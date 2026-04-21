AP Summer Heat Waves: ఏపీలో విభిన్న వాతావరణం.. ఉక్కబోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలు..

Andhra Pradesh Summer Heat Waves:  దేశ వ్యాప్తంగా భానుడు భగభగలు పుట్టిస్తున్నాడు. ఉదయం 8 గంటల నుంచే నడినెత్తిపై కూర్చొంటున్నాడు. అంతేకాదు గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా ఈ సారి ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరిగాయి. అంతేకాదు అర్ధరాత్రి అయినా..  వేడి తగ్గడం లేదు. మొత్తంగా ఏపీలో విభిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:25 AM IST

AP Weather Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో లో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలు, వడగాలులు, ఉక్కపోతతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. మరి కొన్ని చోట్ల  పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ విభిన్నమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆంధ్ర ప్రదేశ్  విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ఇవాళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 46 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, 29 మండలాల్లో సాధారణ వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. 

రేపు (బుధవారం)  54 మండలాల్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు, 15 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందంటోంది. అదే సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయంటోంది. ఇవాళ  అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం,  శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచించింది. 

మరోవైపు అకాల వర్షాలతో ఆరుగాలం శ్రమించి పంటలు పండించిన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఈదురు గాలులతో పూతకు వచ్చిన పండ్లు రాలిపోతున్నాయి. మరోవైపు ఎండలకు ఉపశమనం కోసం ప్రజలు నెత్తిన టోపీలు లాంటివి పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు బయటకు వెళ్లేటపుడు కూలింగ్ గ్లాసెస్ తో పాటు ముఖం చుట్టూ బట్ట చుట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు కొబ్బరి నీళ్లు, పుచ్చకాయ, నిమ్మకాయ, పుదీనా, మజ్జిగ వంటి చల్లని పదార్ధాలను తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

