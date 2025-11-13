English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Visakhapatam City
  • Vizag: బెస్ట్ టూరిజం డెస్టినేషన్‌గా విశాఖపట్టణం తీర్చిదిద్దుతాం: చంద్రబాబు

Vizag: బెస్ట్ టూరిజం డెస్టినేషన్‌గా విశాఖపట్టణం తీర్చిదిద్దుతాం: చంద్రబాబు

Navy Officers Meet Chandrababu: ఏపీలో సముద్ర ప్రాంతం ఉన్న విశాఖపట్టణాన్ని ఉత్తమ టూరిజం కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. నౌకాదళ కార్యకలాపాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తుందని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 13, 2025, 03:29 PM IST

Trending Photos

Star Heroine: గ్లామర్‌ ప్రపంచం వదిలి.. రైతుగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎంతటి షాకింగ్ నిర్ణయం..!
4
Ratan Rajput
Star Heroine: గ్లామర్‌ ప్రపంచం వదిలి.. రైతుగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎంతటి షాకింగ్ నిర్ణయం..!
Allu Sneha Reddy: అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహరెడ్డి ఇన్‌స్టాలో షాకింగ్ పోస్ట్.. నెట్టింట్లో వైరల్..!
5
Allu Sneha Reddy
Allu Sneha Reddy: అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహరెడ్డి ఇన్‌స్టాలో షాకింగ్ పోస్ట్.. నెట్టింట్లో వైరల్..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!
5
today horoscope november 12 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!
Pension Scheme: నెలకు రూ.11,000 పెన్షన్..కొత్త పథకం తెచ్చిన ప్రభుత్వం..రిటైర్మెంట్ తర్వాత సూపర్ బెనిఫిట్!
6
Pension Scheme
Pension Scheme: నెలకు రూ.11,000 పెన్షన్..కొత్త పథకం తెచ్చిన ప్రభుత్వం..రిటైర్మెంట్ తర్వాత సూపర్ బెనిఫిట్!
Vizag: బెస్ట్ టూరిజం డెస్టినేషన్‌గా విశాఖపట్టణం తీర్చిదిద్దుతాం: చంద్రబాబు

Vizag Tourism Hub: విశాఖపట్టణం నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కేంద్రంగా కానుందని.. ఇదే సమయంలో విశాఖను అత్యుత్తమ టూరిజం కేంద్రంగా కూడా తీర్చిదిద్దేలా ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. విశాఖను పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు తూర్పు నావికాదళం సహకారం అందించాలని సీఎం కోరారు. నావీ అంటే కేవలం ఫైటింగ్ ఫోర్స్ మాత్రమే కాదని.. నావికా దళ విజ్ఞానాన్ని ప్రజలకు చేరువ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: IT Companies: ఐటీ కంపెనీలకు కేరాఫ్‌ విశాఖ.. రేపు 4 కంపెనీలకు భూమిపూజ

విశాఖలో సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబును ఈస్ట్రన్ నావల్ కమాండ్ కమాండింగ్ ఇన్ ఛీప్ వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లా మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నౌకాదళ కార్యకలాపాలపై వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లా ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. రక్షణ వ్యవస్థలో కీలకమైన భారత నౌకాదళానికి సేవలు అందించే కంపెనీలు, స్టార్టప్‌లను రాష్ట్రానికి ఆహ్వానించే అంశంపై ఇరువురు మధ్య చర్చ జరిగింది.

Also Read: Mowgli Teaser: యాంకర్‌ సుమ కొడుకు మోగ్లీ సినిమా టీజర్‌.. 'మగాడి జీవితంలో అదొక్కటే వరం!'

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ... విశాఖ అనేక అవకాశాలకు, ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలకు కేంద్రం కాబోతుందని తెలిపారు. విశాఖ భవిష్యత్ నగరంగా మారుతోందని.. దానికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, నావీ కలసి పనిచేయాలని సూచించారు. నేవీ మ్యూజియం వంటివి ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా యువతకు రక్షణ రంగంపై అవగాహన కల్పించాలని చెప్పారు. ఏపీలో రక్షణ రంగంలో చేరేందుకు యువత చూపుతున్న ఆసక్తి ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

Also Read: IPL 2026 Mini Auction: స్టార్‌ ప్లేయర్లను పంపించేస్తున్న ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీలు.. ఎవరెవరో తెలుసా?

నావీ చేపట్టే వివిధ ప్రాజెక్టులకు, కార్యకలాపాలకు అవసరమైన భూమిని ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లాకు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా స్వదేశీ నౌకా నిర్మాణం, నౌకా సాంకేతికతకు తోడ్పాటు అందించేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తూర్పు నావికా దళం నిర్వహించే ఫ్లీడ్ రివ్యూలకు ప్రజల నుంచి వస్తున్న అనూహ్య స్పందనపైన సమావేశంలో చర్చ జరిగిందని సీఎంఓ తెలిపింది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

chandrababuSanjay BhallaEastern Navy CommanderVisakhapatnamTourism Destination Vizag

Trending News