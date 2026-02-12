Vizag Vijayawada Metro Projects: ఏపీలో జోరందుకున్న మెట్రో..రూ.42 వేల కోట్లతో విశాఖ, విజయవాడ ప్రాజెక్టులు..ఏఏ రూట్లలో వెళ్తుందంటే?

Visakhapatnam Vijayawada Metro Funding: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాలైన విశాఖపట్నం, విజయవాడ వాసులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సానుకూల సంకేతాలు వచ్చాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల ఢిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర మంత్రులతో జరిపిన చర్చలు సఫలమవ్వడంతో, ఈ ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్ (DPR)లకు త్వరలోనే ఆమోదం లభించనుంది.
రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీలో మెట్రో రైలు కల సాకారం అయ్యే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. కేంద్రం డీపీఆర్లను ఆమోదించిన వెంటనే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మెట్రో ప్రాజెక్టుల కోసం మొత్తం రూ.42 వేల కోట్లు ఖర్చవుతాయని అంచనా.
తొలి దశ: రూ.22 వేల కోట్లు (విశాఖకు రూ.12 వేల కోట్లు, విజయవాడకు రూ.11 వేల కోట్లు).
నిధుల పంపిణీ: కేంద్రం 20%, రాష్ట్రం 20% చొప్పున ఈక్విటీ షేర్లను పంచుకోనున్నాయి.
రుణాలు: మిగిలిన 60% నిధులను ప్రపంచ బ్యాంకు (World Bank), ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ADB)ల నుండి రుణంగా తీసుకోనున్నారు. ఈ రుణాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యారెంటీ ఇవ్వనుంది.
విశాఖపట్నం మెట్రో - మార్గాలు
విశాఖ మెట్రోను రెండు దశల్లో నిర్మించనున్నారు. మొత్తం పొడవు సుమారు 76.9 కిలోమీటర్లు. తొలి దశ 46.23 కి.మీ. పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ దశలో స్టీల్ ప్లాంట్ నుండి కొమ్మాది కూడలి వరకు.. గురుద్వారా నుండి పాత పోస్టాఫీసు వరకు.. తాటిచెట్లపాలెం నుండి చినవాల్తేరు వరకు మెట్రో ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు. అలాగే రెండో దశలో 30.67 కి.మీ. మేర కొమ్మాది నుండి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వరకు పనులు జరగనున్నాయి.
విజయవాడ మెట్రో - కారిడార్లు
విజయవాడ మెట్రో కారిడార్లలో కేంద్రం సూచనల మేరకు కొన్ని సవరణలు జరగనున్నాయి. తొలి దశలో పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ (PNBS) నుండి గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు ఉండగా.. రెండో దశలో బస్టాండ్ నుండి రాజధాని ప్రాంతం అమరావతి వరకు కనెక్టివిటీ ఉండనుంది.
ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఇప్పటికే టెండర్లు ఖరారు అయినప్పటికీ, కేంద్రం నుండి డీపీఆర్ల ఆమోదం పెండింగ్లో ఉంది. ఇటీవల జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో, డీపీఆర్లకు తుది ఆమోదం లభించిన వెంటనే భూసేకరణ, నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా ప్రారంభం కానున్నాయి.
విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తే రాష్ట్రంలో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా మారిపోనుంది. ట్రాఫిక్ కష్టాలు తగ్గడమే కాకుండా, పారిశ్రామిక, ఆర్థిక వృద్ధికి ఈ ప్రాజెక్టులు ఊతమివ్వనున్నాయి.
