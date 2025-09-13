English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mission Vatsalya: ఏపీలో మరో కొత్త పథకం..నెలకు రూ.4000..ఎక్కడ దరఖాస్తు చేయాలంటే?

Mission Vatsalya Scheme: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం మరో తీపికబురు చెప్పింది. తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలకు అండగా ఉండేందుకు ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. అనాథ పిల్లల కోసం మిషన్ వాత్సల్యను తీసుకురానుంది. ఈ పథకం కింద పేరెంట్స్ లేని చిన్నారుల చదువుకు, వారి పోషణ కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 13, 2025, 05:37 PM IST

ఈ క్రమంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అనాథ పిల్లలు ఈ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఐసీడీఎస్‌ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఈ మిషన్ వాత్సల్య పథకం దరఖాస్తుల స్వీకరణ జరగనున్నట్లు తెలిపింది. 

మిషన్ వాత్సల్య పథకానికి అర్హులైన పిల్లలు.. ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టుకు చెందిన కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని సంబంధిత అధికారులు సూచించారు. అలాగే స్థానికంగా ఉండే అంగన్‌వాడీ కార్యకర్త, పర్యవేక్షకురాలు లేదా సీడీపీఓ ఆఫీసుల్లో దరఖాస్తుల కోసం సంప్రదించవచ్చని వెల్లడించారు. 

ఆయా కార్యాలయాలకు వెళ్లి మిషన్ వాత్సల్య పథకానికి సంబంధించిన అవసరమైన పత్రాలను అందించాలని వారు తెలియజేశారు. తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు ఈ పథకానికి అర్హత కోసం కొన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాలు అవసరం. వాటిలో అనాథ పిల్లలకు చెందిన జనన, ఆదాయ, కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. అంతే కాకుండా తల్లిదండ్రులు లేదా వారిని సంరక్షించే వారి ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, బ్యాంకు పాస్ పుస్తకం వంటి వాటితో పాటు ఇతర ధ్రువీకరణ పత్రాలను అందజేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే పైన పేర్కొన్న అర్హత పత్రాలపై కచ్చితంగా గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సంతకం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. 

ఎంత జమ చేస్తారు?
మిషన్ వాత్సస్య పథకం కింద తల్లిదండ్రుల లేని పిల్లల సంరక్షణార్థం కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా రూ.4,000 ఇచ్చేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. సరైన ధ్రువపత్రాలతో ఉన్న పిల్లలను ఎంపిక చేసిన ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.4,000 చొప్పున వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బును జమ చేస్తారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

AP govtAP Govt mission vatsalya scheme rs 4000Mission vatsalyaMission Vatsalya Scheme 40004000 mission vatsalya scheme

