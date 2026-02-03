English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Trimukha:‘త్రిముఖ’ సక్సెస్ టూర్.. విజయవాడ నుంచి ప్రారంభం..

Trimukha Succes tour:సన్ని లియోన్ ముఖ్యపాత్రలో  యోగేష్ కల్లే హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘త్రిముఖ’. గత నెల 30న రిలీజైన ఈ చిత్రం మంచి టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్  గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని యువత ఆదరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీకి సంబంధించిన థియేటర్స్ పెరిగాయి. మరోవైపు మూవీ టీమ్ విజయవాడ నుంచి సక్సెస్ టూర్ ను ప్లాన్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:45 PM IST

Trimukha:‘త్రిముఖ’ సక్సెస్ టూర్.. విజయవాడ నుంచి ప్రారంభం..

Trimukha Succes tour From Vijayawada: జనవరి 30న రిలీజైన  చిత్రం ‘త్రిముఖ’. అంతేకాదు ఆడియన్స్ అప్రిషియేషన్ పొందిన ఈ సినిమాకు స్క్రీన్స్ అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. బలమైన మౌత్‌ టాక్ తో  థియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతుంది.  కథనం, నటన ప్రేక్షకులను అట్రాక్టివ్ గా ఉండటంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను నుంచి పాజిటివ్  స్పందన కొనసాగుతోంది.

ఆడియన్స్ నుంచి వస్తున్న అపూర్వమైన ఆదరణకు సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ‘త్రిముఖ’ సినిమా యూనిట్.. ఈ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు  సక్సెస్ టూర్ చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది. ఈ టూర్  మంగళవారం విజయవాడ నుంచి ప్రారంభమై, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలు నగరాలను సందర్శించనుంది. అంతేకాదు హైదరాబాద్‌లో ఈ టూర్ ను ముగించనున్నారు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

ఈ సందర్భంగా సినిమా బృందం ప్రేక్షకులతో నేరుగా కలసి వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడంతో వారి ప్రేమాభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయనుంది. ప్రస్తుతం ‘త్రిముఖ’ తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సమీపంలోని థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. ఈ ఛాన్స్ ను  మిస్ కాకుండా ఇప్పుడే టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి. చిత్ర యూనిట్ వారిని పలకరించి సర్ప్రైజ్ చేయనుంది. 

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trimukha Successfully runTrimukha Team Theatres visitTrumukhTrimukha CollectionsTrimukha Release on More Theatres

