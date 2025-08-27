Rain Alert: తీవ్ర అల్పపీడనం..రాబోయే 2 రోజులు ఒకటే మోత..బయటకి రాకండి!

Heavy Rains Alert in AP: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలంగా సాగుతోంది. ఒడిసా తీరానికి ఆనుకోని వాయువ్య భాగంగా బలమైన తీవ్ర గాలులతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నారు. దీంతో రాబోయే 24 గంటల్లో ఒడిశా మీదుగా అల్పపీడనం నెమ్మదిగా సాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. తీవ్ర అల్పపీడనం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సూచిస్తోంది.
ఏపీ వ్యాప్తంగా పలుచోట్లు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడం వల్ల వినాయక మండపాల నిర్వాహకులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. తీవ్ర అల్పపీడనం నేపథ్యంలో తీరం వెంబడి 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉందని వారు సూచించారు. అల్పపీడన ప్రభావం కారణంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు.
అమరావతి, విజయవాడలో భారీ వర్షం..రోడ్లు జలమయం
విజయవాడ నగరంలో బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచి ఎడతెరపని వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో విజయవాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఇప్పటికే సహాయచర్యల్లో దిగిన సిబ్బంది.. రోడ్లను శుభ్రం చేయడం ప్రారంభించాయి. మరోవైపు ప్రకాశం బ్యారేజ్లోనూబ వరద ప్రవాహం నానాటికి పెరిగిపోతుంది. బ్యారేజ్లో ఇప్పటి వరకు 1,37,000 క్యూసెక్కుల మేర నీరు వచ్చి చేరినట్లు జలవనరుల శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు. వరదధాటికి ప్రకాశం బ్యారేజ్ లోని 69 గేట్లు ఎత్తి నీటికి సముద్రంలోకి వదిలినట్లు వెల్లడించారు.
Also Read: Item Song: నిమిషానికి రూ. 1,00,00,000 తీసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్?..సౌత్ ఇండియాలోనే ఈమె టాప్!
Also Read: Spirit Movie: ప్రభాస్ కొత్త సినిమా 'స్పిరిట్'లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? భారీగా ప్లాన్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook