  • Chandrababu: హైదరాబాద్‌కు దీటుగా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతా: సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Announces Vizag Will Dominate To Hyderabad Soon In IT Development: ఐటీకి కేంద్రంగా విశాఖపట్టణాన్ని తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు తాజాగా భారీగా కొన్ని కంపెనీలను ప్రారంభించారు. మరోసారి వైజాగ్‌లో పర్యటించి పట్టణ అభివృద్ధితోపాటు ఐటీ అభివృద్ధిపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:42 PM IST

Vizag IT Development: విశాఖపట్నం ప్రపంచ స్థాయి భవిష్యత్తు జ్ఞాన, సాంకేతిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఇతర నగరాల కంటే 20 శాతం తక్కువ జీవన వ్యయంతో కూడిన అందమైన నగరంగా విశాఖను తీర్చిదిద్దుతామని తెలిపారు. విశాఖపట్నం కాలుష్యం లేని అత్యంత అందమైన నగరం అని చెప్పారు. వైజాగ్‌లో గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, ఇతర కంపెనీలు సహా అనేక ప్రపంచ కంపెనీలు విశాఖపట్నంలో తమ కార్యాలయాలను ఏర్పాటుచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని వివరించారు.

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

విశాఖపట్టణంలో కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ప్రసంగం చేశారు. విశాఖపట్నం సాంకేతిక విప్లవంలో గేమ్ ఛేంజర్‌గా మారబోతోందని .. విశాఖపట్నం, పరిసర జిల్లాలను ఆర్థిక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు. ఎనిమిది ఇతర కంపెనీలకు ఒకేసారి పునాదులు వేయడం సంతోషంగా ఉందని, భవిష్యత్ టెక్నాలజీ హబ్‌గా విశాఖపట్నంలో ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతోందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. యువతలో ప్రతిభకు కొరత లేదని ఏపీకి చెందిన యువత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐటీలో సేవలందిస్తున్నారని వెల్లడించారు.

Also Read: Civils Exams: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ కావాలనుకునే వారికి శుభవార్త!

భోగాపురం విమానాశ్రయం పూర్తయితే విశాఖపట్నం నాలెడ్జ్ ఎకానమీ, ఐటీ డెస్టినీగా ఎదుగుతుందని, పర్యాటక రంగానికి గమ్యస్థానంగా మారుతుందని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వైజాగ్‌లో ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే జీవన వ్యయం 20 శాతం తక్కువగా ఉందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశ్రమలు, స్టార్టప్‌లకు వ్యాపారం చేయడంలో వేగం, ఎస్క్రో ఖాతాలను తెరవడం ద్వారా అగ్ర ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. ఏపీలో వృద్ధి రేటును త్వరలో 15 శాతానికి పెంచుతామని ప్రకటించారు. విశాఖపట్టణాన్ని నికర జీరో కాలుష్య నగరంగా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో గ్రీన్ ఎనర్జీని అభివృద్ధి చేయడానికి పుష్కలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆర్థిక శక్తి కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. విశాఖపట్టణాన్ని ప్రపంచ సాంకేతిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడంలో ఒక మైలురాయిగా మారుతుందని అభిలషించారు.ఆయన అన్నారు. కంపెనీలోని మొదటి బ్యాచ్ ఉద్యోగులు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: YS Sharmila: చంద్రబాబు పాలనపై ప్రధాని మోదీకి వైఎస్‌ షర్మిల స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పిన కాగ్నిజెంట్ సీఈఓ రవికుమార్.. విశాఖపట్నం ప్రతిభ, ఆవిష్కరణ స్ఫూర్తి అని తెలిపారు. కాగ్నిజెంట్ ఇండోర్‌లోని భువనేశ్వర్‌లో కొత్త డెలివరీ కేంద్రాలను, గుజరాత్‌లోని గిఫ్ట్ సిటీలో టెక్‌ఫిన్ కేంద్రాన్ని స్థాపించిందని వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో మంత్రి బాలవీరాంజనేయులు, ఏపీఐఐసీ చైర్మన్ రామరాజు, కాగ్నిజెంట్ అధ్యక్షుడు (గ్లోబల్ ఆపరేషన్స్) రాజేష్ వారియర్, కాగ్నిజెంట్ అమెరికా అధ్యక్షుడు సూర్య గుమ్మడి పాల్గొన్నారు.

