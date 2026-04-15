Delimitation India 2026: దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో డీ లిమిటేషన్ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుందని పలు పార్టీలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. డీ లిమిటేషన్ తర్వాత.. దక్షిణాదిలో సీట్ల సంఖ్య నామమాత్రంగా పెరిగితే.. ఉత్తరాదిలో మాత్రం.. డబుల్ అవుతాయనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ముఖ్యంగా సౌత్ స్టేట్ల ప్రమేయం లేకుండానే కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు అవుతుందనే టెన్షన్ మొదలైంది. ఇదే జరిగితే.. దక్షిణాది రాష్ట్రాల ఎంపీల పాత్ర నామమాత్రమే అవుతుందన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే దక్షిణాదికి అన్యాయం తప్పదని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఇతర నేతలు తమ వాయిస్ వినిపించారు. కానీ ఏపీ నేతలు మాత్రం.. డీ లిమిటేషన్ విషయంలో సైలెంట్గా ఉండటం వెనుక అంతర్యం ఏంటనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది..
ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా డీలిమిటేషన్ జరిపేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెడీ అయ్యింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లోక్ సభ స్థానాలకు పెంచేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 543 లోక్సభ స్థానాల నుంచి 850కి పెంచాలని ప్రతిపాదనలు చేస్తోంది. అందులో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు 35 లోక్ సభ సీట్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలుపై ఈనెల 16,17 తేదీల్లో పార్లమెంటులో చర్చ జరిపేందుకు కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఏపీలోనూ పార్లమెంటు సీట్లు, అసెంబ్లీ సీట్లు నామమాత్రంగానే పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న 25 ఎంపీ సీట్లు 38 కి పెరుగుతాయని అంటున్నారు. అటు అసెంబ్లీ సీట్లు 175 నుంచి 263 కు పెరిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. కానీ యూపీలో మాత్రం.. 80 ఎంపీ సీట్లు కాస్తా.. 120 చేరే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే.. ఉత్తరాదిలో నాలుగు రాష్ట్రాలు కలిస్తే.. కేంద్రంలో అలవోకగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట.. అందుకే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు డీ లిమిటేషన్ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి..
ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు డీ లిమిటేషన్ను సమర్ధిస్తున్నారు. ఈనెల 16న కేంద్రం ప్రవేశపెట్టే మహిళా బిల్లుకు మద్దతు పలకాలని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కోరుతున్నారు. మహిళలకు చట్ట సభల్లో 33 శాతం ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలనే ప్రధాని మోడీ సంకల్పానికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ బిల్లులో ఆమోదం పొందితే. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని అంటున్నారు.అయితే ఇక్కడ ప్రధాని మోడీ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నరనే చర్చ జరుగుతోంది. డీ లిమిటేషన్ చంద్రబాబు లాంటి నేత వ్యతిరేకించపోతే.. ఇబ్బంది ఉండదన్న ప్లాన్ లో కమలం పార్టీ నేతలు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అయితే డీ లిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ విషయంలో వైసీపీ అధినేత ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. అటు పవన్ కల్యాణ్ కూడా సైలెంట్ మోడ్లో ఉన్నారు. ఇక్కడే రాజకీయ వర్గాల్లో మరో చర్చ సైతం జరుగుతోంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై నేతలు నోరు విప్పాలనే డిమాండ్ పెరుగుతోంది..
మొత్తంమీద డీ లిమిటేషన్ వ్యవహారంలో సీఎం చంద్రబాబును ప్రధాని మోడీ బుజ్జగించారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అందుకే సీఎం చంద్రబాబు ఈ విషయాన్ని వ్యతిరేకించకపోగా.. సమర్థిస్తున్నారని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ లాంటి లీడర్ డీ లిమిటేషన్ ను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. డీ లిమిటేషన్ ద్వారా.. సౌత్ స్టేట్లకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందనే వాదనను జాతీయ స్థాయిలో వినిపించేలా చేస్తున్నారు. అటు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. కూడా డీ లిమిటేషన్ జనాభా ప్రాతిపాదికన పెంచడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు.
ఇదే జరిగితే.. తెలంగాణతో పాటు మిగతా రాష్ట్రాలకు గుండెకోత తప్పదని అంటున్నారు. కానీ ఈ విషయంలో వైఎస్ జగన్, పవన్ లాంటి పవర్ ఫుల్ లీడర్స్ బయటకు రాకపోవడంపై ప్రజల్లో అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. పునర్ విభజనను వ్యతిరేకిస్తే ప్రధాని మోడీ ఆగ్రహిస్తారని వాళ్లు భయపడుతున్నారనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అందుకే డీ లిమిటేషన్ అంశంలో వైఎస్ జగన్ సైలెంట్గా ఉన్నారని అంటున్నారు. మొత్తంమీద డీ లిమిటేషన్ విషయంలో వైసీపీ, జనసేన పార్టీలు ఎలాంటి స్టాండ్ తీసుకోకపోవడం.. హాట్ టాపిక్ గా మారింది..