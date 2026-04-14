Pawan Kalyan: రూట్‌ మార్చిన పవన్ కల్యాణ్.. పిఠాపురంలో నయా స్కెచ్..!

Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గం... గత రెండేళ్ల నుంచి ఈ పేరు మార్మోగిపోతోంది..! దీనికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడి నుంచి పోటీ చేసి గెలిచి ఉపముఖ్యమంత్రి కావడమే కారణం. పిఠాపురంలో ఏది జరిగినా క్షణాల వ్యవధిలో పవన్ కు తెలిసిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పిఠాపురంను తన శాశ్వత చిరునామాగా మార్చుకునేందుకు పవన్ కల్యాణ్ అన్ని విధాల ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా పవన్పై పోటీ చేసిన వైసీపీ అభ్యర్థి వంగా గీత పవన్ గెలిస్తే ఇక్కడ ఉండరని ప్రచారం చేశారు. కానీ తాను మాత్రం లోకల్ అని ఇక్కడే పుట్టానే.. ఇక్కడే చనిపోతాను అన్న రేంజ్ లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. కానీ ఆ ప్రచారాన్ని నియోజకవర్గ ప్రజలు నమ్మలేదు. భారీ మెజార్టీతో 70 వేల పైచిలుకు మెజార్టీతో పవన్ కల్యాణ్ కు పట్టంకట్టారు. అయితే పవన్ ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం ఆ తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం కూడా అయ్యారు. ఆ తర్వాత బీజీ షెడ్యూల్ కారణంగా నియోజకవర్గానికి పెద్దగా రావడం లేదని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు.
ప్రస్తుతం ఓ వైపు ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుండటం.. మరోవైపు జనసేన పార్టీని ముందుకు నడుపుతున్నారు.. వీటికితోడు సినిమాలలో నటిస్తుండడంతో ఆయన పూర్తి సమయాన్ని పిఠాపురంకు కేటాయించలేక పోతున్నారు. కానీ ప్రజలకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వెంటనే తెలుసుకుని పరిష్కరిస్తున్నారు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం ఒకే దిశగా పిఠాపురంలో పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఇది ప్రతి ఒక్కరు అంగీకరిస్తున్నారు. ఎటొచ్చీ మా ఎమ్మెల్యే మా దగ్గర లేరు అన్న చిన్న అసంతృప్తి మాత్రమే వారిలో ఉంది. అయితే పిఠాపురంలో పార్టీ కార్యాలయం, సొంత ఇల్లు కట్టుకునేందుకు ఆయన ఏడాదిన్నర క్రితమే స్థలం కొనుగోలు చేశారు.
అలాగే పండుగలు పబ్బాల సందర్భంగా ప్రజలకు బట్టలు పంపుతున్నారు. నియోజకవర్గంలోని అనాథ పిల్లలకు తన వేతనాన్ని ప్రతి నెలా పంచిపెడుతున్నారు. ఏళ్ల తరబడి పేరుకుపోయిన సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నియోజకవర్గంలో ఎక్కడా అవినీతి మరక లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ముందుకెళుతున్నారు. రాష్ట్రంలోనే మొట్ట మొదటిసారిగా ఒక నియోజకవర్గం కోసం ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ అంటూ పిఠాపురం ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ పేరిట పాడా ఏర్పాటు చేశారు. అది కేవలం పవన్ కు మాత్రమే చెల్లిందని రాజకీయ నాయకులు చెబుతున్నారు.
అయితే పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పనిచేసే నాలుగో తరగతి ఉద్యోగి మొదలు పాడా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ వరకు అందరినీ ఆయన ఏరి కోరి నియమిస్తున్నారు. పనితీరు బాగోలేని వారిని కేవలం రోజుల వ్యవధిలోనే బదిలీ చేస్తున్నారు. లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా కంట్రోల్ లో పెట్టారు. గతంలో ఓ డిఎస్ పి పిఠాపురంలో శాంతిభద్రతలు అదుపు చేయలేదని ఆయనను బదిలీ కూడా చేయించారు. ఆ స్థాయిలో ఆయన ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు.
కేవలం పోలీస్, ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాలే కాదు ఆయన నియమించిన ప్రత్యేక సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ విషయాలు తెలుసుకుని వెంటనే ఆయనకు చేరవేస్తున్నారు. మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా అందరికంటే ముందు ఆయనకే తెలిసిపోతోంది. వెంటనే అందుకు తగ్గ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఎక్కడా లోటుపాట్లు లేకుండా తాను ప్రజల దగ్గర లేకపోయినా ఇక్కడే ఉన్నట్లుగా నియోజకవర్గాన్ని నడిపిస్తున్నారు. అయితే గతంలో ప్రతినెలా 15 రోజులపాటు జిల్లాలలో పర్యటిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ముందుగా తన నియోజకవర్గం నుంచే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తానని పిఠాపురంలో జరిగిన సభలో ప్రకటించారు. కానీ ఆ కార్యక్రమం కార్యాచరణలోకి రాలేదనే చర్చ జరుగుతోంది..
