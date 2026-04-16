Kakinada Private Toll Gate: జాతీయ రహదారులు నిర్మించాలంటే కేంద్ర రహదారుల శాఖ పీపీపీ విధానంలో ఈ నిర్మాణాలకు అనుమతిస్తుంది. పూర్తిగా పారదర్శకంగా టెండర్ల విధానంలో పాల్గొని ఆయా కంపెనీలు రోడ్డు నిర్మించి టోల్ గేట్ రుసుము వసూలు చేయడం ద్వారా తాము పెట్టిన పెట్టుబడి తో పాటు లాభాలు ఆశిస్తారు. టోల్ గేట్ లు పెట్టాక పారదర్శకత కోసం నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారులు 24 గంటలూ పర్యావేక్షణ చేస్తారు. కానీ అక్కడ మాత్రం దేవుడు పేరు చెప్పి ప్రైవేట్ గా టోల్ గేట్ పెట్టేశారు. ప్రతిరోజూ లక్షల రూపాయలు దండుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్న జాతీయ రహదారి టోల్ గేట్ నుంచి వాహనాలను ఈ దొడ్డిదారిన మళ్లించి తీసుకుపోతున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ టోల్ గేట్ ఏర్పాటు పెద్ద నేరం. బహిరంగంగానే ఇలా ప్రయివేటు వ్యక్తులు దోపిడీ చేస్తున్నా నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులు, స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారులు కళ్ళు మూసుకుని మామూళ్ళు తీసుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో బంగారం కంటే ఎక్కువ డిమాండ్ మట్టి, గ్రావెల్ కు ఉంది. ఇక్కడి ఎర్ర మట్టి, ఇసుకను పేదలు ఇళ్లు కట్టుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందజేస్తున్న వారికి అందడం లేదు. పునాదుల్లో వేసేందుకు మట్టి దొరకడం లేదు. ముఖ్యంగా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం పరిధిలో కోట్ల రూపాయల విలువచేసే ఇసుక, ఎర్రమట్టిని అక్రమంగా తవ్వి తరలిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. జగ్గంపేటలో మట్టి వ్యాపారం జోరుగా సాగడానికి ప్రధాన కారణం పోలవరం కాలువగా చెబుతున్నారు. ఇక్కడి టిడిపి నాయకులు రాజకీయ అండదండలతో ఏలేరు జలాశయంలో అక్రమంగా ఇసుక, పోలవరం కాలువ తవ్వకాల్లో వస్తున్న మట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అలాగే రాజమండ్రి నుంచి టిప్పర్లలో వస్తున్న ఇసుకను ఇక్కడ దారి మళ్లించి అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారని విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా కాకినాడ జిల్లాలో కాకినాడ పోర్టు నుంచి ఏడిబి రోడ్డు వరకు ఆరు లైన్ల రహదారి పనులు జరుగుతున్నాయి. వీరికి ఇసుక, మట్టి, గ్రావెల్ అవసరం. దాంతో జగ్గంపేట టిడిపి నాయకులు రోడ్డు నిర్మాణ కాంట్రాక్టర్ కు వీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వాహనాలన్నీ కూడా జగ్గంపేట నియోజకవర్గం లోని కిర్లంపూడి మండలం కృష్ణవరం లో ఉన్న నేషనల్ హైవే టోల్ ప్లాజా మీదుగా వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద వాహనాలు కావడంతో ఒక్కో వాహనానికి 2500 రూపాయలు పైగా టోల్ ప్లాజా లో చెల్లించాలి.
