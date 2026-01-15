English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Visakhapatam City
  • IT Hub Vizag: విశాఖకు క్యూ కడుతున్న ఐటీ కంపెనీలు..జనవరి 26 నుంచి కాగ్నిజెంట్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం!

IT Hub Vizag: విశాఖకు క్యూ కడుతున్న ఐటీ కంపెనీలు..జనవరి 26 నుంచి 'కాగ్నిజెంట్' కార్యకలాపాలు ప్రారంభం!

Cognizant Vizag: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ రంగంలో కీలక ముందడుగు పడబోతోంది. ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ కాగ్నిజెంట్ (Cognizant) విశాఖపట్నంలో తన తాత్కాలిక కార్యకలాపాలను ప్రారంభించేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. జనవరి 26 నుండి సుమారు 800 మంది ఉద్యోగులతో ఈ కేంద్రం పని ప్రారంభించనుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 15, 2026, 08:00 AM IST

800 మంది ఉద్యోగులతో శ్రీకారం
హిల్‌-2లోని 'మహతి' బ్లాక్‌లో తాత్కాలిక కార్యాలయాన్ని కాగ్నిజెంట్ సిద్ధం చేసింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్న 500 మంది ఉద్యోగులను ఇప్పటికే విశాఖకు బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. మరో 300 మంది సీనియర్ ఉద్యోగులు కూడా ఇక్కడ చేరనున్నారు. కాపులుప్పాడలోని 22 ఎకరాల శాశ్వత క్యాంపస్‌లో భవిష్యత్తులో 25,000 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా సంస్థ పనిచేస్తోంది.

ఫిబ్రవరిలో టీసీఎస్ (TCS)
కాగ్నిజెంట్ బాటలోనే మరో ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) కూడా విశాఖలో అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. మిలీనియం టవర్స్-2లో తాత్కాలికంగా 2,000 మంది ఉద్యోగులతో ఫిబ్రవరి నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయని తెలుస్తోంది.

హిల్‌-3లో కేటాయించిన 21.76 ఎకరాల్లో త్వరలో శాశ్వత క్యాంపస్‌కు భూమిపూజ జరగనుంది. ఇప్పటికే టీసీఎస్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి, జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేసింది.

విశాఖకు క్యూ కడుతున్న ఇతర దిగ్గజాలు
కాగ్నిజెంట్, టీసీఎస్ మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలు విశాఖపై కన్నేశాయి. డిజిటల్ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్ రంగంలో పేరుగాంచిన క్యాప్‌జెమినీ (Capgemini) సంస్థ విశాఖలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు చర్చలు జరుపుతోంది. అలాగే ఆర్ఎంజేడ్ (RMZ) సంస్థ కూడా విశాఖలో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. త్వరలో జరగనున్న దావోస్ సదస్సులో ఈ కంపెనీల రాకపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని ఐటీ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Also Read: AP Employees DA Arrears: సంక్రాంతి ధమాకా..60 నెలల DA బకాయిలు విడుదల..ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో రూ.60 వేల వరకు జమ!

Also Read: Salary Hike: ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..17 శాతం జీతాల పెంపునకు ప్రభుత్వం గ్రీన్‌సిగ్నల్?!..మూడేళ్ల నిరీక్షణకు తెర!

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