అలాగే నియోజకవర్గంలోని యూ కొత్తపల్లి మండలంలో పరిశ్రమల కాలుష్యంతో మత్స్యకారులకు తీరని నష్టం వాటిల్లుతోంది. వారంతా కాలుష్య కారక పరిశ్రమల పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆందోళన నిర్వహించారు. మూడు రోజులు పైగా ఈ ఆందోళన జరిగింది. వారికి నచ్చజెప్పడంలో, పరిస్థితిని తనకు వివరించడంలో విఫలమయ్యారంటూ పిఠాపురం జనసేన ఇన్చార్జిగా ఉన్న మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ ను తక్షణం పదవి నుంచి తొలగించారు. ఆ తర్వాత పవనే నేరుగా రంగంలోకి దిగారు. ఈ సమస్యపై కాకినాడ కలెక్టరేట్లో సమావేశం పెట్టారు. అనంతరం ఉప్పాడ బహిరంగ సభలో మత్స్యకారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. తనకు వంద రోజుల సమయం కావాలన్నారు. అప్పటిలోగా పరిష్కరిస్తానని అన్నారు. జనవరి 19వ తేదీతో ఈ వందరోజుల గడువు ముగిసింది. అయినా ఆయన ఇప్పటివరకు దీనిపై ప్రకటన చేయలేదు.
దీంతో మత్స్యకారుల్లో అసంతృప్తి మొదలైందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. మరోవైపు పార్టీ పరంగా కూడా లోటుపాట్లు పెరుగుతున్నాయి. మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ ను తొలగించిన తర్వాత ఐదుగురు సభ్యులతో ఫైవ్ మెన్ కమిటీ వేశారు. అందులో ఇద్దరు మాత్రమే యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. మిగిలిన వారికి ప్రాధాన్యత లేదు అన్న అభిప్రాయం వారి అనుచరుల్లో వ్యక్తం అవుతోంది. అలాగే పార్టీ సీనియర్లు తమ ఎమ్మెల్యేతో పాటు తాము తిరగాలని కోరుకుంటారు. వారికా అవకాశం రావడం లేదు. అప్పుడప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం నియోజకవర్గానికి వస్తున్నా ఆయన జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీలో ఉండడంతో స్థానిక నాయకులను దరిచేరనీయడం లేదు. దాంతో వారిలోనూ అసంతృప్తి పెరుగుతోందని ప్రచారం సాగుతోంది.
మొత్తంమీద ఈ అంశాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకున్న పవన్.. తాజాగా నాలుగు రోజుల క్రితం ఓ ప్రకటన చేశారు. జిల్లాకు కొత్తగా నియమితులైన కలెక్టర్ తో పాటు ఎస్పీని తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకున్నారు. వారితో సమగ్రంగా చర్చించారు. జిల్లాలో పరిస్థితి అడిగి తీసుకున్నారు. అనంతరం ఇక్కడి నుంచి రెండు నెలలకు ఒకసారి తాను తన నియోజకవర్గ పిఠాపురం తో పాటు కాకినాడకు వస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరిస్తానంటూ ప్రకటన చేశారు. అలాగే తన జిల్లాలో ఎక్కడ్ రోడ్డుమీద గుంత కనపడకూడదు. నాణ్యతతో రోడ్లు నిర్మించాలి అంటూ అధికారులను ఆదేశించారు. పవన్ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు రాజకీయ సంచలనంగా మారింది. ఆయన పూర్తిగా పిఠాపురం ను ఓన్ చేసుకునేందుకు ఈ ప్రకటన చేశారని చర్చ జరుగుతోంది. ఇకమీదట విమర్శకుల నోళ్లు మూయించి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టించి సంక్షేమాన్ని అందించి శాశ్వత ఎమ్మెల్యేగా ఉండిపోవడానికి ఆయన ప్రణాళిక రూపొందించారని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికైనా కనీసం రెండు నెలలకు ఒకసారి అయినా తమ ఎమ్మెల్యే వచ్చి తమతో మాట్లాడితే చాలు అని కోరుకుంటున్నారు పిఠాపురం నియోజకవర్గం ఓటర్లు.. మరి పవన్ ఏం చేస్తారో..!