ఇక్కడే జగ్గంపేటకు చెందిన టిడిపి నాయకులు చక్రం తిప్పుతున్నారట. కృష్ణవరం నుంచి టోల్ గేట్ మీదుగా ఆ వాహనాలు వెళ్ళకుండా బూరుగుపూడి సమీపంలో ప్రైవేట్ గా ఓ టోల్ గేట్ పెట్టేశారని తెలుస్తోంది. కృష్ణవరం టోల్ ప్లాజా నుంచి రావలసిన వాహనాలను పోలవరం కాలువ పక్కనుంచి దారి మళ్లిస్తుండటంతో ప్రైవేట్ టోల్ గేట్ గుండా ఆ వాహనాలు వెళుతున్నాయట. ఇలా తాము పెట్టిన ప్రైవేట్ టోల్ గేట్ నుంచి వెళ్లే భారీ వాహనాలు కేవలం 500 నుంచి 1000 రూపాయాలు వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అలాగే వీరే అక్రమంగా ఇసుక, మట్టి, గ్రావెల్ తరలిస్తుండడంతో వీరి వాహనాలకు అసలు టోల్ ప్లాజా లో చెల్లించవలసిన నిధులు కూడా మిగిలిపోతున్నాయనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
కొద్దిరోజులుగా జగ్గంపేట తెలుగుతమ్ముళ్లకు ప్రైవేటు టోల్ గేట్ ద్వారా రెండు వైపులా లాభం జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇతర వాహనాలు అసలు టోల్ ప్లాజా నుంచి వెళ్లకుండా ప్రైవేటు టోల్ ప్లాజా నుంచి వెళితే ఒక్కో వాహనానికి 1500 వరకు మిగులుతోందట. దీంతో కృష్ణవరం అధికార టోల్ ప్లాజా ఖాళీగా ఉంటే ఈ దొడ్డి దారిన పెట్టిన ప్రైవేట్ టోల్ గేట్ పుష్కలంగా ఆదాయం గడిస్తోందని నేతలు చెప్పుకుంటున్నారు. మరోవైపు కృష్ణవరం టోల్ ప్లాజా కాంట్రాక్టర్ నిండా మునిగిపోయాడని తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఏ ప్రభుత్వానికి చెందిన నాయకులు కూడా ఇలా ప్రైవేట్ టోల్ గేట్ పెట్టి వసూలు చేసిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు. కేవలం జగ్గంపేట నియోజకవర్గ పరిధిలోని కిర్లంపూడి మండలంలో మాత్రమే ఉన్నాయని అధికారులు సైతం అంగీకరిస్తున్నారు. అయితే సాక్షాత్తు అధికార పార్టీ నాయకులు ఈ అక్రమ ఇసుక వ్యాపారం, ప్రైవేటు టోల్ గేట్ వ్యాపారం చేస్తుండడంతో అధికారులు వారికి భయపడి నోరు విప్పడం లేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేటు లోల్ ప్లాజా వ్యవహారంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలుకావడంతో.. హిందూ ధర్మాన్ని తెరపైకి తెచ్చారని అంటున్నారు. రెండు ఆలయాల నిర్మాణం, నిర్వహణ కోసం ఈ ప్రైవేటు టోల్ ప్లాజాలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లుగా అధికారికంగా రసీదులు ఇచ్చేస్తున్నారు. అయితే ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేస్తూ ప్రైవేటు టోల్ ప్లాజా పెట్టి కోట్ల రూపాయలు దండుకోవడమే కాకుండా దేవుడి పేరు కూడా తెరపైకి తెచ్చి వ్యాపారం చేస్తున్నారని పలువురు విమర్శిస్తున్నారు.
ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే చంపేస్తామని తమకు ప్రభుత్వంలో పూర్తి పలుకుబడి ఉందని సీనియర్ ఎమ్మెల్యే తమ గురువు అని చెప్పుకుంటూ ప్రభుత్వ పరువు కూడా తీసేస్తున్నారని కూటమి నాయకులే చెబుతున్నారు. కనీసం రోజుకు లక్ష రూపాయలు వరకు ఈ టోల్ గేట్ ద్వారా ఆదాయం వస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక అక్రమంగా మట్టి, ఇసుక, గ్రావెల్ తరలించడం ద్వారా మరో 10 లక్షల రూపాయలు ఆదాయం వస్తున్నట్టు సమాచారం. మొత్తంమీద నేతల ప్రైవేటు వ్యాపారం వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు కోట్ల రూపాయల గండి పడుతోందని విమర్శలు వస్తున్నాయి.