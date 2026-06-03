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Dance Master Pandu Accident: లొడగలవానిపాలెం హైవేపై ఘోర ప్రమాదం.. డాన్స్ మాస్టర్ పండు వాహనానికి యాక్సిడెంట్!

Dhee Fame Dance Master Pandu Road Accident: లొడగలవానిపాలెం జాతీయ రహదారిపై అర్ధరాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో ప్రముఖ టీవీ షో డాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కోళ్ల లోడుతో వెళ్తున్న ఒక బొలెరో వాహనం అదుపు తప్పి రోడ్డుపై ఉన్న ఇతర వాహనాలను ఢీకొనడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో పండుతో పాటు మరో ముగ్గురు స్వల్ప గాయాలతో బాధపడుతున్నారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 03, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:59 AM IST
Dance Master Pandu Accident: లొడగలవానిపాలెం హైవేపై ఘోర ప్రమాదం.. డాన్స్ మాస్టర్ పండు వాహనానికి యాక్సిడెంట్!
Image Credit: Dhee Fame Dance Master Pandu Road Accident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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