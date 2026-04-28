AP: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో గూగుల్ AI డేటా సెంటర్ కు శంకుస్థాపన..

AI DATA Centre At Vizag: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విశాఖ జిల్లా తర్లువాడ వద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేశారు. ది కేవలం ఒక డేటా సెంటర్ కాదు, ఆసియా ఖండానికే కీలకమైన ఏఐ గేట్వేగా విశాఖను మార్చబోయే ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమని చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఈ హైపర్ స్కేల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుతో అంతర్జాతీయ టెక్నాలజీ పటంలో విశాఖ నగరానికి శాశ్వత స్థానం లభించనున్నట్టు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, పోర్టు నగరంగా ప్రసిద్ధి చెందిన విశాఖ, ఇకపై డేటా సిటీగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందనుంది.గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఏకంగా 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టినట్టు సమాచారం. మన దేశ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో ఇది ఒకటి అని చెబుతున్నారు. 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో నిర్మించనున్న ఈ డేటా సెంటర్, రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ ఆధారిత అభివృద్ధికి సరికొత్త దారి చూపనుంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాన్ని అమలు చేస్తుండటంతో, ఇలాంటి భారీ ప్రాజెక్టులు వేగంగా కార్యరూపం దాల్చాయని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న సబ్-సీ కేబుల్ వ్యవస్థ ద్వారా విశాఖ నుంచి నేరుగా వివిధ దేశాలకు డేటా కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుంది. ఇది డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు మరింత అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
ఈ భారీ ప్రాజెక్టును తర్లువాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాల్లో సుమారు 600 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో అదానీ కనెక్స్, ఎయిర్టెల్ నెక్స్ట్రా వంటి సంస్థలు కూడా భాగస్వాములుగా ఉండనున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6.5 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో మల్టీ-గిగావాట్ డిజిటల్ హబ్ను నిర్మించాలన్న ప్రభుత్వ లాంగ్ రేంజ్ లక్ష్యంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చెబుతున్నారు.
గూగుల్ డేటా సెంటర్ కేవలం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకే పరిమితం కాదు. ఇది రాష్ట్ర యువతకు వేలాదిగా నాణ్యమైన ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించనుంది. సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైంటిస్ట్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ ఆపరేషన్స్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ వంటి అధునాతన రంగాల్లో నిపుణులకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడనుంది. దీంతోపాటు, పవర్ సిస్టమ్స్, కూలింగ్ టెక్నాలజీ, సర్వర్ తయారీ, నెట్వర్కింగ్ వంటి అనుబంధ పరిశ్రమలు కూడా ఇక్కడ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఇది రాష్ట్రంలో ఒక సమగ్రమైన ఏఐ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది.
గూగుల్ ఏఐ క్లౌడ్ సేవలతో విశాఖ ఆసియాలోనే ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారనుంది. దీంతో ఐటీ స్టార్టప్లు, రీసెర్చ్ సెంటర్లు, సెమీకండక్టర్ కంపెనీలు విశాఖకు క్యూ కట్టే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఈ డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన గ్రీన్ ఎనర్జీని సరఫరా చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి రానుండటంతో విశాఖ రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. వికసిత్ భారత్ 2047 దార్శనికతకు అనుగుణంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ను గ్లోబల్ టెక్నాలజీ కేంద్రంగా మార్చే ప్రయాణంలో గూగుల్ రాక ఒక పెద్ద ముందడుగుగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
మరోవైపు గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా ఏఐ హబ్ శంకుస్థాపన అనంతరం ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ..
గూగుల్ తో భారత్ లోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి విశాఖకు వచ్చిందన్నారు. ఈ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో అదానీ కనెక్స్ , ఎయిర్ టెల్ నెక్స్ ట్రా సహకారం అందిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం భూములు ఇచ్చిన రైతులు, యువతకు నమస్కరించారు. అంతేకాదు ఈ డేటా సెంటర్ తో 25 లక్షల ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా యువతకు మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు రానున్నాయని తెలిపారు. దేశంలో డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్, ఏపీలో డబుల్ ఇంజన్ బులెట్ ట్రైన్ సర్కార్లతో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సాకారం అవుతూందన్నారు. దేశ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశంలోనే 25 శాతం మేర పెట్టుబడులు ఏపీకి వస్తున్నట్టు తెలిపారు.
