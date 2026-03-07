English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Rajya Sabha Elections 2026:  ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా రాజ్యసభ ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ, బిహార్, హర్యానా, తమిళనాడుకు చెందిన రాజ్యసభకు సంబంధించిన నామినేషన్స్ పూర్తయ్యాయి. తాజాగా ఏపీలో జూన్ లో  రాజ్యసభకు సంబంధించిన నోటికేషన్ విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలో రాజ్యసభ రేసులో అనూహ్యంగా నారా లోకేష్ కు చెందిన యువనేతకు ఖచ్చితంగా రాజ్యసభ సీటు దక్కవచ్చనే వార్తలు టీడీపీ వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది. ఇంతకీ ఎవరా నేత అనే విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:26 PM IST

AP Rajya Sabha: ఏపీ రాజ్యసభ రేసులో కీలక యువనేత..? చక్రం తిప్పిన లోకేష్..!

Chintakayala Vijay Will Elected As Rajya Sabha: దేశ వ్యాప్తంగానే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజ్యసభ ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో రాజ్యసభ స్థానలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మిగిలిన రాజ్యసభ స్థానాలకు జూన్ లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. తెలంగాణలో ఇప్పటికే వేం నరేందర్ రెడ్డి, అభిషేక్ మను సింఘ్విలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇక త్వరలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో నాలుగు  రాజ్యసభ స్థానాలకు  ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.  ఇక ఏపీలో రాజ్యసభకు  వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన అయోధ్యరామిరెడ్డి, పరిమళ్‌ నత్వానీ, పిల్లి సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌, అలాగే తెలుగు దేశం పార్టీకి చెందిన సానా సతీష్‌బాబు తమ పదవీకాలాన్ని పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ఈ నాలుగు స్థానాలూ రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికార కూటమి పార్టీలకే దక్కనున్నాయి. అయితే ఈ నాలుగు సీట్లలో రెండు తెలుగు దేశం పార్టీ, చెరో ఒకటి బీజేపీ, జనసేన అభ్యర్ధులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కానున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

తెలుగు దేశం పార్టీకి దక్కే రెండు రాజ్యసభ స్థానాలకు తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. అటు సీనియర్లు, ఇటు జూనియర్లు మధ్య తీవ్రంగా పోటీ నెలకొంది. అయితే సానా సతీష్ కు మరోసారి రాజ్యసభ సీటు తిరిగి రెన్యూవల్ చేయనున్నారు. అటు మరో సీటు కోసం తెలుగు దేశం పార్టీలో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఈ పోటీలో మంత్రి నారా లోకేష్ టీమ్ మెంబర్స్ చుట్టే తిరుగుతుంది. ఈ సారి రాజ్యసభ బరిలో చింతకాయల విజయ్, కీలారు రాజేష్, మహాజన్ రాజేష్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. 

ముఖ్యంగా నారా లోకేష్  కు అత్యంత సన్నిహితుడిగా భావించే చింతకాయిల విజయ్ పేరు రేసులో ముందుందనేది టీడీపీ అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ముఖ్యంగా రాజ్యసభ సీటు ఎన్నికల్లో కులాలు, ప్రాంతాలు, సామాజిక సమతుల్యం వంటి అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొనున్నారు. 

ఇక చింతకాయల విజయ్.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసన స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కుమారుడిగా తెలుగు దేశం పార్టీలో ముందు నుంచి చురుకుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంతేకాదు నారా లోకేష్ టీమ్ లో అత్యంత చురుకైన నేతగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అంతేకాదు పార్టీ ఇచ్చిన టాస్క్ ను కంప్లీట్ చేయడంలో ముందు వరుసలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నారా లోకేష్ చింతకాయల విజయ్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్, హిందీలో నైపుణ్యాలు ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో పనికొస్తాయనే ఉద్దేశ్యంతో ఆయన్ని పెద్దల సభకు పంపడం ద్వారా తెలుగు దేశం పార్టీ యువతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుందనే సంకేతం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని భావిస్తున్నారు. పైగా సామాజిక సమీకరణాలు వన్ని కలిసొచ్చే అంశాలని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ముఖ్యంగా నాయకత్వానికి నమ్మకస్థుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభకు ఆయన పేరు మొదటి ప్రాధాన్యంగా వినిపిస్తోంది.

