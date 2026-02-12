English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes Village: ఏపీలోని ఆ గ్రామంలో అడుగుపెడితే గుండె గుబేల్.. ఊరంతా పాములే..!

Snakes Viral News: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని కౌరుపల్లిలో గ్రామంలో వింత ఆచారం తరతరాలుగా వస్తోంది. ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి ఒక పుట్ట ఉంటుంది. కొత్తగా కట్టిన ఇంట్లో కూడా కొన్ని రోజులకే అక్కడ పుట్ట వెలుస్తుండడం వింతగా ఉంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 12, 2026, 06:25 PM IST

Snakes Village: ఏపీలోని ఆ గ్రామంలో అడుగుపెడితే గుండె గుబేల్.. ఊరంతా పాములే..!

Snakes Viral News: సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరుగెడతాం. కానీ ఆ గ్రామంలో మాత్రం ప్రజలు పాములతో సహజీవనం చేస్తున్నారు. పాముల పుట్టలను దేవతలుగా భావిస్తూ.. తమ ఇంట్లోనే వాటికి స్థానం కల్పించి నిత్యం పూజలు చేస్తున్నారు. వినడానికి వింతగా ఉన్నా.. ఆంధ్ర-ఒడిస్సా సరిహద్దు (AOB) ప్రాంతంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదబైలు మండలంలో ఉన్న కౌరుపల్లి (దీనినే పుట్టపల్లి అని కూడా పిలుస్తారు) గ్రామంలో ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. 

ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక పుట్ట..

ఈ గ్రామంలో సుమారు 30 గడపలు (ఇళ్లు) ఉండగా.. దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ భారీ పరిమాణంలో ఉన్న పాముల పుట్టలు దర్శనమిస్తాయి. విశేషమేమిటంటే ఇక్కడ ఎవరైనా కొత్తగా ఇల్లు నిర్మించుకున్నా.. కొద్ది కాలానికే అక్కడ పుట్ట వెలుస్తుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇది తమ పూర్వీకుల పుణ్యమని, నాగదేవత తమను రక్షించడానికి తమ ఇంట్లోనే కొలువైందని ఈ గ్రామ ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు. 

మద్యం, మాంసం నిషేధం..

ఆధునిక ప్రపంచంలో గిరిజన ప్రాంతాల్లో జంతు బలులు సహజంగా కనిపిస్తాయి. కానీ కౌరుపల్లి ఇందుకు పూర్తి విరుద్ధం. ఈ గ్రామంలో కొన్ని కఠినమైన నియమాలు ఉన్నాయి:

శాకాహారం: గ్రామంలో జంతు బలులు ఉండవు. ప్రజలందరూ కేవలం శాకాహారాన్ని మాత్రమే భుజిస్తారు. 

మద్యం నిషేధం: గ్రామంలో ఎవరూ మద్యం సేవించరు. ఎవరైనా వ్యసనాలకు బానిసలైతే, ఇక్కడి గురువులు ఇచ్చే మూలికా వైద్యం ద్వారా ఆ అలవాట్లను మాన్పిస్తారని ప్రతీతి. 

నిజాయితీ: ఈ ఊరిలో అబద్ధం ఆడటాన్ని పెద్ద పాపంగా భావిస్తారు. సందర్శకులు కూడా గ్రామంలోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు నిజాయితీగా ఉంటామని ప్రమాణం చేయాల్సి ఉంటుంది.  

మూలికా వైద్యంలో సిద్ధహస్తులు..

ఇక్కడ కొందరు గిరిజనులు మూలికా వైద్యంలో సిద్ధహస్తులు. అలోపతి వైద్యానికి లొంగని అనేక రోగాలు, ఇక్కడి గురువులు ఇచ్చే మందులతో నయమవుతాయని నమ్ముతూ ఒడిస్సా, ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తుంటారు. సంతానం లేని వారు కూడా ఇక్కడి నాగదేవతలను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటుంటారు.  

ప్రకృతి ఒడిలో ఆధ్యాత్మిక నిలయం..

తూర్పు కనుమల మధ్య ప్రకృతి అందాలతో విలసిల్లే ఈ గ్రామం ఇప్పుడు పర్యాటకులను కూడా ఆకర్షిస్తోంది. పాములతో ప్రమాదం ఎదురైన దాఖలాలు ఇప్పటివరకు లేవని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం పుట్టలకు ధూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించడం వీరి జీవనశైలిలో భాగమైంది. కౌరుపల్లి గ్రామం నేటి సమాజానికి భక్తి, అహింస, ప్రకృతితో సహజీవనం ఎలా చేయాలో ఒక గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తోంది. అయితే ఇక్కడ పిల్లల చదువు కోసం ఒక పాఠశాల లేకపోవడం పెద్ద లోటుగా ఉందని.. ప్రభుత్వం దీనిపై దృష్టి సారించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.  

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

