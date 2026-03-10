English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
  • Tiger Terror: పోలవరంలో మళ్ళీ పులి కలకలం.. వామ్మో అంటున్న ప్రజలు..

Tiger Terror: పోలవరంలో మళ్ళీ పులి కలకలం.. వామ్మో అంటున్న ప్రజలు..

Tiger terror in Polavaram: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలను పులి మళ్లీ వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా పోలవరం, కాకినాడ సరిహద్దు గ్రామాల్లో పులి  సంచారం ప్రజలను కలవర  పాటుకు గురి చేస్తోంది. దీంతో ప్రజలు బయటకు రావాలంటే వణికిపోయే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:41 AM IST

Trending Photos

Varalaxmi Sarathkumar: నా యుటరస్‌, పీరియడ్స్ అలాంటి సీన్స్ కి అలవాటు పడిపోయాయి: వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్
7
Varalaxmi Sarathkumar
Varalaxmi Sarathkumar: నా యుటరస్‌, పీరియడ్స్ అలాంటి సీన్స్ కి అలవాటు పడిపోయాయి: వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్
CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?
7
CM Revanth Reddy
CM Revanth reddy: మహిళ దినోత్సవం వేళ రేవంత్ బంపర్ శుభవార్త.. కాలేజీ విద్యార్థినులకు ఫ్రీగా ఈవీ స్కూటీలు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?
Indian Cricketer Engagement: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్‌తో క్రికెటర్ నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్..!
6
Indian cricketer engagement
Indian Cricketer Engagement: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్‌తో క్రికెటర్ నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్..!
Prema Second Marriage: రెండో వివాహానికి రెడీ అవుతున్న వెంకీ భామ..! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..!
5
Prema second marriage
Prema Second Marriage: రెండో వివాహానికి రెడీ అవుతున్న వెంకీ భామ..! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..!
Tiger Terror: పోలవరంలో మళ్ళీ పులి కలకలం.. వామ్మో అంటున్న ప్రజలు..

Polavaram Puli Terror: పోలవరం జిల్లాలో గత 20 రోజులుగా పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. ఈ పులి మొదట్లో పోలవరం జిల్లాలోని అడవి ప్రాంతాల్లో, రంపచోడవరం, అడ్డతీగల మండలాల పరిసరాల్లో కనిపించింది. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది. కాకినాడ ఏలేశ్వరం మండలం పరింతడక, మర్రివీడు ప్రాంతాల్లో పశువులపై దాడులు చేసింది. అక్కడ గేదెలు, దూడలను దాడి చేసి చంపేసింది. దీంతో అటవీ అధికారులు అప్రమత్తమై, పులిని బంధించేందుకు విస్తృతంగా చర్యలు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

పులి మళ్లీ తప్పించుకుని పోలవరం జిల్లాలోనికి తిరిగి ప్రవేశించింది. ప్రస్తుతం రాజవొమ్మంగి రేంజ్ పరిధిలోని సర్రంపేట అడవి ప్రాంతంలో సంచరిస్తున్నట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ అధికారులు సమీప గ్రామాల ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని, ఒంటరిగా తిరగవద్దని సూచించారు. పశువులను అడవి ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లి మేపవద్దని, రాత్రి వేళల్లో బయటకు రావద్దని, పశువులను సురక్షితంగా ఉంచాలని కోరారు.

పులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున గాలింపు, ఆపరేషన్ చర్యలు చేపట్టాయి. ఇటీవల వీరభద్రపురం, కొనలోవ, గొండోలు, గవరయ్యపేట, కొట్టంపాలెం వంటి గ్రామాల పరిసరాల్లో పులి జాడలు, పాదముద్రలను అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. యేలేరు రిజర్వాయర్ పరివాహక ప్రాంతం నుంచి రాజవొమ్మంగి అటవీ ప్రాంతంలోకి పులి ప్రవేశించినట్లు ఫారెస్ట్ అధికారులు చెబుతున్నారు.

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tiger Terror in APTiger in PolavaramWild TigerOperation tigerTelangana Puli

Trending News