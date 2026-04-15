Vijayawada Terror Links Case: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన విజయవాడ ఉగ్రవాదుల లింక్స్ కేసులో నమ్మలేని సంచలన నిజాలు బయటపడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ కేసులో విజయవాడలో ముగ్గురు యువకులను, హైదరాబాద్లో ఓ ముస్లిం మహిళను ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులకు.. విచారణలో మరో కొత్త కోణం బయటపడింది. నిందితులందరికీ ఒకే కామన్ పాయింట్ ద్వారా పరిచయం జరిగినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ కేసులోని నిందితులు అంతా ఆన్లైన్ గేమ్ ద్వారా ఒకరికొకరు పరిచయమైనట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఫ్రీ ఫైర్ (Free Fire) అనే ఆన్లైన్ వీడియో గేమ్ ద్వారా నిందితుల వివరాలను విదేశీ హ్యాండర్లు సేకరించారు. ఈ వీడియో గేమ్లో నెక్ట్స్ లెవెల్కు వెళ్లేందుకు కట్టాల్సిన పేమెంట్ను తామే చెల్లిస్తామంటూ విదేశీ హ్యాండర్లు ముందుకు వచ్చారు. ఇక అక్కడి నుండి మొదలైన వీరి పరిచయం ఆ తర్వాత నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్కు కమ్యూనికేషన్ వరకు వెళ్లింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారానే చాటింగ్ చేస్తూ నిందితులందరిలో జిహాద్ భావజాలాన్ని నింపి ఆత్మహుతి దాడికి తెగబడేలా ప్రేరేపించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
అంతేకాకుండా ఈ ఉగ్రవాద లింకుల కేసులో పోలీసులు నిందితుల కస్టడీలో భాగంగా మరిన్ని కీలక విషయాలు కూడా రాబట్టారు. యూత్ను టార్గెట్గా చేసుకున్న ఈ విదేశీ హ్యాండర్లు భారత్పై యువత మైండ్లో విషాన్ని నింపారు. భారత్లో జాతీయ జెండాకు బదులు ఐసీస్ జెండా పెట్టడమే తమ టార్గెట్గా నిందితులకు బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు. 'A nation led by Mohamed will not surrender' అని పెట్టి యువతను ఐసీస్ వైపు ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక దీనికంతటికీ కర్త-కర్మ-క్రియా అంతా ఆఫ్ఘనిస్థాన్కు చెందిన షుకూర్ అనే ఉగ్రవాదిగా గుర్తించారు పోలీసులు.
జిహాద్ కోసం ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారిని గుర్తించే పనిని వీరికి అప్పగించాడు. అయితే ఇప్పటి వరకు షుకూర్ను తాము డైరెక్ట్గా కానీ, ఆన్లైన్లో కానీ కలవలేదని నిందితులు చెబుతున్నారు. త్వరలో దేశంలో ఉన్న స్లీపర్ సెల్స్ను కల్పిస్తానని షుకూర్ చెప్పినట్లుగా నిందితులు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తం 11 రాష్ట్రాల్లో 42 మందికి.. ఈ ఉగ్రవాద లింక్ ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. Benx.com ద్వారా కేవలం సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే వీరంతా కమ్యూనికేట్ అయ్యేట్టు షుకూర్ కుట్ర పన్నాడు. దీంతో పోలీసులు దేశ భద్రతకు ముప్పుగా మారే అవకాశాలపై అన్ని కోణాల్లో విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.
