/అన్నదానంలో మరిగే సాంబార్ గిన్నెలో పడిపోయిన మహిళ.. CCTV వీడియో వైరల్!

Vijayawada Sambar Accident Video: వినాయక చవితి వేడుకల వేళ విజయవాడలో అత్యంత విషాదకరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న చోట జరిగిన ఓ ఊహించని ప్రమాదకరమైన ఘటన నిండు మహిళ ప్రాణాన్ని తీసుకుంది.. వంట ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా.. అనుకోకుండా వేడి వేడిగా మరిగుతున్న సాంబారు పాత్రలో పడిపోయి 46 ఏళ్ల మహిళ మృతి చెందింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన CCTV టీవీకి వీడియోలు కూడా విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
జరిగింది ఇదే..
విజయవాడలోని చిట్టినగర్లో ఈ నెల 20వ తేదీన వినాయక చవితి సందర్భంగా... అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు యూత్ సభ్యులతో పాటు స్థానికులు సిద్ధమయ్యి ఏర్పాటను ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగానే 46 ఏళ్ల సుజాత అనే మహిళ వంట పనుల్లో సహాయపడేందుకు అక్కడి వచ్చింది.. ఆహార పదార్థాలు సిద్ధం చేస్తున్న సమయంలో.. అప్పటికే తీవ్రంగా మరుగుతున్న సాంబారు ఉన్న పెద్ద పాత్ర ఆమెతో పాటు మరో మహిళ పట్టుకుని వస్తున్నారు.. అయితే, ఇదే సమయంలో దురదృష్టవశాత్తూ.. కాలు జారడమో లేక అదుపు తప్పడమో జరిగి ఆమె నేరుగా ఆ వేడి సాంబారు గిన్నెలో పడిపోయింది..
ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా సుజాత శరీరం చాలా వరకు కాలిపోయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. తీవ్ర గాయాల నోప్పితో ఇబ్బంది పడుతున్న ఆమెను అక్కడున్న స్థానికులతో పాటు నిర్వాహకులు వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ICUలో వైద్యులు ఆమెకు చికిత్స అందించి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించినప్పటికీ.. భాగా గాయాలు కావడంతో.. శరీర మరుగుతున్న సాంబార్లో కాలిపోవడంతో చికిత్స పొందుతూ ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో అక్కడే పెట్టిన CCTV కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ బయటకు రావడంతో ప్రమాదం ఎంత దారుణంగా జరిగిందో స్పష్టమవుతోంది. మహిళ ప్రమాదవశాత్తు పాత్రలో పడటంతో పాటు వెంటనే స్థానికులు స్పందించి ఆమెను బయటకు తీయడం దృశ్యాలు మీరు కూడా ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు.. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
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