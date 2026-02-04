English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Adani Data Center Vizag: హైకోర్టులో ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఎదురుదెబ్బ..అదానీ డేటా సెంటర్‌ భూ వివాదంపై కీలక ఆదేశాలు!

Adani Data Center Vizag Land Dispute: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విశాఖపట్నంలోని భూ కేటాయింపుల వ్యవహారంలో హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. అదానీ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు వందల ఎకరాల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని ఉచితంగా కట్టబెట్టడంపై న్యాయస్థానం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:05 PM IST

Adani Data Center Vizag: హైకోర్టులో ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఎదురుదెబ్బ..అదానీ డేటా సెంటర్‌ భూ వివాదంపై కీలక ఆదేశాలు!

Adani Data Center Vizag Land Dispute: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విశాఖపట్నంలోని భూ కేటాయింపుల వ్యవహారంలో హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. అదానీ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు వందల ఎకరాల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని ఉచితంగా కట్టబెట్టడంపై న్యాయస్థానం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

విశాఖపట్నం శివారులోని అడవివరం, ముడసరిలోవ ప్రాంతాల్లో సుమారు 480 ఎకరాల భూమిని అదానీ గ్రూపు సంస్థలకు కేటాయించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఇప్పుడు న్యాయ వివాదంలో చిక్కుకుంది.

పిటిషనర్ వాదనలు
జై భీమ్ భారత్ పార్టీ (JBP) అనకాపల్లి జిల్లా అధ్యక్షుడు నేతల నాగేశ్వరరావు ఈ కేటాయింపులను సవాలు చేస్తూ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (PIL) దాఖలు చేశారు. పిటిషనర్ తరపున ప్రముఖ న్యాయవాది జడ శ్రవణ్ కుమార్ బలమైన వాదనలు వినిపించారు. అయితే కేటాయించిన 480 ఎకరాల భూమి విలువ సుమారు రూ.5,000 కోట్లు ఉండొచ్చని వారు కోర్టుకు నివేదించారు.

2023 నాటి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ పాలసీ (జీవో నంబర్ 117) ప్రకారం.. పరిశ్రమలకు భూములను కేవలం లీజుకు మాత్రమే ఇవ్వాలి. ప్రాజెక్టు పూర్తయిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలు ఉండాలి. పరిశ్రమ ఏర్పాటు కాకముందే 'సేల్ డీడ్' రాసిస్తే, ఆ భూమిపై ప్రభుత్వం తన పూర్తి అధికారాలను కోల్పోతుందని పిటిషనర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

జీవోల జారీ - ప్రోత్సాహకాలు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది అదానీ సంస్థలకు అనుకూలంగా రెండు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

జీవో 40 (11-10-2025): భూమితో పాటు రూ.1,000 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

జీవో 66 (02-12-2025): 480 ఎకరాల భూమిని తక్షణమే బదలాయించాలని అధికారులను ఆదేశించింది.

హైకోర్టు ధర్మాసనం సంధించిన ప్రశ్నలు
చీఫ్ జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ అంశంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసింది.

1) ఉచితంగా భూమిని ఎలా బదలాయిస్తారు? ఏ చట్టం ఈ అధికారాలను ప్రభుత్వానికి ఇచ్చింది?

2) కేవలం లీజు పద్ధతిలో మాత్రమే భూములు ఇవ్వాలన్న నిబంధన ఉన్నప్పుడు, డైరెక్ట్ సేల్ డీడ్ ఎలా రాస్తారు?

3) ఇప్పటి వరకు ఆ కంపెనీల పేరుతో సేల్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిందా లేదా అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.

ప్రభుత్వ స్పందన
ప్రభుత్వం తరపున అడ్వకేట్ జనరల్ (AG) దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపిస్తూ, ఈ జీవోల వెనుక ఉన్న పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవడానికి సమయం కావాలని కోరారు. ప్రభుత్వం దీనిపై సమగ్రమైన కౌంటర్ దాఖలు చేస్తుందని కోర్టుకు విన్నవించారు.

హైకోర్టు ఈ వ్యవహారంపై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, పూర్తి వివరాలతో కూడిన ప్రమాణ పత్రం దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఈ కేటాయింపులకు సంబంధించిన అన్ని ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ, విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

AP Land AllotmentNara LokeshAP Land Allotment Policy 2023vizag ai data centerNara Lokesh IT Minister Land Issue

