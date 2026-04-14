Anna Canteen: AP ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్.. ఇకపై గ్రామాల్లో అన్న క్యాంటీన్లు..

New Anna Canteens: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, యూఎస్ యుద్ధంతో ఇప్పటికే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరిగింది. మరోవైపు వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలను చమురు సంస్థలు పెంచేశాయి. ఒకవేళ సామాన్యులు పనులపై బయటకు వెళితే వాళ్లకు హోటల్లో రేట్లు భారీగా ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా రోజు వారీ కూలీలు, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ కు వచ్చే పేద రోగులతో పాటు వాళ్ల బంధు మిత్రులకు బయట భోజనం చేయడం అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యులతో పాటు అన్నార్తుల ఆకలి తీర్చేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం అన్న క్యాంటీన్లను ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన కొన్ని నెలల్లోనే అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడ ఆహార పదార్ధాల నాణ్యతతో పాటు శుచి శుభ్రత ఉండటంతో అందరు అన్న క్యాంటీన్లలో టిఫిన్ లేదా భోజనం చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఈ నెల 15న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం, ధరణికోటలో రెండవ విడత అన్నక్యాంటీన్లను ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పటివరకూ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా తొలిదశలో 207 అన్నా క్యాంటిన్ లను కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోంది. అందులో 204 క్యాంటిన్లు పట్టణాల్లో వుండగా, 3 మాత్రం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. తాజాగా ఏర్పాటు చేయనున్న 62 క్యాంటీన్లను పూర్తిగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఏర్పాటు చేయనుంది కూటమి ప్రభుత్వం. దీంతో 5 రూపాయలకే రుచికరమైన, నాణ్యమైన భోజనాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది.
అన్న క్యాంటిన్లు సోమవారం నుంచి శని వారం వరకు ఉదయం 7.30 నిమిషాల నుంచి 10 గంటల వరకు అల్పాహారం అందిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12.30 నుంచి 3 గంటలకు వరకు భోజనం ఉంటుంది. ఆదివారం మాత్రం అన్న క్యాంటీన్లకు సెలవు. ప్రతి రోజు వారాన్ని బట్టి అల్పాహారంలో మార్పులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అల్పాహారం ఇడ్లీ సాంబార్, పూరీ, కుర్మా, తెల్ల అన్నం, పప్పు సాంబార్, పెరుగు, పచ్చడి వంటివి ఉంటాయి.
