YCP vs TDP: ఏపీలో పొలిటికల్ హీట్.. ప్రజాక్షేత్రంలోకి వైఎస్ జగన్ ఎంట్రీ..!

YS Jagan Mohan Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాలిటిక్స్ మరింత హీటెక్కాయి. వైసీపీ- టీడీపీ మధ్య ప్రత్యక్ష యుద్దం జరుగుతోంది. వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు.. సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన వ్యక్తిగత విమర్శలతో మొదలైన వివాదం.. వైసీపీ నేతల ఇళ్లపై దాడుల వరకు వెళ్లింది. ప్రస్తుతానికి అంబటి రాంబాబును అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపించారు. త్వరలోనే మరికొందరు వైసీపీ నేతలను అరెస్టు చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. మరో వైపు మాజీమంత్రి జోగి రమేష్ ఇంటిపై టీడీపీ శ్రేణులు దాడులకు దిగడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇప్పుడు ఇద్దరు నేతలపై దాడులతో మిగతా నేతల ఇళ్లపై దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పటికే వైసీపీ నేతలపై దాడులను ఆ పార్టీ హైకమాండ్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇలాంటి దాడులతో తమను భయపెట్టలేరని ప్రకటించింది. కానీ ఇప్పుడు సొంత పార్టీ నేతలకు భరోసా ఇచ్చేందుకు ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగనే నేరుగా రంగంలోకి దిగబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం వైసీపీ నేతల ఇళ్లపై దాడులతో YCP అలర్ట్ అయిందని తెలుస్తోంది. టీడీపీ హిట్ లిస్ట్లో ఉన్న నేతలు అలర్ట్ అయ్యారు. అక్రమ కేసులు పెట్టి అరెస్టు చేయడంపై YCP తీవ్రంగా స్పదిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే YCP అధినేత వైఎస్ జగన్ పార్టీ నేతలకు మద్దతుగా రంగంలోకి దిగేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే వైసీపీ నేత అంబటి రాంబాబు, జోగి రమేష్ను ఫోన్ పరామర్శించిన జగన్.. వారి కోసం నేరుగా ప్రజాక్షేత్రంలోకి దిగేందుకు రెడీ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వైసీపీ నేతలపై దాడి కేసును సీరియస్ గా తీసుకున్న జగన్ ఈ విషయాన్ని మరింత అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకు ప్రజల్లోకి దిగబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అలాగే రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలవుతోందంటూ ఆందోళనలు చేసేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు లేవని ఆరోపిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే.. సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసులో మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబుకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. CM చంద్రబాబుపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై పోలీసులు ఆయనను అరెస్ట్ చేశారు. రాత్రి గుంటూరు మొబైల్ కోర్టులో హాజరుపర్చగా.. రిమాండ్ విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో తనను కొట్టారని జడ్జి ఎదుట అంబటి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం ఆయనను రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులో ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత న్యాయమూర్తి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరో వైపు మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ను ఏ క్షణమైనా అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే ఇబ్రహీంపట్నం పీఎస్లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్పై అసభ్య పదజాలంతో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీడియా ముందు మాట్లాడుతూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారని జోగి రమేష్పై కేసు నమోదైంది. నిన్నటి ఘర్షణతో ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేశ్ ఇంటి వద్ద భద్రతను పెంచారు.
ఇక వైసీపీ నేతల ఇళ్ల వరుస దాడులతో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మచిలీపట్నం పోలీసులు పేర్ని నాని ఇంటి వద్ద భద్రతను పెంచారు. టీడీపీ నేతల హిట్ లిస్ట్లో పేర్నినాని ఉన్నారన్న అనుమానంతో ఇలా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పేర్ని నాని ఇంటికి వెళ్లే పలు మార్గాల్లో పోలీసుల పికేటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. మరో వైపు పరిస్థితిని గమనిస్తున్న వైసీపీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో పేర్నినేని ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు. దీంతో పేర్నినాని ఇంటివద్ద హడావిడి మొదలయ్యింది. అయితే YCP పార్టీ నేతలపై జరుగుతున్న దాడులపై ఆ పార్టీ నేతలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు జరిగిన దాడులకు ప్రతిస్పందన తప్పకుండా వుంటుందన్నారు. తరువాత YCP ప్రభుత్వం వస్తుందని, టీడీపీ నేతలు తప్పించుకోలేరన్నారు బైరెడ్డి సిద్దార్థ్ రెడ్డి
మొత్తంమీద జగన్ రంగంలోకి దిగితే వైసీపీ కేడర్కు మరింత భరోసా దొరుకుతుందని నేతలు భావిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ఈ విషయాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకెళ్తే ప్రజల్లో మరింత సానుభూతి పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారట. ఏదీఏమైనా ఈ వ్యవహారం ఇప్పట్లో చల్లారేలా కనిపించడం లేదని రెండు పార్టీల నేతలైతే తెగ చర్చించుకుంటున్నారు..!