Trimukha:‘త్రిముఖ’ సక్సెస్ టూర్.. విజయవాడ నుంచి ప్రారంభం..

Trimukha Succes tour From Vijayawada: జనవరి 30న రిలీజైన చిత్రం ‘త్రిముఖ’. అంతేకాదు ఆడియన్స్ అప్రిషియేషన్ పొందిన ఈ సినిమాకు స్క్రీన్స్ అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి. బలమైన మౌత్ టాక్ తో థియేటర్లలో విజయవంతంగా రన్ అవుతుంది. కథనం, నటన ప్రేక్షకులను అట్రాక్టివ్ గా ఉండటంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను నుంచి పాజిటివ్ స్పందన కొనసాగుతోంది.
ఆడియన్స్ నుంచి వస్తున్న అపూర్వమైన ఆదరణకు సంతోషం వ్యక్తం చేసిన ‘త్రిముఖ’ సినిమా యూనిట్.. ఈ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు సక్సెస్ టూర్ చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది. ఈ టూర్ మంగళవారం విజయవాడ నుంచి ప్రారంభమై, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలు నగరాలను సందర్శించనుంది. అంతేకాదు హైదరాబాద్లో ఈ టూర్ ను ముగించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా సినిమా బృందం ప్రేక్షకులతో నేరుగా కలసి వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడంతో వారి ప్రేమాభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయనుంది. ప్రస్తుతం ‘త్రిముఖ’ తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సమీపంలోని థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. ఈ ఛాన్స్ ను మిస్ కాకుండా ఇప్పుడే టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి. చిత్ర యూనిట్ వారిని పలకరించి సర్ప్రైజ్ చేయనుంది.
