  • YS Sharmila: అన్న వైఎస్‌ జగన్‌ వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం.. వైఎస్సార్‌ ఆశయాలకు వారసుడు కాదు

YS Sharmila: అన్న వైఎస్‌ జగన్‌ వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం.. వైఎస్సార్‌ ఆశయాలకు వారసుడు కాదు

YS Sharmila Slams To Her Brother YS Jagan Proposal Of MAVIGUN: రాజధానిపై తన సోదరుడు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ చేసిన మావిగన్‌ ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్‌ జగన్ మావిగన్ జోకర్ అని విమర్శించారు. వైఎస్సార్‌ ఆశయాలకు ఆయన వారసుడు కాదని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 9, 2026, 03:57 PM IST

YS Sharmila: అన్న వైఎస్‌ జగన్‌ వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం.. వైఎస్సార్‌ ఆశయాలకు వారసుడు కాదు

YS Jagan MAVIGUN: మావిగన్‌ అంటూ రాజధానిపై కొత్త ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డిపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అతడు మావిగన్‌ జోకర్‌ అని ప్రకటించారు. 3 రాజధానుల పేరుతో రుషికొండ మింగేసి సొంతానికి ప్యాలెస్‌లు కట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. వారసులం అని చెప్పుకునే జగన్ వైఎస్సార్‌ పేరును వాడుకున్నారు తప్పిస్తే.. ఆయన ఆశయాలకు వారసులు కాలేదని ప్రకటించారు.

వైఎస్సార్‌ చేపట్టిన ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రకు నేటికి 23 ఏళ్లు పూర్తవడంతో వైఎస్‌ షర్మిల 'ఎక్స్‌' వేదికగా స్పందించారు. 'వైఎస్సార్‌సీపీలో నిజంగా వైఎస్సార్‌ ఐడియాలజీ ఉంటే జగన్ సీఎం అయ్యి కూడా వైఎస్సార్‌ జలయజ్ఞాన్ని ఎందుకు పూర్తి చేయలేదు? వైఎస్సార్‌ వ్యతిరేకించిన బీజేపీకి దత్తపుత్రుడుగా ఎందుకు మారారు? దళితులపై, క్రిస్టియన్లపై దాడులు జరుగుతుంటే మౌనంగా ఎందుకున్నారు? అని వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ప్రశ్నించారు. వైఎస్సార్‌ ఐడియాలజీ కాంగ్రెస్‌తోనే సాధ్యమని ప్రకటించారు.

'ఏప్రిల్ 9, 2003లో తెలంగాణలోని చేవెళ్ల నుంచి ఇచ్చాపురం దాక ప్రజాహితమే పరమావధిగా సాగిన 1,457 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలోనే కాదు.. దేశంలోనూ అధికారంలో తెచ్చిన ఒక శాశ్వత జ్ఞాపకం. కాంగ్రెస్ నాయకుడు, నాన్న వైఎస్సార్‌ ప్రజాప్రస్థానం తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఈరోజుకు పదిలం' అని వైఎస్‌ షర్మిల తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆనాటి పాదయాత్ర నేటి అభివృద్ధికి నిర్వచనం.. 23 ఏళ్లుగా సంక్షేమానికి మహానేత పెట్టిన చెక్కుచెదరని సంతకం అని కొనియాడారు. ప్రజలకు నేనున్నాననే భరోసా కల్పించిన అభయహస్తం.. రాష్ట్ర దుర్భర పరిస్థితులను అంతమొందించిన స్వర్ణయుగం అని తన తండ్రి పాలనపై వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశంసలు కురిపించారు.

'వారసులం అని చెప్పుకునే వైఎస్‌ జగన్ మోహన్ రెడ్డి వైఎస్సార్‌ పేరును వాడుకున్నారు తప్పిస్తే ఆయన ఆశయాలకు వారసులు కాలేదు. మాట తప్పం మడమ తిప్పం అనే వైఎస్సార్ లైన్ వాడుకోవడం తప్పిస్తే పూర్తి మద్యపాన నిషేధమని మాట ఇచ్చి.. కల్తీ మద్యం అమ్మి ఓన్లీ క్యాష్ మాఫియా ఎందుకు చేశారు?' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల ప్రశ్నించారు. 'వైఎస్సార్‌ తన జీవిత కాలం వ్యతిరేకించిన బీజేపీకి దత్తపుత్రుడుగా ఎలా మారారు? ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తే మౌనంగా ఎందుకున్నారు? దేశ వ్యాప్తంగా క్రిస్టియన్ మైనారిటీలపై ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ వాదులు దాడులు చేస్తుంటే వైఎస్సార్‌ వారసుడిగా జగన్ ఎందుకు ఖండించలేదు?' అని నిలదీశారు.

సంక్షేమానికి సారథి వైఎస్సార్‌. ఆయన ప్రతీ పథకం ప్రజల కష్టం కన్నీళ్ల నుంచి పుట్టిందే. ఉచిత కరెంటు, రైతు రుణమాఫీ, రాజీవ్ ఆరోగ్య శ్రీ, ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్, జలయజ్ఞం, ఇందిరమ్మ పక్కా ఇండ్లు, పావుల వడ్డీకే రుణాలు, 108/104 అంబులెన్స్ సేవలు ఇలా ప్రతీది ఒక చరిత్ర' అని వైఎస్‌ షర్మిల వెల్లడించారు. వైఎస్సార్‌ ఐడియాలజీ బతికి ఉంది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే.. ఆయన ఆశయాలు మళ్లీ కాంగ్రెస్‌తోనే సాధ్యమని చెప్పారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

