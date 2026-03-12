Kakinada Politics: పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ.. కాకినాడలో ఏం జరుగుతోంది..?

Kakinada Politics: ఒకప్పుడు ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో భాగంగా ఉన్న కాకినాడను కొత్త జిల్లాగా ఏర్పాటు చేశారు. కాకినాడ అంటేనే కాజా అని ఠక్కున చెప్పేస్తారు. పెన్షనర్స్ పారడైజ్.. స్మార్ట్ సిటీ.. ప్లాన్డ్ సిటీ.. సెకండ్ చెన్నై.. ప్రశాంతతకు మారుపేరు. ఎలా ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి. కానీ అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్న చందాన తయారయింది ఇక్కడి పరిస్థితి. జిల్లాలో అత్యంత కీలకమైన జిల్లా పోస్టులన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఒకే అధికారి 3 నుంచి 6 పోస్టుల వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఎవరు..? ప్రజాప్రతినిధులు కావాలనే ఇలా ఎవరూ రాకుండా చేస్తున్నారా..? తమకు కావలసిన వారిని ఈ పోస్ట్ లో నియమించుకునేందుకు చేసే కుట్రలో ఇది భాగమా..? అన్న చర్చ అధికార వర్గాల్లోనే జోరుగా సాగుతోంది.
కొద్దిరోజుల క్రితం జిల్లా పంచాయతీ అధికారి దీర్ఘకాలిక సెలవులో వెళ్లిపోయారు. మరోవైపు జిల్లా టూరిజం అధికారి పోస్ట్ కూడా ఖాళీగానే దర్శనమిస్తోంది. ఇక బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ కూడా ఖాళీనే ఉందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అటు బాణాసంచా పేలుడు సంఘటనలో పెద్దాపురం డిఎస్పీ, పెద్దాపురం ఆర్డీవోలను సస్పెండ్ చేశారు. కాకినాడ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ డిప్యూటీ కలెక్టర్, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఏపీడి, కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్, పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్ మెంట్ ఏజెన్సీ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, జిల్లా బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్, మెప్మా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, అన్నవరం దేవస్థానం ఈవో, జాయింట్ కమిషనర్, పాదగయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్, తలుపులమ్మ లోవ డిప్యూటీ కమిషనర్, జిల్లా ఫైర్ ఆఫీసర్, దేవాదాయశాఖ పెద్దాపురం డివిజనల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇలా అన్ని పోస్టులు ఖాళీగానే దర్శనమిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సమర్థులైన అధికారులు ఈ పోస్టుల్లో భర్తీ చేయడానికి లేరా అంటే కోకొల్లలుగా ఉన్నారు. కానీ పూర్తిస్థాయిలో అధికారులను నియమించకపోవడం జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అయితే కాకినాడలో పనిచేసేందుకు కింది స్థాయి నుంచి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ల వరకు తహతహలాడుతారు. తమ సర్వీస్ లో ఒక్కసారైనా ఈ జిల్లాలో పనిచేయాలని జిల్లా స్థాయి అధికారులు మక్కువ చెపుతారు. కానీ ఈ పోస్ట్ లన్నీ ఖాళీగా వదిలేశారు.
అయితే సాక్షాత్తు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ జిల్లా పరిధిలోని పిఠాపురం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ జిల్లాకు వేరే మంత్రి లేరు. ఆయనే మంత్రి. ఇక జిల్లా ఇంచార్జ్ మంత్రిగా సీనియర్, పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ వ్యవహరిస్తున్నారు. కాకినాడ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా జనసేనకి చెందిన ఉదయ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు. మరో ఎంపీగా టీడీపీకి చెందిన సానా సతీష్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పూర్తిగా కూటమికి చెందినవారే ఉన్నారు. కానీ జిల్లాలో వీరు అధికారులను నియమించుకోలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారా అనేది అంతు చిక్కని సమాధానం.
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్.. మే మధ్య సాధారణ బదిలీలు ఉన్నాయి. అప్పుడైనా ఈ పోస్టులు భర్తీ చేస్తారా లేక ఇన్చార్జిల్ తోనే నెట్టుకు వస్తారా.. ఎందుకు అధికారులను నియమించడం లేదు.. తమ మాట వినేవారు దొరకకే ప్రజాప్రతినిధులు ఇలా చేస్తున్నారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది. తాము కార్యాలయాలకు వెళ్తే అధికారి లేరని చెబుతున్నారు. ఒక అధికారి కార్యాలయంకు వెళితే ఆయన ఇంచార్జిగా ఉన్న ఎక్కడో ఉన్నారు అంటున్నారు. అక్కడికి వెళ్తే అసలు పోస్టులో ఉన్నారని బదులిస్తున్నారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం లేదని ప్రజలు వాపోతున్నారు.
ఏదీఏమైనా కీలక శాఖల్లో అధికారుల నియామకం చేపట్టకపోవడం ఇబ్బందిగా మారింది. ప్రజలు ఏదైనా సమస్యల కోసం ఉన్నతాధికారులను కలవలేని పరిస్తితి నెలకొంది. కిందిస్థాయిలో అధికారులు సైతం ఉన్నతాధికారులు లేవని జనాల ముఖం మీదే చెబుతున్నారట. కానీ ఇప్పటికైనా సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, ఆయా శాఖల మంత్రులు దృష్టి సారించి జిల్లాలో పూర్తిస్థాయి అధికారులను నియమించాలని ప్రజాసంఘాలు కోరుతున్నాయి. చూడాలి మరి అధికారుల నియామకం విషయంలో ప్రభుత్వ పెద్దలు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో..!