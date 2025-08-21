Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం భయ్యా.. జుట్లుపట్టుకుని, చీరలు లాక్కుంటూ బస్సులో మహిళల ఫైటింగ్‌.. వీడియో వైరల్..

women arguments and fight over seat in apsrtc Vijayawada video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకంను తీసుకొచ్చింది. అయితే ఇటీవల ఫ్రీబస్సు సదుపాయాన్ని కొంత మంది పూర్తిగా మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అచ్చం తెలంగాణలో ఉచితబస్సు ప్రయాణంలో కొంత మందిచేశారో ఏపీలో కూడా అచ్చం అలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
ఇప్పటికే ఫ్రీబస్సులో కొంత మంది మహిళలు గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఒక యువతి ఇటీవల తన తల్లికి కట్లపొడి, ఆకులు ఇష్టమని ఉచిత బస్సులో అనంతపురం వెళ్లింది. ఈ వీడియోపై దుమారం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. దీన్ని బట్టి చూస్తే కొంత మంది ఉచిత బస్సును ఎంతగా మిస్ యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అయితే.. విజయవాడ నుంచి జగ్గయ్య పేటకు వెళ్తున్న బస్సులో కొంత మంది మహిళలు బస్సులో సీటు కోసం తెగ వాగ్వాదం చేసుకుని గొడవలకు దిగారు.
ఫ్రీ బస్ ఎఫెక్ట్
ఏపీలో సీటు కోసం జుట్లు పట్టుకొని కొట్టుకున్న మహిళలు
విజయవాడ నుంచి జగ్గయ్యపేట వెళ్తున్న బస్సులో సీటు కోసం మహిళల మధ్య గొడవ pic.twitter.com/T89rsi5yiD
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 21, 2025
ఇష్టమున్నట్లు జుట్టులు పీక్కుంటూ, చీరలు లాక్కుంటూ ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. మొత్తంగా బస్సులో నానా రచ్చ చేశారు. ఒకరెంజ్ లో ఒకరిపై మరోకరు బూతులు తిట్టుకుంటూ దాడులు చేసుకున్నారు.
Read more: Video Viral: ట్రాన్స్జెండర్ బ్యూటీ ముందు హీరోయిన్లు కూడా ఫసక్.!. నెట్టింట దుమ్మురేపుతున్న వీడియో..
చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఎంతగా వారించిన కూడా వాళ్లు ఏ మాత్రం కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మరీ ఇలా తయారయ్యారెంట్రా బాబోయ్ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి