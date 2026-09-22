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అన్నదానంలో మరిగే సాంబార్ గిన్నెలో పడిపోయిన మహిళ.. CCTV వీడియో వైరల్!

Vijayawada Sambar Accident Video: వినాయక చవితి అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఓ మహిళ అనుకోకుండా కాలుజారి మరుగుతున్న సాంబారు గిన్నెలో పడ్డ ఘటన విజయవాడ చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన CCTV రికార్డ్‌ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 22, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:03 AM IST
అన్నదానంలో మరిగే సాంబార్ గిన్నెలో పడిపోయిన మహిళ.. CCTV వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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అన్నదానంలో మరిగే సాంబార్ గిన్నెలో పడిపోయిన మహిళ.. CCTV వీడియో వైరల్!
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