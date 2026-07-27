Anakapalli Movie Trailer: అనకాపల్లి మూవీ ట్రైలర్ను ఎలైట్ క్రికెట్ లీగ్లో టాలీవుడ్ థండర్స్ టీమ్ చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేశారు. విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్లపై కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. రా అండ్ రస్టిక్గా రూపొందిన ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించిన త్రినాథరావు నక్కిన.. ఓ కీలక పాత్రలో కూడా నటించారు. ఆగస్ట్ 7వ తేదీన భారీ ఎత్తున ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి రీలిజ్ చేసిన పాటలు, టీజర్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుండగా.. ట్రైలర్తో అంచనాలు పెంచేశారు మేకర్స్.
విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న ఎలైట్ క్రికెట్ లీగ్ సీజన్ 2లో టాలీవుడ్ థండర్స్ టీమ్ను కలిసిన మేకర్స్.. వేలాది మంది అభిమానుల సమక్షంలో అనకాపల్లి సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేయించారు. హీరో శ్రీకాంత్, తమన్, సుధీర్ బాబు, తరుణ్, అశ్విన్ బాబు తదితరులంతా ట్రైలర్ను లాంచ్ చేసి.. చిత్రబృందానికి అభినందనలు తెలిపారు. ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే..లో హీరోహీరోయిన్ల లవ్ ట్రాక్ కొత్తగా ఉంది. పుష్ప మూవీతో ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైన తారక్ పొన్నప్ప.. మరోసారి తన విలనిజంతో దుమ్ములేపినట్లు తెలుస్తోంది. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా సహజంగా ఉండడంతో కొత్త ఫీల్ కలుగుతోంది. మిడిల్ క్లాస్ పేరెంట్స్గా త్రినాథరావు నక్కిన, ఇంద్రజ నటిస్తున్నారు. యూత్, మాస్ ప్రేక్షకులను మెప్పించేందుకు లవ్ అండ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతోపాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను కూడా అలరించేలా రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సినిమాకు కెమెరామెన్గా మాయా.వి పనిచేయగా.. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి నిర్వర్తించారు. ఉదయ్ భాగవతులు డైలాగ్ రైటర్గా వర్క్ చేశారు. మహబూబ్ బాషా, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, కాండ్రేగుల నాయుడు, నందిని రాయ్, సంగీత క్రిష్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
టెక్నికల్ టీమ్:
==> బ్యానర్: భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్: కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన
==> సహ నిర్మాత: కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా
==> స్టోరీ & స్క్రీన్ప్లే: త్రినాథరావు నక్కిన
==> డైరెక్షన్: ఖగేష్ తమ్మినేని
==> DOP: మాయా. వి
==> మ్యూజిక్: దేవ్ జండ్
==> ఎడిటర్: శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి
==> డైలాగ్స్: ఉదయ్ భాగవతుల
==> కొరియోగ్రఫీ: శేఖర్ VJ, యష్ మాస్టర్, జిత్తు మాస్టర్
==> సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్, కెకె, గణేష్ సలాది, రాంబాబు గోశాల, తేజ గొర్లె
==> అదనపు పాటలు: వి.కిరణ్ కుమార్
==> PRO: సాయి సతీష్