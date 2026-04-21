AP Summer Heat Waves: ఏపీలో విభిన్న వాతావరణం.. ఉక్కబోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలు..

AP Weather Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో లో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలు, వడగాలులు, ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. మరి కొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ విభిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, 29 మండలాల్లో సాధారణ వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
రేపు (బుధవారం) 54 మండలాల్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు, 15 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందంటోంది. అదే సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఇవాళ అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచించింది.
మరోవైపు అకాల వర్షాలతో ఆరుగాలం శ్రమించి పంటలు పండించిన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఈదురు గాలులతో పూతకు వచ్చిన పండ్లు రాలిపోతున్నాయి. మరోవైపు ఎండలకు ఉపశమనం కోసం ప్రజలు నెత్తిన టోపీలు లాంటివి పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు బయటకు వెళ్లేటపుడు కూలింగ్ గ్లాసెస్ తో పాటు ముఖం చుట్టూ బట్ట చుట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు కొబ్బరి నీళ్లు, పుచ్చకాయ, నిమ్మకాయ, పుదీనా, మజ్జిగ వంటి చల్లని పదార్ధాలను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
