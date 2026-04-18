AP Rains: ఏపీకి బిగ్ అలర్ట్.. మిక్స్ డ్ వెదర్ తో పరేషాన్..

Andhra pradesh Weather Alert:ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.ఒకవైపు ఎండలు మండుతున్నా.. ఎడారిలో ఒయాస్సిలా కొన్ని చోట్ల జల్లులు పడే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:17 AM IST

Rain Alert for AP: ఉత్తరాది ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ నుంచి వీచే వేడి గాలులతో వాతావవరణం హీట్ ఎక్కింది. దీంతో దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఏప్రిల్ లోనే ఎండలు మంట పుట్టిస్తున్నాయి. అంతేకాదు ఉదయం 9 గంటల నుంచే భానుడు హీటెక్కిస్తున్నాడు. దీంతో బయట అడుగుపెట్టాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు గతంలో కంటే ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవుతున్నాయి. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో సముద్రంతో పాటు నదులు, వాగుల్లోకి నీరు ఆవిరి కావడంతో క్యూములో నింబస్ మేఘాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో జల్లులు పడుతున్నాయి. 

ఇప్పటికే పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్నారులు, వృద్దులు పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల నేపథ్యంలో కేంద్రం పలు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. అగ్నిమాపక, కార్మిక శాఖ ఆధ్వర్వంలో పలు ప్రాంతాల్లో చలువ పందిళ్లు వేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వమే కొన్ని చోట్ల చలి వేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల రాజకీయ నాయకులు,  చోటా మూటా నాయకులు, మాములు వ్యక్తులు తమ సొంత డబ్బులతో మంచి నీళ్లు, మజ్జిగ, రాగి జావా పంపిణి చేస్తున్నారు. 

ఇక ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో నేడు  జిల్లాల్లో భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రధానంగా పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం జిల్లాలతో పాటు పోలవరం పరిసర ప్రాంతాలు, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మరోవైపు 27 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. ఎండ దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. బయటకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Ap Weather AlertAndhra Pradesh Heat AlertAndhra PradeshHeat wavesTelangana Heat Waves

