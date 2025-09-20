English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijayawada Utsav: మైసూర్ లాగా 'విజయవాడలో దసరా ఉత్సవాలు'..286 ఈవెంట్స్‌తో బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కార్నివాల్..

Vijayawada Utsav 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల తరహాలో 'విజయవాడ ఉత్సవ్' నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుంది. ఈ వేడుకలను సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు 11 రోజులపాటు  నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపుగా 286 ఈవెంట్స్‌తో ఈ వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ ను విజయవాడలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 20, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: ప్రైవేటు పార్ట్ కు సర్జరీ చేయించుకున్న సారా టెండుల్కర్..?.. టెన్షన్‌లో అభిమానులు..
Vijayawada Utsav: మైసూర్ లాగా 'విజయవాడలో దసరా ఉత్సవాలు'..286 ఈవెంట్స్‌తో బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కార్నివాల్..

Vijayawada Utsav 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల తరహాలో 'విజయవాడ ఉత్సవ్' నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుంది. ఈ వేడుకలను సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు 11 రోజులపాటు  నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే దీని కోసం ఏర్పాట్లు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ ఉత్సవాలు కనివినీ ఎరుగని రీతిలో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించాలని అధికారులు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. దాదాపుగా 286 ఈవెంట్స్‌తో ఈ వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కార్నివాల్ ను విజయవాడలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్న ఈ విజయవాడ ఉత్సవ్ లో ఏకంగా 286 ఈవెంట్స్ తో బిగ్గెస్ట్ కార్నివాల్ కోసం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిలో అగ్రి ఎక్స్ పో నుంచి కూచిపూడి, భరత నాట్యం, డ్రోన్స్ షో ఇలా మరెన్నో  ఈవెంట్స్ కనువిందు చేయనున్నాయి. వీటితో పాటు సెపరేట్‌‌గా ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా ఆహార ప్రియులను అలరించనున్నాయి. దసరా ఉత్సవాలకు విజయవాడలోని దుర్గమ్మ గుడికి వచ్చే వారిని ఇక్కడ ఉంటే విశేషాలను ప్రదర్శిస్తూ పర్యాటకానికి విస్తృతంగా ప్రచారం చేయనున్నారు. 

11 రోజుల పాటు వేడుకలు 
దసరా నవరాత్రులు సందర్భంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ పేరిట ఆ నగరంలో సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు వేడుకలను నిర్వహించనున్నారు. ఈ 11 రోజుల వేడుకలకు కోసం ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. కృష్ణా నది తీర ప్రాంతంలోని పున్నమీ ఘాట్, గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానం, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాల వంటి ప్రాంతాలను ఈ ఉత్సవాల కోసం ఎంపిక చేశారు. ఇందులో సినీ, సాంస్కృతిక, సంగీత, క్రీడా కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. విజయవాడను పర్యాటకంగా సాంస్కృతిక కేంద్రంగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ఈ ఉత్సవాలు పెడుతున్నారు.

ఏపీలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోల్చితే ఆకర్షణీయమైన టూరిస్ట్ ప్రాంతాలు విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేకు దగ్గరగా ఫెర్రీ ఘాట్, ఫేమస్ కొండపల్లి ఖిల్లా, మూలపాడు నగరం వంటివి ఉన్నాయి. మూలపాడు పార్కు, కొండపల్లి ఖిల్లా, బెరంపార్కు, భవానీ ఐలాండ్ వంటి ప్రదేశాలను కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు టూరిస్టు ప్రదేశాలుగా డెవలప్ చేయనున్నారు. 

Also Read: Vivo T4 Lite: 6000mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్..కేవలం 9000లకే 5G ఫోన్ కొనేయండి!

Also Read: Snake Video: పందికొక్కుని మింగేసిన పాము..ముఖం నిండా ముళ్లు గుచ్చుకొని పాము నరకయాతన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Vijayawada UtsavDasaraDasara Ustav VijayawadaDasara Ustavvijayawada utsav live

Trending News