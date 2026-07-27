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విశాఖపట్నం: ఎలైట్ క్రికెట్ లీగ్‌లో 'అనకాపల్లి' టీమ్ సందడి.. గ్రాండ్‌గా ట్రైలర్ లాంచ్‌

Anakapalli Movie Trailer: విశాఖపట్నంలో జరగుతున్న ఎలైట్ క్రికెట్ లీగ్‌ అనకాపల్లి మూవీ టీమ్ సందడి చేసింది. ఈ సందర్భంగా టాలీవుడ్ థండర్స్ టీమ్ సభ్యుల చేతుల మీదులా ట్రైలర్‌ను గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేశారు. ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో ఈ సినిమా సందడి చేయనుంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 27, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:38 PM IST
విశాఖపట్నం: ఎలైట్ క్రికెట్ లీగ్‌లో 'అనకాపల్లి' టీమ్ సందడి.. గ్రాండ్‌గా ట్రైలర్ లాంచ్‌
Image Credit: Anakapalli Movie Trailer

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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