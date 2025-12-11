Chandrababu: విద్యుత్‌ ఛార్జీలపై చంద్రబాబు చేసేవన్నీ దొంగ బుద్ధులు: వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం

Power Charges: విద్యుత్ ఛార్జీల అంశంపై చంద్రబాబు చేసిన ప్రకటనను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తప్పుబట్టారు. చంద్రబాబు తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ 'ఎక్స్'లో కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు తీరును ఎండగడుతూ కొన్ని కీలక విషయాలు తెలిపారు. చంద్రబాబు చేసేవన్నీ దొంగబుద్ధులు అని చెప్పారు. చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలకు పొంతన లేదని ప్రకటించారు. చంద్రబాబు మాటలు పాత చింతకాయ పచ్చడితో సమానంగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు.
'చెప్పేవి శ్రీరంగనీతులు..చేసేవి దొంగ పనులు అన్నట్లుంది కూటమి ప్రభుత్వం తీరు. విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై ఏపీఈఆర్సీ ప్రతిపాదనలకు, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హామీలకు పొంతనే లేదు' అని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రకటించారు. రూ.15,651 కోట్ల మేర ఛార్జీల వడ్డనకు నియంత్రణ మండలి సర్వం సిద్ధం చేస్తుంటే.. బిల్లుల పెంపుపై ప్రజాభిప్రాయానికి ప్రకటన కూడా ఇచ్చేస్తే.. ఇంకా చార్జీలు భారం పడదని చంద్రబాబు చెబుతున్న మాటలు పాత చింతకాయ పచ్చడితో సమానం' అని తెలిపారు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటామని ఇప్పటికీ అనడం తీవ్ర హాస్యాస్పదమని చంద్రబాబుపై షర్మిల అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
అధికారం చేపట్టిన ఏడాదిన్నరలోనే జనాలకు సర్దుబాటు పేరుతో గుండెపోటు తెప్పించారని.. రూ.15 వేల కోట్ల మేర ట్రూ అప్ బిల్లులతో జనాల జేబులకు చిల్లులు పెట్టారని వైఎస్ షర్మిల వివరించారు. తాజాగా మరో రూ.15 వేల కోట్లకు టైం ఆఫ్ ది డే పేరుతో దోచేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారని చెప్పారు. నమ్మి ఓటేసిన పాపానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏడాదికో హైటెన్షన్ షాక్ పెడుతున్నారని చంద్రబాబుపై వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లోటు పేరుతో జనాలను బాదడం అత్యంత దారుణమని మండిపడ్డారు.
కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచొద్దని చిత్తశుద్ధి మీకుంటే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలపై నిలబడే తత్వమే మీదైతే ఏపీఈఆర్సీ రూపొందించిన ప్రతిపాదనలపై తక్షణం స్పందించాలని చంద్రబాబుకు వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. రూ.15 వేల కోట్ల భారాన్ని ప్రభుత్వం భరిస్తున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన చేయాలని కోరారు. ఇప్పటివరకు ప్రజలపై మోపిన మరో రూ.15 వేల కోట్ల సర్దుబాటు ఛార్జీలను రద్దు చేయాలని వైఎస్ షర్మిల డిమాండ్ చేశారు.
