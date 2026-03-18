English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Vijayawada City
YS Sharmila: వైఎస్ షర్మిల సైలెన్స్ వెనుక కారణం ఏంటి..? సొంత క్యాడర్‌ను వదిలేశారా..?

YS Sharmila: ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల సైలెంట్ అయ్యారా..! మొన్నటివరకు కూటమి, వైసీపీపై మాటల తూటాలు పేల్చిన వైఎస్ షర్మిల ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు..! ఏపీ కాంగ్రెస్ పగ్గాలు చేపట్టినప్పుడు కనిపించిన ఆ ఉత్సాహం.. ఇప్పుడు ఎందుకు ఆవిరైపోయింది..! కడప జిల్లాలో సొంత క్యాడర్‌ను షర్మిల వదిలేశారా? లేక హైకమాండ్ ఆమెను పక్కన పెట్టిందా..?    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:04 PM IST

Trending Photos

EPFO 3.O: ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 భారీ సంస్కరణలు.. లోక్‌సభలో ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపుపై మోడీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..
6
EPFO new employee scheme
EPFO 3.O: ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 భారీ సంస్కరణలు.. లోక్‌సభలో ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపుపై మోడీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..
Mithuna Rashi 2026: మిథున రాశివారికి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో జరిగేది ఇదే..!
5
Mithuna Rashi 2026
Mithuna Rashi 2026: మిథున రాశివారికి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో జరిగేది ఇదే..!
Tvk Vijay and Sangeetha: సంగీతకు మరో ఝులక్ ఇచ్చిన టీవీకే విజయ్.?.. దెబ్బ అదుర్స్ అంటూ నెట్టింట రచ్చ...!
6
tvk Vijay
Tvk Vijay and Sangeetha: సంగీతకు మరో ఝులక్ ఇచ్చిన టీవీకే విజయ్.?.. దెబ్బ అదుర్స్ అంటూ నెట్టింట రచ్చ...!
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
6
EPS Pension Increase
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
YS Sharmila: ఒకప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుండెకాయ వంటి జిల్లా కడప. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఈ జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయాలు శాసించబడేవి. విభజన తర్వాత కుదేలైన పార్టీని.. షర్మిల ఎంట్రీతో మళ్ళీ బలోపేతం చేయవచ్చని హైకమాండ్ ఆశపడింది. ఆ నమ్మకంతోనే షర్మిల ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ పగ్గాలు అప్పగించింది. రాష్ట్ర పగ్గాలు చేపట్టిన మొదట్లో షర్మిల మంచి దూకుడు చూపించారు. దివంగత వైఎస్సార్ కు అసలు సిసలు వారసురాలినని తానేనంటూ చెప్పుకుంటూ జిల్లా అంతా తిరిగారు. కానీ, 2024 ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత సీన్ రివర్స్ అయింది. కడప ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన షర్మిల.. ఇప్పుడు అటు విజయవాడలోనూ, ఇటు కడపలోనూ కనిపించడం లేదనే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే షర్మిల మౌనం వెనుక అనేక కారణాలు ఉన్నాయని కడప జిల్లా నేతలు రకరకాలుగా చర్చించుకోవడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 
 
గతంలో జగనన్న వదిలిన బాణాన్ని అన్న ట్యాగ్ లైన్‌తో మొదలై.. ఆ అన్ననే గద్దె దించడమే లక్ష్యంగా షర్మిల రాజకీయం సాగింది. జగన్‌ను అధికారం నుంచి దూరం చేయడంలో ఆమె సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ, కాంగ్రెస్‌ను నిలబెట్టడంలో మాత్రం ఫెయిల్ అయ్యారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీని నడిపించే నాథుడే కరువయ్యారు. వైఎస్సార్ జయంతి, వర్ధంతి కార్యక్రమాలకు తప్ప షర్మిల జిల్లాకు రాకపోవడంతో.. నమ్ముకున్న క్యాడర్ ఇప్పుడు ఇతర పార్టీల వైపు చూస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

కనీసం మండల స్థాయి నేతలతో కూడా షర్మిల టచ్‌లో లేకపోవడం పెద్ద మైనస్ అవుతోంది. మరోవైపు షర్మిలకు రాజ్యసభ సీటు హామీ ఇచ్చారనే వార్తలు అప్పట్లో జోరుగా వినిపించాయి. కానీ ఇప్పటికీ ఆ హామీ నెరవేరలేదు. ఏపీ కాంగ్రెస్‌లోని కొందరు సీనియర్లు షర్మిల దూకుడును అడ్డుకుంటున్నారని, ఆమెకు పదవి రాకుండా ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పుతున్నారని ఆఫ్ ది రికార్డ్ చర్చ నడుస్తోంది. అటు పదవి రాక, ఇటు క్యాడర్ సహకరించక షర్మిల ఇరకాటంలో పడ్డారా? అందుకే ఆమె మౌనంగా ఉంటున్నారా? అన్న సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో షర్మిల తీరుపై సొంత పార్టీ లీడర్లే గుస్స అవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పాతాళంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి పైకి లేపాల్సిన సమయంలో ఒంటెద్దు పోకడలు మంచిది కాదని హెచ్చరిస్తున్నారట. పార్టీ బలోపేతం కావాలంటే అందరిని కలుపుకుపోవాలని చురకలంటిస్తున్నారట. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అధికార పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా నిరసనకు పిలుపునిస్తే పట్టుమని పదిమంది నేతలు కూడా రావడం లేదని వాపోతున్నారట.. 

కనీసం పార్టీ నేతలకు సమాచారం ఇవ్వకుండా ఆందోళన ఎలా చేస్తారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారట. ఈ విషయంలో పార్టీ చీఫ్‌ పద్దతి మార్చుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారట. పార్టీలో అందరిని కలుపుకుపోకపోతే.. కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరిన్ని కష్టాలు తప్పవని షర్మిలను హెచ్చరిస్తున్నారట. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న షర్మిల తన సొంత జిల్లాపై దృష్టి పెడతారా లేక  క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తారా అనేది సమాధానం లేని ప్రశ్నగా మారింది. అయితే ఈ నిశ్శబ్దం ఇలాగే కొనసాగి పీసీసీ పగ్గాలు వేరొకరికి వెళ్తాయా అనే చర్చ సైతం జరుగుతోంది. 
 
మొత్తంమీద కడపలో వైసీపీ పూర్వ వైభవం కోసం ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. జగన్ కడప జిల్లా నేతలకు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటూ.. వారిని దిశానిర్ధేశం చేస్తున్నారు. మరోవైపు కూటమి సర్కార్ సైతం గతంలో ఎప్పుడు లేనంతలా కడపలో సీట్లు సంపాదించింది. వచ్చే ఎన్నికల్లో కడప జిల్లాను క్లీన్ స్విప్ చేయాలని చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో షర్మిల ఈ ఇద్దర్ని తట్టుకుని నిలబడతారా అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే సొంత పార్టీ నేతలకే అందుబాటులో లేని షర్మిల.. ఇకమీదట ఏం చేస్తారనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది. 

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

YS SharmilaYS Sharmila NewsYS Sharmila CongressCongressYS Jagan

Trending News