YS Jagan Mohan Reddy: 'జగన్‌ ముద్దు.. విడదల రజినీ వద్దు..' చిలకలూరిపేటలో నయా స్లోగన్

YS Jagan Mohan Reddy: వైసీపీలో ఆ నేత ఓ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌..! వైసీపీలో జూనియర్ అయినా.. జగన్ పిలిచిమరి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు..! అయితే మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆ నేత అక్రమాలు అంతా ఇంతా కాదు..! ఇప్పటికే ఆ లీడర్‌పై కేసులమీద కేసులు నమోదయ్యాయి..! ఇప్పుడు ఆ నేతపై సొంత పార్టీ లీడర్లే తిరుగుబాటు చేశారా..! ఆ నేతకు టికెట్ ఇస్తే.. సహకరించేది లేదని తెగేసి చెప్పారా..! మరి ఈ విషయంలో వైసీపీ అధినేత కూడా సీరియస్‌గా రియాక్ట్‌ అయ్యారా..! త్వరలోనే ఆ నేతకు అధినేత షాక్ ఇవ్వబోతున్నారా..!   

YS Jagan Mohan Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారం కోల్పోయాక వైసీపీ నేతలకు వరుస కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. అధికారంలో ఉండగా వైసీసీ నేతల అవినీతి అక్రమాలపై కూటమి సర్కార్‌ ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ముఖ్యంగా మాజీ మంత్రి విడదల రజినీపై వరుసగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. తాజాగా మరో కేసు ఆమె మెడకు చుట్టుకుంది. ఈ కేసులో ఆమెను కటాకటాల వెనక్కి నెట్టేందుకు అధికారులు రంగం సిద్దం చేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఇప్పుడు మాజీమంత్రి విడదల రజినీపై సొంత పార్టీ నేతలే తిరుగుబాటు చేశారు. ఆమెకు వ్యతిరేకంగా నేతలంతా ఒక్కటయ్యారు. చిలకలూరిపేటలో రజనీ నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకునేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. దాంతో చిలకలూరిపేట వైసీపీలో గ్రూప్‌ వార్‌ మొదలైంది. ఈ వార్‌ ఇప్పట్లో చల్లారేలా కనిపించడం లేదని సొంత పార్టీ నేతలు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు.. 
 
గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో విడదల రజనీ వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఆమెకు సీఎం జగన్‌ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. చిలకలూరిపేటలో తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలవగానే మంత్రిగా అవకాశమిచ్చారు. పార్టీలో మంత్రివర్గంలో కొందరు సీనియర్లతో పోల్చుకుంటే విడదల రజిని చాలా జూనియర్. అయినప్పటికీ- ఆమెకు టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తూ వచ్చారు. 2019 ఎన్నికల్లో పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన విడదల రజనీ ప్లేస్‌ మారారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రజినీ గుంటూరు వెస్ట్ నుంచి పోటీ చేశారు. కూటమి అభ్యర్ధి గల్లా మాధవి చేతిలో 51 వేలకు పైగా ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. దాంతో ఆమె పార్టీ మారుతారని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. కానీ రజినిని తిరిగి చిలకలూరి పేట వైసీపీ ఇంచార్జ్‌గా వచ్చేశారు. దాంతో అప్పటివరకు చిలకలూరిపేట వైసీపీకి  పెద్దదిక్కులా ఉన్న మర్రి రాజశేఖర్‌ కూడా పార్టీకి గుడ్‌ బై చెప్పేశారు..! 
 
ప్రస్తుతం చిలకలూరిపేట వైసీపీలో గ్రూప్ వార్ జరుగుతోంది. మాజీమంత్రి రజినీకి వ్యతిరేకంగా స్థానిక నేతలంతా ఏకమయ్యారు. అంతేకాదు ఆమెకు వ్యతిరేకంగా భారీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తమ అసంతృప్తికి వెళ్లగక్కారు. రాష్ట్రంలో వైసీపీ అధికారం కోల్పోయినా.. విడదల రజినీ మాత్రం నేతలు, కార్యకర్తలకు అందుబాటులో లేకుండా పోయారనే నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

మాజీ మంత్రిని కలవాలంటే.. ముందు పీఏలను కలిసి అనుమతి తీసుకోవాల్సి వస్తోందని అంటున్నారు. గతంలో దోచుకో- దాచుకో అంటూ రజినీ అనుచరులు రెచ్చిపోయారని.. ఇప్పుడు కూడా పార్టీని భృష్టు పట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో చిలకలూరిపేటలో విడదల రజినీ నాయకత్వాన్ని సమర్థించేది లేదని తేగెసి చెప్పారు. అయితే జగన్‌ ముద్దు.. విడదల రజినీ వద్దని స్లోగన్ ఇప్పుడు చిలకలూరిపేటలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.. 
 
ఇదిలా ఉంటే.. విడదల రజినీకి చెక్ పెట్టేందుకు కూటమి సర్కార్ కూడా రెడీ అవుతోంది. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో మాజీమంత్రి అక్రమాలను ఒక్కొక్కటిగా వెలికితీస్తోంది. గతంలో చిలకలూరిపేటలో ఓ స్టోన్ క్రషర్ యజమాని నుంచి రజినీ కోట్ల రూపాయాలు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా రజనీ కుటుంబసభ్యులు అక్రమ భవన నిర్మాణ అనుమతులు కూడా ఇచ్చారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రభుత్వం మారిపోగానే.. మాజీమంత్రి రజనీ మరిది గోపీ పారిపోయారు. ఆ తర్వాత గోపిని అరెస్టు చేశారు.

త్వరలోనే రజినీని కూడా కటకటాల వెనక్కి నెడుతారని ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు వైసీపీలో మరో వర్గం కూడా విడదల రజినీని పేట నుంచి పంపించేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా వచ్చే ఎన్నికల్లో రజినీనే పోటీలో దింపితే ఓటమి తప్పదని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు.. ఈ నేపథ్యంలో వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఏం చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

