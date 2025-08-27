English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rains Alert in AP: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలంగా సాగుతోంది. ఒడిసా తీరానికి ఆనుకోని వాయువ్య భాగంగా బలమైన తీవ్ర గాలులతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నారు. దీంతో రాబోయే 24 గంటల్లో ఒడిశా మీదుగా అల్పపీడనం నెమ్మదిగా సాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:58 PM IST

Rain Alert: తీవ్ర అల్పపీడనం..రాబోయే 2 రోజులు ఒకటే మోత..బయటకి రాకండి!

Heavy Rains Alert in AP: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలంగా సాగుతోంది. ఒడిసా తీరానికి ఆనుకోని వాయువ్య భాగంగా బలమైన తీవ్ర గాలులతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నారు. దీంతో రాబోయే 24 గంటల్లో ఒడిశా మీదుగా అల్పపీడనం నెమ్మదిగా సాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. తీవ్ర అల్పపీడనం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సూచిస్తోంది. 

ఏపీ వ్యాప్తంగా పలుచోట్లు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడం వల్ల వినాయక మండపాల నిర్వాహకులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తీవ్ర అల్పపీడనం నేపథ్యంలో తీరం వెంబడి 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వారు సూచించారు. అల్పపీడన ప్రభావం కారణంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. 

అమరావతి, విజయవాడలో భారీ వర్షం..రోడ్లు జలమయం
విజయవాడ నగరంలో బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరపని వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో విజయవాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఇప్పటికే సహాయచర్యల్లో దిగిన సిబ్బంది.. రోడ్లను శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించాయి. మరోవైపు ప్రకాశం బ్యారేజ్‌లోనూబ వరద ప్రవాహం నానాటికి పెరిగిపోతుంది. బ్యారేజ్‌లో ఇప్పటి వరకు 1,37,000 క్యూసెక్కుల మేర నీరు వచ్చి చేరినట్లు జలవనరుల శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు. వరదధాటికి ప్రకాశం బ్యారేజ్ లోని 69 గేట్లు ఎత్తి నీటికి సముద్రంలోకి వదిలినట్లు వెల్లడించారు. 

Andhra pradesh newsRainsWeather today0Heavy Rains

