటా ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15 వేలు ఆర్థిక సాయం అందజేస్తుంది. ఈ డబ్బును నేరుగా వారి తల్లీదండ్రుల ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్.. స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో చదివే విద్యార్థులు తల్లికి వందనం పథకానికి అర్హులుగా పరిగణిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి ప్రతి ఏటా రూ.15 వేలు జమ చేస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే రాబోయే విద్యాసంవత్సరానికి గానూ తల్లికి వందనం డబ్బును ఎప్పుడు జమ చేస్తారనే దానిపై స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు.
అకౌంట్లోకి వచ్చేది ఆరోజే!
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ తల్లికి వందనం నిధులను జూన్ 2026 నెలలో తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నట్లు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. తాజాగా నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరులో జరిగిన ఓ ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి ఈ విధంగా ప్రకటించారు. మే నెలలో వేసవి సెలవుల తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూళ్లు, కాలేజీలు జూన్ నెలలో తిరిగి తెరుచుకోనున్నాయి. ఈ క్రమంలో అదే నెలలో తల్లికి వందనం డబ్బును అకౌంట్లో జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుంది. అయితే ఏ రోజున విడుదల చేస్తారనేది త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.
ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా కుటుంబంలో ఎంతమంది పిల్లులన్నా అందరికీ తల్లికి వందనం డబ్బును అకౌంట్లో జమ చేస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. అయితే గతంలో లాగా ఆ డబ్బులో ఎలాంటి కోతలు విధించరని కూటమి వర్గాలు తెలిపాయి. ఒకవేళ విద్యార్థికి తల్లీదండ్రులు లేని పక్షంలో వారి సంరక్షకుడి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. అయితే తల్లికి వందనం నిధులు విద్యార్థుల అకౌంట్లో జమ కావాలంటే.. ప్రతి విద్యార్థి తప్పనిసరిగా 75 శాతం హజరు తప్పనిసరి.
అటెండెన్స్తో పాటు తల్లికి బ్యాంకు ఖాతా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అందులోనూ ఆ బ్యాంకు ఖాతా ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయ్యి ఉండాలి. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం 'అమ్మ ఒడి' పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ పథకం.. స్కూల్ నిర్వహణ ఖర్చులకు రూ.2 వేలు కట్ చేసి రూ.13 వేలు అకౌంట్లోకి జమ చేశారు. అయితే ఇంటికి కేవలం ఒక విద్యార్థికి మాత్రమే ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేశారు.
ఇంటింటికి పైప్ లైన్ గ్యాస్
ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఇంటింటికి పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ను సరఫరా చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఈ పని వల్ల రాబోయే కాలంలో గ్యాస్ కొరత ఉండబోదని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. అయితే ఈ పైప్ లైన్ ద్వారా గ్యాస్ కొనుగోలు చేసిన వారికి ఏడాదికి రూ.2,400 చొప్పున ఒక్కో కుటుంబానికి సబ్సీడీ అందిచనున్నారు.
అదే విధంగా ఏప్రిల్ 1 నుంచి రాష్ట్రంలోని చేనేత మగ్గాలకు 500 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ అందజేసే పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టినరీ, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ బస్సులో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణాన్ని కల్పించారు. ఇలా రాష్ట్రంలో ఎన్నో విజయవంతమైన పథకాలను ప్రారంభించామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పుకొచ్చారు.
Also Read: Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ 2026 స్పెషల్..బంగారం ఎప్పుడు, ఏ సమయంలో కొంటే మంచిదో తెలుసా?
Also Read: Viral Video: ఫోన్లో మాట్లాడుతూ బిడ్డను ఫ్రిజ్లో పెట్టిన తల్లి..చివరికి బిడ్డ పరిస్థితి ఏమయ్యింది? వైరల్ వీడియో!
